Ở cữ sướng như tiên vì được mẹ chồng hậu hạ tận răng, nửa đêm nghe được cuộc nói chuyện của bà và chồng mà tôi uất nghẹn, lập tức tuyên bố ly hôn

Cưới nhau 7 năm, sinh được 2 đứa con, vợ chồng tôi đã thống nhất là sẽ không sinh thêm nữa. Hai con trai gái, nếp tẻ đủ cả rồi, kinh tế vợ chồng không phải quá dư dả. Hơn nữa sinh 3 con sẽ rất vất vả, nhanh già, tôi còn muốn dành thời gian để phấn đấu sự nghiệp và hưởng thụ niềm vui cuộc đời nữa chứ.

Quãng thời gian ở cữ 1 tháng, tôi đưa mẹ chồng chăm cho sướng như tiên. Bà làm hết tất cả mọi việc, tôi chỉ việc ăn rồi nằm và cho con bú. Thấy mẹ chồng yêu con quý cháu như vậy, tôi cũng lấy làm mừng.

Suốt quãng thời gian mang thai, mọi người chăm sóc tôi rất chu đáo, mẹ chồng cứ dăm bữa lại mang đồ bổ sang cho con dâu bồi dưỡng. Đủ ngày đủ tháng, tôi sinh ra một bé trai mập mạp đáng yêu. Mẹ chồng yêu thích cứ bế chặt lấy cháu không rời.

Vậy nhưng khi con thứ hai được hơn 2 tuổi thì tôi nhỡ kế hoạch mang thai. Ngoài dự định nhưng con đã xuất hiện thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ bỏ con. Chồng và mẹ chồng thấy tôi mang thai thì đều vui lắm, mọi người nói thích đông con nhiều cháu.

Lúc tôi đẻ hai đứa đầu, bà viện cớ sức khỏe kém không chăm con dâu ở cữ, chỉ có mẹ đẻ và chồng tôi mà thôi. Nhưng đến đứa thứ ba, bà nằng nặc mang quần áo sang nhà tôi ở hẳn để chăm cháu nội và con dâu.

Ảnh minh họa: Internet

Quãng thời gian ở cữ 1 tháng, tôi đưa mẹ chồng chăm cho sướng như tiên. Bà làm hết tất cả mọi việc, tôi chỉ việc ăn rồi nằm và cho con bú. Thấy mẹ chồng yêu con quý cháu như vậy, tôi cũng lấy làm mừng.

Vào đêm trước ngày con tôi tròn tháng, nửa đêm dậy vắt sữa, vắt xong tôi mang sang phòng mẹ chồng cho con ti bình. Tôi vẫn luyện cho con ti bình từ nhỏ để ít nữa đi làm lại cho dễ. Hai đứa trước đều ngủ với mẹ nhưng đứa này thì mẹ chồng bế sang ngủ với bà. Mẹ chồng nói để tôi được nghỉ ngơi, hơn nữa đứa thứ hai nhà tôi vẫn quấn mẹ lắm.

Mang sữa đến cửa phòng, tôi nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Chồng tôi đang ở bên trong, chắc anh làm việc muộn đây mà. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại khiến tôi phải rụng rời chân tay:

"Đã một tháng rồi, con phải nhanh nói với nó đi chứ, càng để lâu càng khó đấy. Mẹ con tình cảm quấn quýt thì nó càng không muốn tách ra. Con không phải lo lắng chuyện sữa mẹ hay sữa bột, bây giờ rất nhiều loại sữa bột tốt, hơn nữa chị con có điều kiện như thế, nó chẳng tiếc gì đâu.

Hay là chính con không đành lòng? Trước đây con đã đồng ý với chị rồi cơ mà, bây giờ lại đổi ý à? Nó là con của hai vợ chồng nhưng chị con nuôi dưỡng thì có khác gì đâu, vẫn là người trong nhà cả...".

"Con biết rồi, trước đây con đã suy nghĩ rất kỹ nên mới để cô ấy mang thai. Con cũng dự định đợi qua ngày mai cúng đầy tháng cho thằng bé xong thì sẽ nói chuyện với vợ…".

Chị chồng kết hôn trước vợ chồng tôi 1 năm thôi nhưng vẫn chưa sinh được con, mà nguyên nhân đến từ phía anh rể. Anh ta rất giàu, chị chồng không đành lòng ly hôn. Xin con nuôi thì chị ấy không muốn, vì chẳng thích bỏ công sức tiền bạc nuôi một đứa bé không chung dòng máu.

Mà kiếm con bên ngoài thì chị chồng không dám, sợ chồng phát hiện ra thì anh ta nhất định sẽ đuổi đi. Hóa ra họ đã lập kế hoạch để vợ chồng tôi sinh con thứ 3, sau đó đón đứa bé về chăm sóc. Vậy là vẹn cả đôi đường.

Tôi căm hận và đau đớn tột cùng. Không ngờ chồng lại lừa dối vợ, chắc hẳn anh đã làm hỏng bao cao su hoặc sử dụng mánh khoé gì đó để tôi mang thai. Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng không bao giờ đưa con cho chị chồng nuôi đâu! Dẫu có phải ăn đói mặc rách, tôi vẫn phải nuôi con mình sinh ra!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đẩy cửa xông vào, trước mặt mẹ chồng và chồng tuyên bố sẽ ly hôn nếu họ còn giữ ý định cướp con của tôi. Vì tuyên bố đó của tôi, mẹ chồng tức giận bỏ về rồi, không thèm ngó ngàng gì tới con cháu nữa. Còn chồng tôi cũng giận vợ ích kỷ, không thương chị chồng.

Chị ấy nuôi thằng bé thì cũng chẳng khác gì vợ chồng tôi chăm, nó sẽ được hưởng đầy đủ cả tình cảm và vật chất, coi như tôi làm phúc cho chị ấy.

Cho tặng thứ gì chứ sao có thể đưa con mình đi? Nếu anh cứng rắn ép buộc thì tôi sẽ liều chết với chồng. Mọi người nghĩ tôi làm như vậy có đúng không?