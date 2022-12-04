Đến “dằn mặt” người đàn ông sắp tái hôn với vợ cũ, bị đáp trả lại tôi chỉ có thể thốt ra hai từ “xin lỗi”

Tâm sự 04/12/2022 15:02

Ngẫm nghĩ, tôi quyết định gặp gã đàn ông kia để dằn mặt trước. Tôi bảo hắn ta đừng có nghĩ con tôi không ở chung với bố mà đối xử với chúng không tốt.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 4 năm. Chúng tôi có chung 2 đứa con, con gái đầu hiện tại lên 8 tuổi, xinh xắn và học giỏi lắm, con trai thứ hai 6 tuổi, kháu khỉnh đáng yêu. Vợ chồng tôi khắc khẩu, quan điểm đối lập nhau nhiều, cuộc sống chung mâu thuẫn chồng chất, chứ chúng tôi ly hôn không phải vì có người thứ ba nào cả. Vợ chồng hết tình cảm nhưng tôi vẫn rất thương con. Vợ bảo không muốn tách hai đứa ra, công việc của tôi bận không có nhiều thời gian chăm trẻ nhỏ nên chúng tôi thỏa thuận để vợ nuôi cả hai đứa. 

Tôi chu cấp đầy đủ, lúc nào có thời gian thì đón cả hai con về bên nhà chơi 1 tuần, nửa tháng cũng nên. Vợ cũ đồng ý. Tôi thấy như vậy là ổn thỏa. Bố mẹ ly hôn nhưng các con vẫn được chăm sóc đủ đầy. 

Đến “dằn mặt” người đàn ông sắp tái hôn với vợ cũ, bị đáp trả lại tôi chỉ có thể thốt ra hai từ “xin lỗi” - Ảnh 1
Vợ chồng tôi khắc khẩu, quan điểm đối lập nhau nhiều, cuộc sống chung mâu thuẫn chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

Bốn năm qua tôi cũng có bạn gái nhưng chưa tính tới chuyện tái hôn. Mà có tái hôn thì tình cảm tôi dành cho các con sẽ không thay đổi. Còn vợ cũ tôi năm ngoái có bạn trai, gần đây đã thông báo rộng rãi chuyện đám cưới. 

Tôi không ghen tức gì cả, cô ấy còn trẻ, được quyền tìm hạnh phúc khác. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là hai đứa con sống chung với bố dượng có phải chịu thiệt thòi không. Trong trường hợp vợ cũ sinh thêm con với chồng mới sẽ rất phức tạp và tủi thân cho các con tôi.

Tôi nói với vợ cũ, cô ấy có gia đình mới thì trả hai con về cho tôi nuôi vì tôi chưa lấy vợ khác. "Anh không cần lo chuyện con chung con riêng đâu, em đảm bảo. Anh lo cho con thì em cũng lo cho con mà", vợ cũ nói vậy nhưng bảo tôi làm sao yên tâm được. Chuyện bố dượng đối xử với con riêng của vợ thế nào, cô ấy điều khiển được chắc? 

Ngẫm nghĩ, tôi quyết định gặp gã đàn ông kia để dằn mặt trước. Tôi bảo hắn ta đừng có nghĩ con tôi không ở chung với bố mà đối xử với chúng không tốt. Tôi sẽ luôn theo dõi, kiểm tra, phát hiện bất cứ hành vi nào có hại với con thì tôi không để yên. Kể cả sau này có con với vợ thì cũng không được nói hay làm gì để hai đứa con tôi chạnh lòng. Không làm được như vậy thì ngay từ bây giờ trả con về cho tôi, đừng để sau này có chuyện gì sẽ không ai được đẹp mặt. Tôi đã khiến con phải thiệt thòi khi không hòa hợp được với vợ cũ nên tôi sẽ hết lòng bù đắp bảo vệ các con.

 Đến “dằn mặt” người đàn ông sắp tái hôn với vợ cũ, bị đáp trả lại tôi chỉ có thể thốt ra hai từ “xin lỗi” - Ảnh 2
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhận về một câu trả lời như thế... - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta nghe xong rồi cười nhẹ đáp lời: 

- Thật ra tôi thấy anh cũng là một người bố tốt. Tôi không giận anh khi dọa nạt tôi bằng những lời nói nặng nề đó nhưng tôi cũng muốn nói thế này. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không sinh thêm con vì tôi bị vô sinh không có con được. 

Tôi và vợ cũ ly hôn cũng vì lý do ấy. Tôi vốn xác định không tái hôn, không muốn làm khổ người phụ nữ nào khác. Đến khi gặp vợ cũ của anh, chúng tôi hợp nhau, tôi rất quý hai đứa trẻ. Tôi sẽ chăm sóc và yêu thương hai đứa con của anh như con ruột.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhận về một câu trả lời như thế, thật sự nằm ngoài tất cả mọi dự liệu. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể thốt ra hai từ “xin lỗi” với người đàn ông đó. 

Đêm về, nghĩ đến nụ cười buồn bã và ánh mắt chân thật của người đàn ông kia mà tôi khó ngủ, lòng không khỏi nghẹn lại. Có lẽ chúng tôi có thể làm bạn bè, mối quan hệ giữa những người lớn càng tốt thì càng có lợi cho lũ trẻ mà. 

Lần nào hỏng đồ điện vợ cũ cũng gọi tôi sửa giúp, biết lý do đêm ấy tôi khóc thầm

Lần nào hỏng đồ điện vợ cũ cũng gọi tôi sửa giúp, biết lý do đêm ấy tôi khóc thầm

Lúc trước ly hôn, vợ cũ giận tôi lắm, cứ nghĩ cô ấy không muốn qua lại hay gặp gỡ mình nữa. Bây giờ cô ấy liên tục chủ động nhờ vả, tôi không suy nghĩ không được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới