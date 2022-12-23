Dễ dàng 'trao thân' cho anh hàng xóm che đậy cái thai trong bụng, đến đêm tân hôn anh đưa ra một thứ khiến tôi chết lặng

Tâm sự 23/12/2022 18:07

Khi biết tôi và bạn trai chia tay, Huấn là anh hàng xóm ở phòng trọ bên cạnh đã an ủi động viên tôi. Thậm chí anh còn ngỏ lời yêu tôi nữa. Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn.

Tôi là cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi đem lòng yêu một anh chàng có thu nhập cao, con nhà giàu. Yêu nhau được 2 năm nhưng anh không đưa tôi về chơi nhà, cũng chẳng tính đến chuyện cưới xin. Lo sợ mất người đàn ông hoàn hảo, tôi quyết định có thai để ép anh phải cưới.

Thế nhưng khi biết tôi có bầu, anh rũ bỏ và đi cặp kè với cô gái khác. Nhiều lần tôi đến nhà bố mẹ bạn trai, bắt chịu trách nhiệm nhưng người giúp việc nhất định không chịu mở cửa. Biết yêu phải kẻ sở khanh nên tôi từ bỏ người đàn ông đó và chấp nhận nuôi con một mình.

Khi biết tôi và bạn trai chia tay, Huấn là anh hàng xóm ở phòng trọ bên cạnh đã an ủi động viên tôi. Thậm chí anh còn ngỏ lời yêu tôi nữa. Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn.

Tôi đã dễ dàng trao thân cho bạn trai mới để che đậy cái thai. Thật may anh ấy quá si mê tôi mà không nghi ngờ gì. Sau một tháng yêu nhau, tôi bảo với Huấn là có thai rồi, phải cưới gấp và anh ấy mừng lắm, liền gọi điện về quê xin phép bố mẹ được cưới ngay.

Dễ dàng 'trao thân' cho anh hàng xóm che đậy cái thai trong bụng, đến đêm tân hôn anh đưa ra một thứ khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
 Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng cũng đến đêm tân hôn. Chồng vui vẻ đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ. Anh nói đã mua mảnh đất đó hai năm trước, đợi sau khi tôi sinh con sẽ sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng cùng đứng tê. Nghe anh nói mà tôi tái mặt, miệng cười đau khổ.

Tôi muốn nói tất cả sự thật cho chồng biết nhưng nhưng không đủ can đảm. Sợ nói ra anh sẽ đuổi mẹ con tôi đi, khi đó sẽ chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Nhưng cũng sợ sau khi sinh con, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra sự thật thì cũng mất tất cả.

Chồng tôi là người thật thà, ngoại hình bình thường, tính tình tốt bụng và rất quý trẻ con. Tôi đoán là chồng cũng nghi ngờ đứa con trong bụng vợ nhưng đang chờ đợi sự thành khẩn của tôi. Theo mọi người tôi có nên thật thà nói là đứa con không phải của chồng, để được hưởng sự khoan dung độ lượng của anh ấy không?

Nửa năm sau ly hôn, vợ cũ có bạn trai mới, tôi sầu đời đi nhậu đến say mềm, sáng hôm sau định tung chăn ngồi dậy tôi choáng váng nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh

Nửa năm sau ly hôn, vợ cũ có bạn trai mới, tôi sầu đời đi nhậu đến say mềm, sáng hôm sau định tung chăn ngồi dậy tôi choáng váng nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh

Người đó quay lưng về phía tôi nhưng nhìn mái tóc dài và bờ vai mảnh khảnh thì biết đó là phụ nữ. Cuống quýt nhìn một lượt căn phòng, đúng là phòng của tôi đây rồi. Vậy tại sao lại có phụ nữ lạ vào ngủ chung giường với tôi?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 49 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng