Nhìn thấy vợ và chàng hàng xóm dìu nhau vào nhà nghỉ, nhưng khi lao vào bắt gian anh lại chứng kiến sự thật kinh hoàng

Tâm sự 04/12/2022 16:57

Hôm đó, hơn 10 giờ tối rồi chưa thấy vợ về, Đức rốt ruột và bực dọc vô cùng. Gọi cho cô mà chẳng ai nghe máy, Đức ở nhà không yên liền dắt xe máy ra đường đi loanh quanh.

Trong hôn nhân, nhiều khi vì cái tôi ích kỷ và những nghi ngờ vô căn cứ mà vợ chồng dễ làm tổn thương nhau. Để rồi khi nhận ra sai lầm của bản thân, họ chỉ ước giá như mình không nhỏ nhen, vô tâm như vậy nhưng sự việc xảy ra rồi rất khó để vãn hồi.

Đức (34 tuổi, Hà Nội) thừa nhận anh từng khiến vợ phải ấm ức, tổn thương chính bởi sự thiếu thấu hiểu và vô trách nhiệm của mình. "Thời gian đó, vợ tôi thường xuyên đi sớm về muộn, còn ăn diện và trang điểm đẹp khiến tôi vô cùng khó chịu, trong lòng đầy ngờ vực liệu có phải cô ấy lén lút làm điều mờ ám bên ngoài", anh kể.

Dù vợ anh khẳng định đợt này cô tăng ca ở công ty, hơn nữa thường xuyên tháp tùng sếp đi gặp khách hàng nên mới ăn mặc đẹp nhưng anh vẫn không tin tưởng. Anh từng nghĩ đến cách theo dõi vợ nhưng lại gạt đi ngay bởi cảm thấy làm như vậy quá hèn kém. Đức bị những nghi kỵ trong lòng dày vò đến khổ, vợ chồng anh thường xuyên cãi nhau, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Nhìn thấy vợ và chàng hàng xóm dìu nhau vào nhà nghỉ, nhưng khi lao vào bắt gian anh lại chứng kiến sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Gọi cho cô mà chẳng ai nghe máy, Đức ở nhà không yên liền dắt xe máy ra đường đi loanh quanh - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, hơn 10 giờ tối rồi chưa thấy vợ về, Đức rốt ruột và bực dọc vô cùng. Gọi cho cô mà chẳng ai nghe máy, Đức ở nhà không yên liền dắt xe máy ra đường đi loanh quanh. Khi anh đi đến địa điểm cách nhà hơn 1km thì bắt gặp ngay một cảnh tượng không thể tin nổi. Chính mắt anh nhìn thấy vợ mình và người hàng xóm trẻ tuổi dìu nhau vào nhà nghỉ ven đường!

"Lúc ấy trong tôi bùng lên ghen tuông, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa liền dựng xe rồi lao vào hòng bắt quả tang đôi tình nhân ấy. Thế nhưng khi tôi vào trong nhà nghỉ thì sự việc lại diễn ra theo cái cách tôi không tài nào tưởng tượng nổi", Đức nói.

Anh gặp người hàng xóm ở quầy lễ tân, vừa định lao lên đánh ghen thì anh ta nhìn Đức gấp gáp nói: "Tôi đang không biết làm sao liên lạc được với anh, may quá anh đây rồi. Anh vào chăm sóc vợ đi, để tôi ra dắt xe của vợ anh vào đây kẻo mất trộm". Dứt lời anh ta chạy ra ngoài, Đức được nhân viên nhà nghỉ kể lại mới biết vợ anh bị ngất đang nằm tạm trong một phòng trống ở tầng 1.

Sự việc cuối cùng cũng được sáng tỏ. Thì ra anh hàng xóm ở cạnh nhà Đức đi tập thể dục về, tình cờ thế nào mà gặp vợ Đức cũng trên đường về nhà. Lúc đó cô đi xe máy nhưng người choáng váng, lảo đảo như muốn ngã, cũng may cô dừng xe kịp lúc rồi tấp vào lề đường, không có tai nạn nảo xảy ra. Đoạn đường này khá vắng, nhà dân đã đi ngủ gần hết, chỉ còn nhà nghỉ kia mở cửa. Anh hàng xóm bèn dìu tạm vợ Đức vào nhà nghỉ ấy nhờ giúp đỡ.

"Khi đó tôi mới biết, vợ mình ngất vì làm việc quá sức, cơ thể suy kiệt. Nhìn vợ mệt mỏi nằm trên giường, tôi giật mình nhận ra dạo này quả thật cô ấy xanh xao, gầy đi thấy rõ. Tôi chẳng biết thương cô ấy thì thôi còn nghi ngờ cô ấy ngoại tình. Trong khi tôi lần khứa không chịu đi làm lại, công việc nào cũng không ưng mà cô ấy đâu có oán trách gì tôi...", Đức hối hận cho biết.

Nhìn thấy vợ và chàng hàng xóm dìu nhau vào nhà nghỉ, nhưng khi lao vào bắt gian anh lại chứng kiến sự thật kinh hoàng - Ảnh 2
Lúc cất lên lời xin lỗi, mắt anh đã đỏ hoe vì thương vợ và hổ thẹn với những hành động ấu trĩ của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ Đức tỉnh lại, anh đã chân thành xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho cách hành xử ích kỷ, vô trách nhiệm của mình. Lúc cất lên lời xin lỗi, mắt anh đã đỏ hoe vì thương vợ và hổ thẹn với những hành động ấu trĩ của bản thân.

Đức tâm sự, ngay sau đó anh đã xin đi làm lại và đề nghị vợ giảm lượng công việc để có thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Anh cũng biết quan tâm, săn sóc vợ từ tâm tư tình cảm đến cuộc sống hàng ngày. Dù biết bản thân vẫn chưa hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày. Cũng may cô không để bụng những cư xử tệ hại của anh, sẵn sàng đón nhận sự chuộc lỗi của chồng mình.

Hôn nhân chưa bao giờ là màu hồng cả. Cuộc sống mưu sinh, những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày và trách nhiệm đối với gia đình không hề dễ dàng đối với mỗi người trong cuộc. Chính vì thế hôn nhân thực sự rất cần sự sẻ chia, thấu hiểu và đồng lòng của vợ chồng. Nếu không nó sẽ chỉ còn là những chuỗi ngày ngột ngạt, chịu đựng nhau mà thôi.

Anh chồng đột ngột được người hàng xóm hẹn gặp riêng và đưa ra đề nghị gây sốc sau đêm cãi nhau nảy lửa với vợ

Anh chồng đột ngột được người hàng xóm hẹn gặp riêng và đưa ra đề nghị gây sốc sau đêm cãi nhau nảy lửa với vợ

Đêm ấy hai người cãi nhau đến nửa đêm, hẳn hàng xóm cũng nghe được những lời to tiếng của họ. Sáng hôm sau vợ anh đùng đùng bế con sang nhà cô bạn tá túc để tìm chỗ trọ mới, bảo rằng sẽ ly thân với chồng.

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