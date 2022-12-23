Khi biết tôi và bạn trai chia tay, Huấn là anh hàng xóm ở phòng trọ bên cạnh đã an ủi động viên tôi. Thậm chí anh còn ngỏ lời yêu tôi nữa. Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn.

Tôi là cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi đem lòng yêu một anh chàng có thu nhập cao, con nhà giàu. Yêu nhau được 2 năm nhưng anh không đưa tôi về chơi nhà, cũng chẳng tính đến chuyện cưới xin. Lo sợ mất người đàn ông hoàn hảo, tôi quyết định có thai để ép anh phải cưới. Thế nhưng khi biết tôi có bầu, anh rũ bỏ và đi cặp kè với cô gái khác. Nhiều lần tôi đến nhà bố mẹ bạn trai, bắt chịu trách nhiệm nhưng người giúp việc nhất định không chịu mở cửa. Biết yêu phải kẻ sở khanh nên tôi từ bỏ người đàn ông đó và chấp nhận nuôi con một mình.

Khi biết tôi và bạn trai chia tay, Huấn là anh hàng xóm ở phòng trọ bên cạnh đã an ủi động viên tôi. Thậm chí anh còn ngỏ lời yêu tôi nữa. Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn. Tôi đã dễ dàng trao thân cho bạn trai mới để che đậy cái thai. Thật may anh ấy quá si mê tôi mà không nghi ngờ gì. Sau một tháng yêu nhau, tôi bảo với Huấn là có thai rồi, phải cưới gấp và anh ấy mừng lắm, liền gọi điện về quê xin phép bố mẹ được cưới ngay.

Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn - Ảnh minh họa: Internet Sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng cũng đến đêm tân hôn. Chồng vui vẻ đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ. Anh nói đã mua mảnh đất đó hai năm trước, đợi sau khi tôi sinh con sẽ sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng cùng đứng tê. Nghe anh nói mà tôi tái mặt, miệng cười đau khổ. Tôi muốn nói tất cả sự thật cho chồng biết nhưng nhưng không đủ can đảm. Sợ nói ra anh sẽ đuổi mẹ con tôi đi, khi đó sẽ chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Nhưng cũng sợ sau khi sinh con, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra sự thật thì cũng mất tất cả. Chồng tôi là người thật thà, ngoại hình bình thường, tính tình tốt bụng và rất quý trẻ con. Tôi đoán là chồng cũng nghi ngờ đứa con trong bụng vợ nhưng đang chờ đợi sự thành khẩn của tôi. Theo mọi người tôi có nên thật thà nói là đứa con không phải của chồng, để được hưởng sự khoan dung độ lượng của anh ấy không?

Nửa năm sau ly hôn, vợ cũ có bạn trai mới, tôi sầu đời đi nhậu đến say mềm, sáng hôm sau định tung chăn ngồi dậy tôi choáng váng nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh Người đó quay lưng về phía tôi nhưng nhìn mái tóc dài và bờ vai mảnh khảnh thì biết đó là phụ nữ. Cuống quýt nhìn một lượt căn phòng, đúng là phòng của tôi đây rồi. Vậy tại sao lại có phụ nữ lạ vào ngủ chung giường với tôi?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-dang-trao-than-cho-anh-hang-xom-che-ay-cai-thai-trong-bung-en-em-tan-hon-anh-ua-ra-mot-thu-khien-toi-chet-lang-538604.html