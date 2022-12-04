Không lâu sau đó, tôi có được những bằng chứng ngoại tình của chồng mà tôi không thể ngờ tới. Những tin nhắn yêu thương, những lời hẹn hò, những hình ảnh mặn nồng của hai người.

Vợ chồng tôi yêu nhau cũng được gần 1 năm rồi mới kết hôn. Trông vẻ bề ngoài thì ai cũng có thể nhận thấy rằng chồng tôi là một anh chàng điển trai hào hoa, tôi cũng biết rằng trước tôi anh đã từng có một vài mối tình khác. Còn tôi, theo bạn bè đánh giá thì “duyên ngầm”, vì Tôi không được xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng không ngờ chàng bạch mã hoàng tử đó lại chủ động làm quen với tôi trước. Một thời gian không lâu sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau và kết hôn sau gần một năm. Chưa khi nào tôi kiểm tra điện thoại của chồng, kể cả hồi hai đứa còn yêu nhau đến tận khi đã làm vợ, chồng. Nhưng thời gian gần đây, tôi nhận thấy chồng có rất nhiều biểu hiện lạ. Anh không có nhu cầu gần gũi tôi, cũng không dành sự quan tâm đến tôi như trước dù tôi đang mang bầu. Anh cũng hay cáu bẳn và khó chịu mỗi khi tôi muốn nói chuyện với anh.

Tôi đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh để tìm ra cách tháo gỡ nhưng hoàn toàn tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết rằng hôn nhân thì ắt phải có lúc cãi vã hiểu lầm điều quan trọng là phải biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Là một người vợ tôi nên biết chủ động giữ gìn hạnh phúc gia đình, cố gắng gợi chuyện hâm nóng lại tình cảm nhưng anh vẫn lạnh lùng không mảy may phản ứng. Tôi đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh để tìm ra cách tháo gỡ nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không có lý do nào giải thích cho việc thay đổi của mình. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi cho đến một ngày Tôi được cô em họ tôi không báo rằng nhìn thấy anh rể đi vào khách sạn với một cô gái nhìn rất lạ thì tôi mới giật mình. Đó có lẽ là nguyên nhân vợ chồng rạn nứt. Cạm bẫy ngoại tình thực sự nó không trừ ai cả. Ban đầu tôi không tin đó là thật, chuyện gì cũng cần chứng cứ rõ ràng, Tôi hiểu rằng mình không thể ngồi yên trong sự cô đơn dằn vặt được nữa. Tôi bắt đầu điều tra những hoạt động của anh . Không lâu sau đó, tôi có được những bằng chứng ngoại tình của chồng mà tôi không thể ngờ tới. Những tin nhắn yêu thương, những lời hẹn hò, những hình ảnh mặn nồng của hai người.

Trong tin nhắn gửi đi, chồng than phiền với người kia rằng ân hận khi đã cưới tôi làm vợ, tôi và anh không hợp nhau về mọi chuyện, trong đó điều làm anh đau khổ nhất là chuyện chăn gối. Tôi không mang lại niềm vui, khoái cảm cho anh. Chồng than phiền với người kia rằng ân hận khi đã cưới tôi làm vợ, tôi và anh không hợp nhau về mọi chuyện, trong đó điều làm anh đau khổ nhất là chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet Anh đang buồn và rất muốn ly hôn với tôi, nhưng điều làm anh suy nghĩ nhiều nhất là đứa bé trong bụng, anh không muốn con chúng tôi phải chịu cảnh bố mẹ bỏ nhau khi chưa kịp chào đời. Anh còn nói với người kia, nếu yêu anh, thương anh, hãy đợi anh một thời gian, khi con cứng cáp, anh sẽ ly hôn với tôi để đến với cô ấy. Không thể chịu đựng được lâu tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh nói anh đã quay lại với người yêu cũ cách đây một năm khi cô ta về nước. Anh nói rằng chúng tôi lấy nhau quá chóng vánh, anh cưới tôi là vội vàng lúc đó anh mới chia tay người con gái kia và tìm đến tôi như một kẻ lấp chỗ trống. Như có hàng vạn, hàng ngày cây kim đâm vào tim tôi khi anh nói ra điều đó. Hóa ra anh chưa từng yêu tôi, hóa ra tôi chỉ là kẻ thay thế tạm thời và rằng Anh giờ sống với tôi vì trách nhiệm chứ không có tình yêu. Tôi cảm thấy rất buồn, chán nản, không còn thiết ăn uống để chăm sóc đứa bé trong bụng nữa. Nghĩ đến chuyện chồng muốn ly hôn, tôi rất sợ, sợ cuộc đời lỡ dở, sợ bố mẹ tôi bị mang tiếng và sợ con tôi sẽ khổ vì không được bố chào đón, yêu thương. Tôi chẳng biết mình nên làm gì để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình?.

Nghi ngờ chồng ngoại tình vì ít 'ân ái', tôi quyết lật tung căn phòng tìm chứng cớ thì phát hiện chiếc hộp anh giấu kín, thấy thứ bên trong càng khiến tôi suy sụp Không kìm nổi sự tò mò, nhân lúc chồng không có nhà tôi đã lẻn vào phòng làm việc của anh tìm xem có bí mật gì không. Tìm một lúc tôi phát hiện chiếc hộp gỗ được giấu sâu trong tủ quần áo, nhưng nó bị khóa và cần mật mã để mở.

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