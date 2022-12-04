Vợ đột nhiên báo có thai mà tôi tái mặt, biết bí mật của chồng, cô ấy cũng chết lặng

Tâm sự 04/12/2022 11:36

Hôm ấy vợ chồng tôi đã cãi nhau to, cô ấy nằng nặc đòi bác sĩ kiểm tra lại. Ngay cả khi đưa nhau đi khám thì bác sĩ vẫn kết luận cô ấy mang bầu và tôi đã triệt sản.

7 năm hôn nhân, vợ chồng tôi đã có với nhau 2 cô công chúa rất đáng yêu. Bản thân tôi không phân biệt trai gái gì cả nên con nào cũng quý. Sau khi sinh 2 con, nhiều lần vợ muốn sinh thêm bé thứ 3 nhưng tôi toàn gạt đi bảo để nuôi dạy con cho tốt.

Thậm chí 2 tháng trước, tôi còn chủ động một mình đến viện thắt ống dẫn tinh để kế hoạch hóa gia đình. Tôi không muốn vợ quanh năm uống thuốc tránh thai nhiều tác dụng phụ. Để vợ bất ngờ nên tôi vẫn giấu không cho em biết và quan hệ vợ chồng như bình thường để em không nghi ngờ.

Ấy vậy mà mấy ngày trước, cô ấy lại khiến tôi ngã ngửa khi thường xuyên kêu mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Lo sợ vợ gặp điều gì xấu với sức khỏe nên tôi nhắc em đi làm về thì tranh thủ qua viện khám. Kết quả thăm khám khiến vợ tôi vui lắm. Em rối rít khoe đã có bầu trong khi tôi thì tái xanh mặt ngạc nhiên và nghi ngờ vợ phản bội mình.

Vợ đột nhiên báo có thai mà tôi tái mặt, biết bí mật của chồng, cô ấy cũng chết lặng - Ảnh 1
Để vợ bất ngờ nên tôi vẫn giấu không cho em biết và quan hệ vợ chồng như bình thường để em không nghi ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Về nhà, vừa nhìn thấy mặt vợ thì tôi không thể giữ nổi bình tĩnh gào lên nói bí mật giấu kín của mình:

“Em có bị nhầm lẫn gì không? Anh vừa thắt ống dẫn tinh ít lâu trước coi như đã triệt sản rồi thì làm sao em có bầu được nữa”.

Nhưng vợ tôi quả quyết:

“Em không nhầm vì đã hỏi đi hỏi lại bác sĩ. Em đang mang thai con của chúng ta. Nhưng anh vừa bảo triệt sản rồi… thì sao em vẫn có bầu nhỉ?”.

Tôi quay ra nghi ngờ:

“Hay là cô đã cắm sừng tôi? Có phải vậy không?”.

Vợ tôi chết lặng nhưng vẫn ú ớ minh oan vì bảo cây ngay không sợ chết đứng:

“Anh dám nghi ngờ đứa con này không phải con anh à? Vậy con tôi đẻ ra tôi tự nuôi”.

Vợ đột nhiên báo có thai mà tôi tái mặt, biết bí mật của chồng, cô ấy cũng chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì chuyện tôi thắt ống dẫn tinh nhưng vợ vẫn có bầu mà nhà tôi lục đục. (Ảnh minh 

Hôm ấy vợ chồng tôi đã cãi nhau to, cô ấy nằng nặc đòi bác sĩ kiểm tra lại. Ngay cả khi đưa nhau đi khám thì bác sĩ vẫn kết luận cô ấy mang bầu và tôi đã triệt sản. Nhưng bác sĩ cũng bảo tôi thắt ống dẫn tinh nhưng nếu vợ chồng không kiêng quan hệ hoặc không dùng biện pháp tránh thai ngay sau khi làm thủ thuật này thì vợ vẫn có thể mang bầu.

Nguyên nhân là do, sau khi thắt ống dẫn tinh, những quý ông như tôi có thể mất vài tháng và hàng chục lần xuất tinh để loại tất cả tinh trùng còn đọng lại. Nên vợ chồng tôi quan hệ ngay sau đó mà không có biện pháp bảo vệ thì tinh trùng cũ vẫn đọng lại, vợ tôi có bầu là chuyện thường.

Thật sự tôi đang bán tín bán nghi chẳng biết lời bác sĩ nói có đúng không? Hay bác sĩ cũng bị vợ mua chuộc để đồng lõa lừa dối tôi rồi? Tôi nhất định sẽ đến phòng khám nơi mình triệt sản để hỏi cho ra lẽ mới được.

Bật mí cách kiểm tra độ chung thủy của chồng

Bật mí cách kiểm tra độ chung thủy của chồng

Chắc chắn rằng thật khó với điều này bởi một khi là người trong cuộc, là người vợ không ai mong muốn hay chuẩn bị cho mình một tâm lý rằng một ngày đẹp trời nào đó chồng mình sẽ có ‘’Bồ’’.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân

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