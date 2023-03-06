Phát hiện chồng ân ái với gái lạ trên giường, vợ âm thầm làm điều này khiến ả nhân tình 'đá' ngay người chồng bội bạc

Chị Thanh thuộc tuýp người của gia đình. Từ ngày lấy chồng đến giờ, chị luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Có thể nói chồng con chị luôn được ăn no, mặc ấm, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh bước ra đường không thua bất kỳ ai về khoản ăn mặc vì đã được vợ chăm tận chân tơ kẽ tóc.

Anh nghĩ có thể giấu vợ chuyện ngoại tình nhưng có lẽ anh đã quá xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ. Chị là người chăm cho anh từng cái áo, chiếc quần, đến tận quần lót bên trong cũng một tay chị mua và giặt mỗi ngày. Không lẽ những thay đổi của anh mà chị không nhận ra?

Ai cũng khen chị chăm chồng khéo, nuôi con giỏi. Xét cho cùng, phụ nữ làm tất cả chuyện đó chỉ vì một mục đích là muốn chồng thương. Nhưng anh lại nhẫn tâm phản bội lại lòng tin và sự yêu thương của chị. Anh qua lại với cô gái chỉ trạc tuổi em mình, hiện đang là sinh viên của một trường nghệ thuật. Cô ta xinh đẹp, ăn nói khéo léo nên anh dễ dàng sa vào lưới tình.

Ngày trước, anh không bao giờ đi làm về muộn. Đồng nghiệp rủ rê ăn nhậu anh cũng từ chối với lí do có bệnh trong người, phải uống thuốc điều trị mấy năm nay. Nhưng giờ đây, ngày nào anh cũng đi đến khuya mới về, lúc nào người cũng nồng nặc mùi nước hoa lạ.

Những ngày rảnh thì lại ôm khư khư điện thoại. Mỗi lần thấy anh cười tủm tỉm nhắn tin trông rất hạnh phúc, chị hỏi thì anh tỏ ra bực bội ra mặt rồi bỏ đi chỗ khác. Thấy chồng có nhiều điểm đáng ngờ, chị như ngồi trên đống lửa, khó chịu không yên. Chị nghĩ chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng mình. Mọi niềm tin trong chị bao lâu nay bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người phụ nữ khác, có lẽ họ sẽ khóc lóc làm ầm lên rồi sẽ giày vò chồng, nhưng chị tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Chị nghĩ những chuyện đánh ghen đó không phù hợp với mình. Nếu muốn chồng nể phục, không còn xem thường mình, chị phải làm gì đó khéo léo hơn.

Chị mặc kệ anh chìm đắm vào mối tình ngọt ngào với cô sinh viên kia một thời gian. Để anh hưởng thụ dư vị của cuộc đời một chút rồi chị sẽ khiến anh trở về trong hối hận. Thời gian này chị vẫn thường lui đến phòng thám tử. Chị muốn dùng tiền để dạy chồng khôn lên.

Chị thuê một chàng trai trẻ được văn phòng thám tử giới thiệu, cũng là sinh viên, người cao ráo, thân hình vạm vỡ để tiếp cận cô nhân tình của chồng. Chị nghĩ cô ta đến với chồng chị chẳng qua vì tiền mà thôi.

Nếu có một chàng trai trẻ tuổi, giàu có khác đến tán tỉnh, chắc chắn cô ta sẽ đổ rạp dưới chân và sẽ bỏ “ông già” là chồng chị. Đúng như kế hoạch, chị bỏ tiền tân trang cho chàng trai đó. Và thời gian này, chị cũng không còn mua sắm nhiều cho chồng như trước.

Chuyện gì đến phải đến, cô nhân tình nhanh chóng mê đắm mê đuối anh chàng soái ca kia rồi từ từ bỏ rơi chồng chị. Mấy ngày nay, tinh thần anh sa sút trầm trọng. Không chỉ gặp rắc rối về tình cảm, anh còn gặp vấn đề trong công việc.

Nếu là ngày trước, chị sẽ không ngại hỏi han, quan tâm chồng, nhưng giờ đây chị lại cảm thấy hả hê vì chuyện đó. Xem như ông trời cũng trừng phạt người đàn ông phản bội này. Thời gian sau đó, cô ta bỏ hẳn chồng chị. Anh ngoan ngoãn ở nhà nhiều hơn, không còn cầm điện thoại cười tủm tỉm như trước.

Bước cuối cùng, theo kế hoạch của chị, chàng soái ca chủ động đá ả nhân tình kia khiến cô ta đau khổ vô cùng. Kể từ đó, chị dành thời gian cho mình nhiều hơn. Thấy vợ ngày càng lạnh nhạt và chăm sóc bản thân nhiều hơn, anh bắt đầu hoài nghi vợ có người mới. Vậy là anh tìm mọi cách để giữ vợ. Mặc dù thấy chồng thay đổi nhưng chị vẫn chưa tha thứ hẳn cho anh.