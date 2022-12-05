Phát hiện quần của vợ có thứ màu trắng 'lạ', sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ tôi quyết định mở camera để tìm hiểu sự lạ, chứng kiến cảnh tượng nghiệt ngã thật bàng hoàng

Tâm sự 05/12/2022 08:13

Lấy đại bộ đồ lót mặc cho nhanh rồi mặc đồ ngoài cho đẹp đẹp rồi sang. Nhưng lúc mặc chiếc quần dài vào nhìn trong gương tôi khựng người lại nhìn xuống bên dưới của mình. Trời đất thiên địa ơi, tôi mặc nhầm quần lót của vợ.

Hôm nay nhà mẹ vợ làm cơm mời thông gia sang ăn lại mặt mừng cậu út lấy vợ nên vợ con tôi đã sang đó từ chiều rồi. Tôi thì bận việc quá, tan sở làm vội vã về nhà tắm rửa thơm tho rồi mới dám sang. Về cái tôi lao vội vào nhà tắm kỳ cọ mà quên béng mang quần áo vào. Nhà không có ai, nên tôi quấn khăn tắm chạy vội vào lấy quần áo ra mặc.

Trời thì rét căm căm, lấy quần áo mà tôi rét run lên vì lạnh. Lấy đại bộ đồ lót mặc cho nhanh rồi mặc đồ ngoài cho đẹp đẹp rồi sang. Nhưng lúc mặc chiếc quần dài vào nhìn trong gương tôi khựng người lại nhìn xuống bên dưới của mình. Trời đất thiên địa ơi, tôi mặc nhầm quần lót của vợ. Bảo sao mặc cứ thấy chật chật sao ấy.

Phát hiện quần của vợ có thứ màu trắng 'lạ', sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ tôi quyết định mở camera để tìm hiểu sự lạ, chứng kiến cảnh tượng nghiệt ngã thật bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thẹn đỏ cả mặt tôi vội vàng cởi nó ra ngay, nhưng điều kỳ lạ là khi cởi chiếc quần đó ra tôi tá hỏa thấy thứ “bẩn bẩn” này của đàn ông dính đầy quần vợ được. 

Bán tín bán nghi về chuyện vợ lén đưa trai về nhà ngủ sau lưng tôi, thay vì sang mẹ vợ ngay tôi lại báo mình bận việc ở cơ quan không tới được mà ở nhà bí mật lắp camera theo dõi. Vợ làm chuyện này 1 lần, ắt hẳn sẽ có lần thứ 2. Tôi phải làm ra nhẽ chuyện này mới được không thể để yên và sống trong ngờ vực thêm phút giây nào nữa.

Đêm hôm đó ngủ mà tôi khó chịu vô cùng, nhìn vợ mà tôi lại uất ức đến muốn phá tan mọi thứ xung quanh. Cô vợ ngoan hiền của tôi lại ngoại tình hay sao. Khó chịu lắm nhưng tôi vẫn cố im lặng như không có chuyện gì. Ngày hôm sau đi làm, tôi cứ soi camera suốt. Thế rồi tầm 1h trưa, tôi sốc ngất thấy vợ kéo tay thằng Quân (hàng xóm) vào nhà. Vậy là vợ tôi đã ngoại ư? 

Không chấp nhận được chuyện này, tôi phi xe thẳng về nhà bắt quả tang 2 kẻ gian phu dâm phụ đấy. Hất cánh cửa ra, vợ và Quân giật mình hoảng sợ với sự xuất hiện của tôi.

Đuổi vợ và thằng Quân đó ra khỏi nhà mà tôi cười nhếch mép khinh bỉ. Ngồi gục đầu xuống giường tôi ôm đầu đau đớn mà nhục nhã vô cùng. Không ngờ cái thằng yêu vợ, coi vợ là tất cả của mình như tôi lại có ngày bị cắm sừng thế này. Đời đúng chẳng biết đâu được chữ ngờ.

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