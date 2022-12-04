'Tiểu tam' lên ngôi ghen ngược lại với 'chính thất' còn ra lời khiêu khích, song nghe câu trả lời 'cực chất' của vợ thì cô ả tái mặt

Mới đây, mang xã hội đã chia sẻ câu chuyện về một tiểu tam "ghen ngược" như thế. Tiếc rằng "đối thủ" cô chạm phải lại không hề đơn giản nên cái kết ả nhận được mới thật sự bất ngờ.

Ngoại tình không còn là chuyện hiếm gặp trong xã hội thời nay, cũng vì thế mà "tiểu tam" dường như cũng "trơ" hơn không còn biết sợ tai tiếng hay đả kích của xã hội. Thậm chí không ít tuesday còn tìm tới tận nhà "dằn mặt" chính thất hòng được danh chính ngôn thuận với chồng người.

Uất hơn, người gửi cho em những tấm hình đó không phải ai khác chính là bồ của lão. Em đoán cô ta được lão thề hứa, cho 'ăn bánh' vẽ nhiều nên mới tự tin ngông cuồng tới như vậy.

Người vợ - nhân vật chính trong câu chuyện tâm sự : "Mấy năm đầu cuộc sống hôn nhân của em khá ổn vì chồng biết sống, yêu chiều, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Ấy thế mà cách đây nửa năm, khi em vừa sinh bé đầu lòng được 3 tháng lại ngã ngửa nhận được tin sét đánh là chồng ngoại tình. Không phải đồn thổi linh tinh mà tận mắt thấy ảnh giường chiếu của chồng với người đàn bà đó. Thật sự em gần như đã tắt thở ngay phút giây đó.



Khi em vừa sinh bé đầu lòng được 3 tháng lại ngã ngửa nhận được tin sét đánh là chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Ngay tối hôm đó vợ chồng em có trận cãi vã quyết liệt. Không suy nghĩ nhiều, một mạch em viết đơn ly hôn song chồng em một mực không chịu ký, liên miệng van xin em cho cơ hội làm lại. Riêng với con bé kia, em bơ coi như điếc, bởi đã là loại giật chồng thì em coi khinh. Suy cho cùng thì đàn bà thiên hạ nhiều vô khối, em làm sao có thể ngăn cản hết được. Quan trọng là lòng dạ của chồng mình thế nào, nếu đứng đắn chắc chắn sẽ chẳng có ai đến 'khiêu chiến' được với vợ.

Nghĩ thế nên em chẳng buồn quan tâm tìm hiểu xem tình địch là ai. Thế nhưng ngược lại, không thấy em phản ứng lại, bồ của chồng không ngày nào là ngày không gọi điện nhắn tin, gửi ảnh nóng của lão với ả. Em vẫn giữ im lặng, cô nàng càng nổi điên.

Hôm ấy, đang làm trên công ty thì ả ta gọi điện hẹn em đi café. Ả nói nếu em không ra gặp, ả sẽ vào tận nơi. Không muốn để đồng nghiệp biết chuyện nhà, cộng thêm cũng muốn 1 lần giáp mặt xem kẻ phá đám thế nào nên em đồng ý gặp.

Ra quán nước ngay cạnh công ty ngồi nói chuyện, thật sự độ trơ của cô ta làm em khá sốc. Ả ít tuổi nhưng xấc xược khỏi tả. Sau màn kể lể rằng được chồng em yêu chiều, chăm bẵm ra sao, cô ta lôi đồ đạc ra khoe rằng lão chồng em mua sắm cho đủ thứ, toàn hàng hiệu từ váy vóc, đồ trang sức.

Thật sự lúc đó em nóng mắt lắm rồi song vẫn cố tỏ ra thản nhiên ngồi nghe ả thuyết trình. Đặc biệt, em nhận ra thái độ dửng dưng không cảm xúc của mình dường như là sự đả kích lớn với ả. Thế nên khi em im lặng, cô ta càng tức. Sau 1 hồi khiêu khích chán không được, cô ta vênh mặt bảo: 'Thật sự là anh T. chán ngấy chị rồi. Anh ấy nói chẳng qua thương hại chị có công đẻ con cho anh ấy nên chưa đành lòng bỏ. Nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ly hôn chị để cưới em. T. hứa với em như vậy rồi. Nay em báo sớm để chị chuẩn bị tinh thần trước, sau đỡ sốc thôi'.



Ra quán nước ngay cạnh công ty ngồi nói chuyện, thật sự độ trơ của cô ta làm em khá sốc - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn mặt cô ta, em chỉ muốn hất ly nước cho hả lòng. Tuy nhiên không làm thế, em chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại mở cho ả xem đoạn video quay lại cuộc nói chuyện giữa em với chồng đêm hôm ấy. Trong đó, chồng em thanh minh giải thích rành mạch rằng: 'Vì em mới sinh, vợ chồng phải kiêng cữ nên anh mới phải ra ngoài giải quyết. Xin em đừng ly hôn anh. Với anh, cô ta chỉ gái qua đường, tuyệt đối không bao giờ có chuyện anh bỏ vợ con theo hạng phụ nữ rẻ tiền ấy'.

Ả nghe xong, mặt tái nhợt không cất được thêm lời nào. Lúc đó em mới lên tiếng: 'Giờ thì em biết chồng chị bỏ ai, gắn bó với ai rồi chứ. Thôi về đi, tiền nước hôm nay chị mời, cùng với mấy món đồ trang sức chồng chị mua tặng em cũng coi như là chị đền đáp em trong thời gian chị sinh, em đã thay chị phục vụ anh ấy".

Nói xong em quay về công ty làm việc như bình thường. Nàng ta tức tối cũng xách túi về thẳng. Riêng lão chồng thì vẫn bị em ly thân từ hôm đó, giờ vẫn năn nỉ ỉ ôi van xin mà em chưa tha cho. Tóm lại lần này em phải cho lão sáng mắt hiểu ra, phản bội vợ sẽ nhận hậu quả thế nào".

Theo dõi câu chuyện hầu hết mọi người đều thán phục cách "đánh ghen" của người vợ, cô không chỉ bình tình mà con rất văn minh trong xách ứng xử với kẻ thứ 3. Đồng thời, mọi người cũng tán thành với suy nghĩ của cô, đàn bà thiên hạ nhiều vô kể, quan trọng chồng mình phải có lập trường. Do vậy, các anh đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh để biện minh cho hành động phản bội. Còn với tuesday, đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác sẽ chẳng bao giờ nhận được cái kết tốt đẹp.