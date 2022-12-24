Hai tháng nay chồng bị thất nghiệp, đi kiếm việc khắp nơi chẳng thể tìm được chỗ nào nhận vào làm. Thu nhập không có, hai vợ chồng phải tiêu vào tiền tiết kiệm khiến tôi đứng ngồi không yên.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm rồi, sau nhiều năm tháng mong đợi cuối cùng tôi cũng có thể làm mẹ. Từ khi mang bầu tôi ốm nghén lắm, thai nhi yếu chẳng thể đi làm được. Chồng làm kinh doanh, đang phải thuê phòng trọ, giờ một mình anh ấy phải lo hết mọi chi phí trong gia đình nên rất cực.

Tôi bảo nếu chồng không chịu làm việc thì bản thân sẽ đi bán vé số kiếm tiền nuôi con. Chồng bức xúc nói là bụng tôi bầu 6 tháng, đi ra đường bán vé số để thiên hạ họ chửi vào mặt anh ấy à. Cuối cùng chồng cũng chấp nhận đi tìm việc.

Ở nhà vợ chồng nhìn nhau, tiền không kiếm được lại cãi chửi nhau cả ngày. Giục chồng đi làm thì anh ấy nói là chán lắm rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, đợi vợ sinh xong rồi tính đi làm tiếp. Nghe chồng nói mà tôi hoảng, không thể chấp nhận được người chồng chẳng có chí tiến thủ gì, cứ như thế này vợ chồng c.hết đói mất.

Nghe chồng nói mà tôi hoảng, không thể chấp nhận được người chồng chẳng có chí tiến thủ gì, cứ như thế này vợ chồng chết đói mất - Ảnh minh họa: Internet

Một tuần trước chồng nói là đã tìm được việc, đó là xin làm chân bưng bê cho một nhà hàng. Những ngày đầu không có vấn đề gì, đến khi tới ngày thứ 4 tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ.

Anh làm ca hai lúc 7h tối, hôm nào cũng sức nước hoa thơm phức, ăn mặc rất chỉn chu, đầu tóc bóng lộn. Hỏi chồng thì anh nói là làm trong nhà hàng sang trọng nên nhân viên phải ăn mặc chỉn chu.

Sau mỗi ngày đi làm về chồng tắm rửa sạch sẽ lắm, có lần ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ. Nghi ngờ chồng không đi làm mà đang đi ngoại tình thì đúng hơn. Nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định lên kế hoạch theo dõi chồng.

Hai hôm trước, khi chồng đi làm, ngay lập tức tôi bắt taxi theo sau, đi được khoảng 30 phút thì thấy anh ấy dừng ở một con đường khá tối. Có nhiều người đàn ông đang vẫy tay bên đường gọi khách. Nhìn những người đó mà tôi nổi cả da gà, bất ngờ chồng tôi cũng hòa nhập vào cùng bọn họ và chào mời.

Nhìn những người đó mà tôi nổi cả da gà, bất ngờ chồng tôi cũng hòa nhập vào cùng bọn họ và chào mời - Ảnh minh họa: Internet

Khi xe ô tô của tôi dừng lại trước mặt chồng, bất ngờ anh ấy lao nhanh đến chào mời vợ ngủ qua đêm, thậm chí báo giá mỗi tiếng 200 nghìn đồng, một đêm 500 nghìn đồng. Đến khi tôi tháo khẩu trang ra thì chồng im bặt không thể nói được lời nào nữa.

Anh ngoan ngoãn theo tôi về nhà và nói lời xin lỗi vợ, vì chồng bất tài, không thể kiếm được công việc tử tế, phải đi bán thân để kiếm tiền. Nhìn chồng nhơ nhớp bẩn thỉu vô cùng, anh đã lên giường với bao nhiêu người phụ nữ rồi? Anh có mang bệnh về cho mẹ con tôi không? Tôi chỉ biết khóc hận chồng mà thương cho đứa con trong bụng.

Theo mọi người tôi có nên tha thứ cho vết nhơ của chồng không đây?