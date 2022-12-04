Lần nào hỏng đồ điện vợ cũ cũng gọi tôi sửa giúp, biết lý do đêm ấy tôi khóc thầm

Hàng tháng tôi chu cấp tiền nuôi con theo thỏa thuận khi ra tòa. Rảnh rỗi tôi lại đến thăm con nhưng không được thường xuyên. Bởi vì mẹ tôi có thành kiến với con dâu cũ, chung quy bởi cô ấy là người đòi ly hôn, bà cảm thấy mất hết mặt mũi vì con trai bị vợ bỏ.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây đúng một năm. Cô ấy mang con gái ra ngoài thuê trọ sống riêng, còn tôi vẫn ở lại với bố mẹ.

Nhưng nhiều lần quá đâm ra tôi thấy khó hiểu. Lúc trước ly hôn, vợ cũ giận tôi lắm, cứ nghĩ cô ấy không muốn qua lại hay gặp gỡ mình nữa. Bây giờ cô ấy liên tục chủ động nhờ vả, tôi không suy nghĩ không được. Hôm đó tôi đánh bạo hỏi cô ấy tại sao lại làm thế, lẽ nào cô ấy chưa có bạn trai ư?

Ban đầu vợ cũ không hề liên lạc với tôi nhưng dạo gần đây không hiểu sao cô ấy thường xuyên gọi tôi sang nhà giúp đỡ sửa đồ điện, đồ dùng hỏng hóc hoặc đường ống nước bị hư. Mấy khoản đó tôi khá khéo tay nên tất nhiên chẳng từ chối. Hiện tại tôi cũng chưa có bạn gái thành ra không sợ bạn gái ghen.

Vợ cũ gật đầu thừa nhận hiện tại đang độc thân. "Một mình nuôi con vất vả, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, em gọi thợ cũng dễ thôi nhưng lại tốn kém thêm một khoản. Anh nói có phải không?", cô ấy giải thích và tôi chẳng nghi ngờ gì.

Cho đến tuần trước tôi đi công tác, vợ cũ không biết nên lại gọi tôi sang thay giúp chiếc bóng đèn. Biết tôi đi vắng, cô ấy bảo hôm nào tôi về thì sang giúp. Nghĩ bụng hai mẹ con không có bóng điện dùng cũng khổ, chờ tôi về thì lâu, đoán chắc vợ cũ hết tiền nên tôi chuyển cho cô ấy một ít.

Tôi dặn cô ấy cứ gọi thợ đến sửa mà có bóng điện dùng cho thoải mái. Thú thật khi trước vợ đòi ly hôn tôi cũng tự ái lắm nhưng thời gian qua đi, mọi thứ dần nguôi ngoai, hiện tại tôi coi vợ cũ như bạn bè.

Ai dè thấy tôi chuyển tiền cô ấy giận dỗi gửi trả lại rồi mắng tôi không ra gì. Đợi mãi mới hết chuyến công tác về, tôi lập tức đến gặp vợ cũ hỏi rõ mọi chuyện. Đến lúc này thì tôi không còn tin vào lời giải thích khi trước của cô ấy là muốn tiết kiệm tiền nữa.

"Em nhớ anh, em muốn gặp anh… Em không thể qua lại được với ai khác vì trong tim chỉ có hình bóng anh thôi. Em muốn vợ chồng mình được đoàn tụ bên nhau, con được gần bố nhưng em cũng biết đó chỉ là giấc mơ xa vời mà thôi…", vợ cũ nghẹn ngào giải thích lý do thật sự khiến tôi lặng người.

Tôi cũng còn yêu vợ giống như tình cảm cô ấy dành cho mình... - Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy về nhà tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cuộc hôn nhân trái ngang của chúng tôi mà bất lực không làm được gì. Tôi thầm rơi nước mắt.

Mẹ tôi và vợ mâu thuẫn không thể sống chung, mẹ có thành kiến với cô ấy ngay từ đầu vì bà cho rằng con dâu không xứng với con trai mình. Chúng tôi xin ra ở riêng, ông bà không đồng ý vì tôi là con trai một. Mẹ tuyên bố sẽ từ mặt nếu tôi cứ đòi ra ngoài ở. Chúng tôi đâu còn cách nào khác, đi không được ở chẳng xong, cuối cùng vợ tôi quá uất ức đã đòi ly hôn.

Tôi cũng còn yêu vợ giống như tình cảm cô ấy dành cho mình nhưng chính điều đó lại khiến tôi đau đớn và xót xa. Tôi là kẻ kém cỏi, hèn nhát, không thể bảo vệ vợ. Đón vợ về rồi chúng tôi lại rơi vào cảnh ngộ khi trước không thoát ra được ư? Tôi phải làm sao để bố mẹ chấp nhận cho vợ chồng tôi ra ở riêng? Quá cứng rắn mà mẹ từ mặt thì tôi lại là đứa con bất hiếu...