Đến nay, các con tôi đứa thì học cấp 3, đứa thì sắp tốt nghiệp đại học. Tôi với chồng cũng phần nào yên lòng. Chồng tôi làm việc trong chi cục thuế của tỉnh, lương thưởng cao nhưng anh phải đi công tác, tiếp khách nhiều, ít có thời gian ở nhà với mẹ con tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 20 năm. Tình cảm vợ chồng ban đầu rất mặn nồng, gắn bó. Tôi cũng không ngờ, đến một ngày, tôi lại lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Tôi hiện đang làm việc ở một trung tâm tiêm chủng với mức lương chỉ đủ ăn tiêu thôi. Trước kia, tôi từng làm y tá ở bệnh viện, cơ hội học tập nâng cao trình độ lẫn thăng tiến nhiều nhưng lại không có thời gian cho gia đình nên tôi quyết định xin nghỉ. Với tôi, gia đình, con cái là quan trọng nhất. Nhiều thứ tiền bạc cũng không mua được. Đi làm được nhiều tiền nhưng tôi sợ các con lại hư hỏng do thiếu sự quan tâm của người mẹ.

Mẹ chồng tôi bị cao huyết áp, phải uống thuốc hàng ngày. 3 năm trước, bà bị tai biến. Nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời, bà giữ được tính mạng nhưng giờ hầu như chỉ nằm một chỗ, đi lại rất khó khăn. Kể từ đó, tôi là người duy nhất chăm sóc cho bà. Tôi lo cho bà từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc vệ sinh, tắm rửa. Chồng tôi nói rằng anh là đàn ông, vụng về chuyện này nên chẳng bao giờ anh động tay vào.

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên anh còn có 2 chị gái đã đi lấy chồng. Bố chồng tôi mất đã lâu, mẹ chồng ở cùng vợ chồng tôi. Hồi mới về làm dâu, tôi với mẹ chồng cũng có ít nhiều hiềm khích.

Các chị gái anh lấy chồng xa nên thỉnh thoảng các bác cũng chỉ qua thăm nom chứ mọi chuyện chăm lo cho bà vẫn do một mình tôi đảm trách. Gần đây, sức khoẻ của mẹ chồng tôi ngày càng yếu, đêm bà dậy đi tiểu, tôi sợ bà ngã nên ra ngủ cùng bà. Cũng có lẽ bởi vậy mà vợ chồng tôi không có cơ hội gần gũi nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu gần đây, con gái tôi nói rằng con đế ý và thấy bố hay nhắn tin với 1 số điện thoại lưu là A. Con bé ghi lại số điện thoại đó và tìm kiếm trên Facebook thì biết cô này tên Thanh Nhàn, một người phụ nữ trẻ hơn chồng tôi 13 tuổi. "Điều tra" thêm trên Facebook của người đàn bà này, tôi tá hoả khi thấy cô ta hay chụp ảnh với tay và vai của một người đàn ông rất giống chồng tôi.

Tệ hơn, mỗi điểm đến cô ta check in thường trùng với nơi chồng tôi đi công tác. Phát hiện ra mọi chuyện, tôi cay mắt, đau lòng vì bấy lâu nay tôi dốc sức dốc lòng chăm mẹ chồng, chăm các con, còn anh thì đi xa để chăm lo cho cô bồ nhí. Tôi điện thoại hẹn gặp cô Nhàn đó thì cô ta không gặp, còn buông lời thách thức và gửi thêm những tấm ảnh nóng giữa hai người họ để chọc tức tôi.

Tôi nói tất cả mọi chuyện với chồng, anh liên tục đổ lỗi cho tôi, nói rằng tôi chỉ biết quan tâm đến mẹ và các con mà chẳng để tâm gì đến cảm xúc của anh. "Một tháng thì 30 ngày em mang gối ra ngủ với mẹ. Vậy anh với em gần gũi nhau lúc nào? Anh cũng có nhu cầu của anh chứ", nghe câu nói này của chồng, tôi không biết nói làm sao.

Tôi mang bức ảnh hai người họ ôm ấp, hôn hít nhau cho mẹ chồng xem, bà chẳng nói gì, nước mắt cứ thế chảy vòng quanh. Chồng tôi hứa sẽ chấm dứt với cô bồ nhưng gần đây, con gái tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin qua lại với cô ta. Cô ta chỉ đổi số điện thoại để mọi chuyện kín kẽ hơn thôi. Hiện giờ, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thương mẹ chồng, thương các con nhiều lắm. Hiện giờ, mẹ chồng tôi đang đau ốm như thế, nếu tôi bỏ đi, ai sẽ lo cho bà đây?