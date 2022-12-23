Nhưng khổ nỗi chồng tôi không làm gì sai cả, anh vẫn đối xử với vợ rất tốt, kiếm ra tiền mang về cho vợi. Ngoài ra anh rất thương con. Nói chung chẳng có điểm nào để chê ngoài chuyện béo như heo.

Các chị em có công nhận với tôi rằng chồng béo rất mất cảm hứng trong chuyện ấy hay không? Cứ nhìn chiếc bụng bia như bà bầu 5,6 tháng, cặp đùi to như chân voi và cơ thiếu săn chắc núng nính toàn thịt và mỡ của chồng là tôi chỉ muốn hất ngay xuống giường.

Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những người đàn ông xung quanh mình. Một lần nhìn thấy anh hàng xóm đi tập thể thao về, do nóng nên anh ta cởi phăng chiếc áo vắt lên vai. Cơ bụng săn chắc 6 múi đẹp như tranh vẽ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da hơi sậm màu, mái tóc ướt rủ xuống trán đầy gợi cảm và cả một khuôn mặt ưa nhìn cùng nụ cười quyến rũ. Anh ta quả thực là một cực phẩm khiến tôi phải đứng hình mất một lúc.

Tuy thương chồng và không muốn mất gia đình nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường có nhu cầu sinh lý. Bản năng tận sâu trong lòng luôn kêu gào không được thỏa mãn khiến tôi nhiều đêm ngủ không yên.

Anh ta quả thực là một cực phẩm khiến tôi phải đứng hình mất một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Trước nay tôi không phải là người đàn bà đứng núi nọ trông núi kia, thiếu chung thủy với chồng. Do đó tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến những người đàn ông xung quanh, chỉ biết anh hàng xóm khá đẹp trai nhưng không ngờ anh ta lại hấp dẫn chết người đến vậy. Từ sau cái lần tình cờ nhìn thấy anh ta đó, tôi đã tương tư thân hình 6 múi của anh ta đến nỗi mất cả ngủ.

Anh hàng xóm xuất hiện trong giấc mơ của tôi ngày một nhiều, đến khi bản năng lấn át lý trí tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo. Lần đó chồng tôi đi công tác mấy ngày, tôi gửi con sang bên bà ngoại, nói với bà rằng tôi phải làm việc tăng ca.

Đêm ấy tôi mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, làm tóc và trang điểm kỹ càng rồi sang gõ cửa nhà anh hàng xóm. Qua thời gian quan sát, tôi biết anh ta vẫn còn độc thân. Chẳng người đàn ông độc thân nào có thể cưỡng lại được sự chủ động từ một người phụ nữ duyên dáng. Tôi đâu có ý định gì với anh ta, chỉ muốn đôi bên cùng có lợi mà thôi, đối với anh ta chẳng thiệt hại gì.

Quả nhiên anh hàng xóm bắt sóng rất nhanh, chỉ bằng ánh mắt của tôi anh ta đã hiểu ngay tôi muốn gì. Kéo tuột tôi vào phòng ngủ, chúng tôi lao vào nhau như những kẻ đói khát. Tôi đê mê trong vòng tay, mùi hương và sự ấm áp của anh ta. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có một cuộc ân ái nồng nàn, thỏa mãn đến thế.

Quả nhiên anh hàng xóm bắt sóng rất nhanh, chỉ bằng ánh mắt của tôi anh ta đã hiểu ngay tôi muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi mệt nhoài buông nhau ra thì cũng đã là nửa đêm. Tôi ngồi dậy mặc chiếc váy ngủ lên người rồi hôn tạm biệt anh ta một cái để ra về. Vừa định bước xuống giường thì anh hàng xóm nắm tay níu lại. Còn tưởng anh ta quyến luyến muốn rủ tôi ngủ lại cả đêm. Đang định lên tiếng từ chối thì anh ta mở ví tiền lấy ra một thứ đặt vào tay tôi. Nhìn 700k trong tay mình mà tôi chết lặng không thể tin nổi.

- Em cầm lấy đi, nếu cần cứ sang tìm anh nhé. Anh hiện tại vẫn đang độc thân nên luôn sẵn lòng. Với lại em tuyệt lắm đấy…

Tôi tái mặt hỏi anh ta tại sao lại đưa tiền cho tôi. Thì anh ta mỉm cười:

- Anh trước nay không muốn lợi dụng hay nợ nần ai cả. Anh không muốn mang tiếng là lợi dụng lúc em chán chồng mà quyến rũ em đâu…

Một người đàn ông hiện đại và có kinh nghiệm tình trường như anh ta, tại sao không hiểu mối quan hệ bạn tình có đi có lại. Còn bày đặt trả tiền để hạ nhục tôi hay sao?

Tôi ê chề từ nhà anh ta trở về, hóa ra anh ta chỉ coi tôi như một ả gái gọi không hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ném thẳng 700k vào mặt anh ta, có lẽ hành động ấy của tôi khiến anh ta tức giận:

- Thôi đừng giả vờ thanh cao nữa. Đàn bà có chồng con đàng hoàng còn trốn chồng sang gạ gẫm đàn ông lạ. Cô thậm chí còn chẳng đáng được coi trọng bằng những ả gái làm tiền đổi tình lấy tiền đâu! Tôi trả cô 700k là còn tôn trọng cô chán rồi đấy, muốn mua bán sòng phẳng với cô. Nếu cô không nhận tiền thì từ lần sau cũng đừng đến tìm tôi nữa. Trần đời tôi ghét nhất những những kẻ phản bội!

Tôi ê chề từ nhà anh ta trở về. Hóa ra tôi bẩn thỉu và ghê tởm đến mức ấy ư? Hóa ra anh ta chỉ coi tôi như một ả gái gọi không hơn, thậm chí còn chẳng bằng những kẻ bán thân lấy tiền ấy! Tôi đã sai lầm quá phải không?