Phát hiện chồng ân ái với gái lạ trên giường, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc

Tâm sự 06/03/2023 05:50

Anh qua lại với cô gái chỉ trạc tuổi em mình, hiện đang là sinh viên của một trường nghệ thuật. Cô ta xinh đẹp, ăn nói khéo léo nên anh dễ dàng sa vào lưới tình.

Chị Thanh thuộc tuýp người của gia đình. Từ ngày lấy chồng đến giờ, chị luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Có thể nói chồng con chị luôn được ăn no, mặc ấm, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh bước ra đường không thua bất kỳ ai về khoản ăn mặc vì đã được vợ chăm tận chân tơ kẽ tóc.

[Phát hiện chồng ngoại tình, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 1]Chị là người vợ, người mẹ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng khen chị chăm chồng khéo, nuôi con giỏi. Xét cho cùng, phụ nữ làm tất cả chuyện đó chỉ vì một mục đích là muốn chồng thương. Nhưng anh lại nhẫn tâm phản bội lại lòng tin và sự yêu thương của chị. Anh qua lại với cô gái chỉ trạc tuổi em mình, hiện đang là sinh viên của một trường nghệ thuật. Cô ta xinh đẹp, ăn nói khéo léo nên anh dễ dàng sa vào lưới tình.

Anh nghĩ có thể giấu vợ chuyện ngoại tình nhưng có lẽ anh đã quá xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ. Chị là người chăm cho anh từng cái áo, chiếc quần, đến tận quần lót bên trong cũng một tay chị mua và giặt mỗi ngày. Không lẽ những thay đổi của anh mà chị không nhận ra?

Ngày trước, anh không bao giờ đi làm về muộn. Đồng nghiệp rủ rê ăn nhậu anh cũng từ chối với lí do có bệnh trong người, phải uống thuốc điều trị mấy năm nay. Nhưng giờ đây, ngày nào anh cũng đi đến khuya mới về, lúc nào người cũng nồng nặc mùi nước hoa lạ.

Những ngày rảnh thì lại ôm khư khư điện thoại. Mỗi lần thấy anh cười tủm tỉm nhắn tin trông rất hạnh phúc, chị hỏi thì anh tỏ ra bực bội ra mặt rồi bỏ đi chỗ khác. Thấy chồng có nhiều điểm đáng ngờ, chị như ngồi trên đống lửa, khó chịu không yên. Chị nghĩ chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng mình. Mọi niềm tin trong chị bao lâu nay bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn.

Phát hiện chồng ân ái với gái lạ trên giường, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người phụ nữ khác, có lẽ họ sẽ khóc lóc làm ầm lên rồi sẽ giày vò chồng, nhưng chị tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Chị nghĩ những chuyện đánh ghen đó không phù hợp với mình. Nếu muốn chồng nể phục, không còn xem thường mình, chị phải làm gì đó khéo léo hơn.

Chị mặc kệ anh chìm đắm vào mối tình ngọt ngào với cô sinh viên kia một thời gian. Để anh hưởng thụ dư vị của cuộc đời một chút rồi chị sẽ khiến anh trở về trong hối hận. Thời gian này chị vẫn thường lui đến phòng thám tử. Chị muốn dùng tiền để dạy chồng khôn lên.

Chị thuê một chàng trai trẻ được văn phòng thám tử giới thiệu, cũng là sinh viên, người cao ráo, thân hình vạm vỡ để tiếp cận cô nhân tình của chồng. Chị nghĩ cô ta đến với chồng chị chẳng qua vì tiền mà thôi.

Nếu có một chàng trai trẻ tuổi, giàu có khác đến tán tỉnh, chắc chắn cô ta sẽ đổ rạp dưới chân và sẽ bỏ “ông già” là chồng chị. Đúng như kế hoạch, chị bỏ tiền tân trang cho chàng trai đó. Và thời gian này, chị cũng không còn mua sắm nhiều cho chồng như trước. 

Chuyện gì đến phải đến, cô nhân tình nhanh chóng mê đắm mê đuối anh chàng soái ca kia rồi từ từ bỏ rơi chồng chị. Mấy ngày nay, tinh thần anh sa sút trầm trọng. Không chỉ gặp rắc rối về tình cảm, anh còn gặp vấn đề trong công việc.

Nếu là ngày trước, chị sẽ không ngại hỏi han, quan tâm chồng, nhưng giờ đây chị lại cảm thấy hả hê vì chuyện đó. Xem như ông trời cũng trừng phạt người đàn ông phản bội này. Thời gian sau đó, cô ta bỏ hẳn chồng chị. Anh ngoan ngoãn ở nhà nhiều hơn, không còn cầm điện thoại cười tủm tỉm như trước.

Bước cuối cùng, theo kế hoạch của chị, chàng soái ca chủ động đá ả nhân tình kia khiến cô ta đau khổ vô cùng.  Kể từ đó, chị dành thời gian cho mình nhiều hơn. Thấy vợ ngày càng lạnh nhạt và chăm sóc bản thân nhiều hơn, anh bắt đầu hoài nghi vợ có người mới. Vậy là anh tìm mọi cách để giữ vợ. Mặc dù thấy chồng thay đổi nhưng chị vẫn chưa tha thứ hẳn cho anh. 

Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng

Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng

Đời người đàn ông, cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là vợ thì quá kém cỏi mà hèn nhát, về nhà có vợ, ra ngoài có người tình nóng bỏng, cuộc sống như vậy mới thỏa mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 48 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 9 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường