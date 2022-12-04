Hai người họ cãi nhau từ phòng cấp cứu ra tới cổng bệnh viện. Mẹ tôi đang bệnh, thấy cảnh vợ chồng con gái như thế thì ngất xỉu. Tôi và bố vội đưa mẹ vào phòng cấp cứu. Chị gái tôi cũng hốt hoảng đi theo.

Trên đời đúng là có nhiều chuyện không lường trước được. Trong mắt tôi và mọi người, vợ chồng chị gái là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Kinh tế khá giả, đủ trai đủ gái, chồng hiền vợ đảm. Đến mức mẹ tôi còn khuyên tôi nên tìm chồng có những tính tốt như anh rể, đảm bảo cũng sẽ được hạnh phúc như chị gái mình. Thế mà đêm trước, khi đưa mẹ đến bệnh viện lúc nửa đêm, cả nhà tôi mới bàng hoàng phát hiện "tấm màn bí mật" phía sau cuộc hôn nhân hạnh phúc của chị gái.

Khi đến trước cổng, một cặp vợ chồng to tiếng tố cáo, cãi vã nhau đã thu hút sự chú ý của tôi - Ảnh minh họa: Internet Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, mẹ tôi bỗng khó thở, tay chân run rẩy nên tôi đưa mẹ đến viện gấp. Khi đến trước cổng, một cặp vợ chồng to tiếng tố cáo, cãi vã nhau đã thu hút sự chú ý của tôi. Đặc biệt là giọng nói nghe rất quen. Bố tôi dìu mẹ xuống xe để tôi lái xe đi gửi. Lúc đó, chúng tôi mới tá hỏa khi thấy cặp vợ chồng kia đích thị là vợ chồng chị gái tôi. Thì ra anh rể tôi ngoại tình, cô bồ có bầu nhưng bị động thai, gọi điện cho anh đưa đến viện. Chị gái tôi biết được nên cũng đến bệnh viện để làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện.

Hai người họ cãi nhau từ phòng cấp cứu ra tới cổng bệnh viện. Mẹ tôi đang bệnh, thấy cảnh vợ chồng con gái như thế thì ngất xỉu. Tôi và bố vội đưa mẹ vào phòng cấp cứu. Chị gái tôi cũng hốt hoảng đi theo. Không ngờ "kẻ thứ ba" lại quá đáng, gửi ảnh nhạy cảm cho chị, còn tìm mọi cách để lôi kéo chồng chị đến với cô ta - Ảnh minh họa: Internet Khi mẹ qua cơn nguy hiểm, tôi và chị gái mới có thời gian nói chuyện với nhau. Chị ấy khóc sướt mướt, bảo biết chuyện chồng đào hoa, phản bội vợ từ lâu rồi nhưng cố giấu kín. Không ngờ "kẻ thứ ba" lại quá đáng, gửi ảnh nhạy cảm cho chị, còn tìm mọi cách để lôi kéo chồng chị đến với cô ta. Lần này chị giận quá, cũng muốn lật tẩy mọi chuyện nên mới đến viện để đối chất với chồng. Hiện giờ, anh rể tôi vẫn đang chăm "kẻ thứ ba" ở khoa Sản mà không hỏi thăm mẹ tôi một tiếng. Bố tôi giận tím mặt. Tôi cũng hụt hẫng, thất vọng về anh rể quá. Tôi vừa thương chị gái vừa cảm thấy chị ấy nhu nhược. Phải làm sao để giúp đỡ chị thoát khỏi cảnh hôn nhân đen tối này đây?

'Tiểu tam' lên ngôi ghen ngược lại với 'chính thất' còn ra lời khiêu khích, song nghe câu trả lời 'cực chất' của vợ thì cô ả tái mặt Thật sự lúc đó em nóng mắt lắm rồi song vẫn cố tỏ ra thản nhiên ngồi nghe ả thuyết trình. Đặc biệt, em nhận ra thái độ dửng dưng không cảm xúc của mình dường như là sự đả kích lớn với ả.

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