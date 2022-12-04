Ngoại tình vì muốn chồng nếm trải cái cảm giác bị phản bội và cái kết bất ngờ

Tâm sự 04/12/2022 11:48

Sau 5 năm chung sống, tôi phát hiện anh ngoại tình. Trong lòng đau khổ tột cùng, vì không nghĩ rằng anh lại phản bội mình, người mình yêu thương nhất lại làm mình tổn thương, đâm vết dao hẳn sâu vào trái mình.

Ngày tôi bước lên xe hoa, cứ ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì chồng không chỉ đẹp trai, tài giỏi và còn tâm lý. Chúng tôi đã vượt qua mọi sự phản đối từ hai bên gia đình để đến được với nhau. Vậy mà sau 5 năm chung sống, tôi phát hiện anh ngoại tình. Trong lòng đau khổ tột cùng, vì không nghĩ rằng anh lại phản bội mình, người mình yêu thương nhất lại làm mình tổn thương, đâm vết dao hẳn sâu vào trái mình. Nhưng vì đứa con bé bỏng, nên tôi đã tha thứ, để gia đình được hạnh phúc trở lại.

Ngoại tình vì muốn chồng nếm trải cái cảm giác bị phản bội và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Sau 5 năm chung sống, tôi phát hiện anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng hứa sẽ không tái phạm và xin lỗi. Những ngày tháng sau quả thật anh có thay đổi. Vì thế, tôi nghĩ anh đã biết lỗi và hối cải, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại”. Đến lúc tôi bắt đầu có lòng tin lại với chồng thì anh lại “ngựa quen đường cũ”. Nhưng lần này anh dối trá, không chịu nhận lỗi. Đến khi tôi đòi ly hôn anh mới khai thật và cắt đứt với người tình. Có lẽ anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng và cái gì là quan trọng.

Anh bắt đầu đi làm về sớm hơn, dành nhiều thời gian chơi với con và cuối tuần chở tôi đi chơi. Nhưng tôi vẫn thấy ghê tởm con người anh. Trong lòng tôi từ đây sinh ra sự hận thù, bởi anh sống hai mặt, hàng ngày vẫn nói yêu thương tôi vậy mà lại có thể ngoại tình.

Những tổn thương anh gây ra cho tôi quá nặng nề, có lẽ cả đời này không thể lành. Vì thế tôi muốn anh cũng phải nếm qua cảm giác như mình. Lúc đó, một người bạn của tôi đi nước ngoài trở về. Anh hẹn tôi cùng một vài người bạn gặp nhau uống cà phê sau vài năm không gặp. Tôi cũng đi. Khi uống cà phê xong, bạn bè về hết chỉ hai chúng tôi ngồi lại với nhau. Anh thú thật rằng, sau bao nhiêu năm tháng anh vẫn chưa quên được tôi. Tôi biết, anh ấy yêu đơn phương mình suốt những năm đại học.

Ngoại tình vì muốn chồng nếm trải cái cảm giác bị phản bội và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Tôi muốn anh phải trải qua những ngày tháng dằn vặt, ám ảnh, nhức buốt khi người bạn đời ăn nằm với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngoại tình bởi tôi muốn chồng nếm trải cảm giác đau đớn bị người thương yêu nhất phản bội. Tôi muốn anh phải trải qua những ngày tháng dằn vặt, ám ảnh, nhức buốt khi người bạn đời ăn nằm với người khác. Khi mối quan hệ của tôi và người đàn ông đó được một tháng thì tôi cố tình để cho chồng biết. Tôi vờ để quên điện thoại, trong đó lưu đầy những tin nhắn yêu thương và cả những tấm hình khi tôi và anh ta vào khách sạn. Tôi biết chồng mình đã đọc hết.

Anh không ghen tuông, không làm ầm lên. Anh chỉ nói: “Anh không còn tư cách gì để ghen, anh không có quyền. Nhưng em làm vậy khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực cố gắng của anh thật vô ích. Anh đã từng cảm thấy mình thật may mắn khi được em tha thứ để gia đình hạnh phúc trở lại, nhưng giờ thì mất tất cả rồi”.

Sau lần ấy, tôi cắt đứt với người đàn ông kia và sống ly thân với chồng. Một người thương tôi mà tôi lại không có tình cảm. Còn một người tôi dành cả thanh xuân để yêu thì lại nhẫn tâm phản bội. Nỗi đau này của tôi không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

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