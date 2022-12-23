Sau ly hôn, tá hỏa khi nghe vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi lao thẳng đến nhà cô ấy để nhìn mặt thì sự thật rụng rời khiến tôi chết lặng

Tâm sự 23/12/2022 17:02

Tôi nhìn đứa trẻ mới sinh có khuôn mặt giống hệt tôi mà không hiểu vì sao vợ cũ lại phủ nhận. Tôi càng tỏ ra tức giận, thật không nghĩ cô ấy cứ vô tình vô nghĩa với mình như thế. Vợ cũ thấy tôi như thế thì đành thú thật..

Cách đây khoảng 7 tháng, tôi ly hôn vợ. Chúng tôi chưa có con với nhau nên hòa bình ra tòa ly hôn. Sau đó tôi cũng không liên lạc với cô ấy.

Nhưng mới mấy ngày trước, tôi nghe người quen bảo thấy vợ cũ vào viện sinh con. Người ta còn nói thấy mặt đứa trẻ giống tôi như đúc. Tôi nghe mà không tin vào tai mình nhưng cũng không thể kiềm lòng mong mỏi. Tôi liền liên hệ ngay với vợ cũ, nhưng cô ấy ban đầu cứ chối đây đẩy. Nhưng tôi khẳng định người quen của tôi thấy cô ấy trong phòng sinh, không thể sai được.

Cuối cùng vợ tôi cũng thừa nhận sinh con nhưng chắc chắn đứa trẻ không phải là con của tôi. Tôi một mực không tin, tôi nghĩ cô ấy chỉ đang cố gắng cắt đứt quan hệ của tôi và con. Chúng tôi ly hôn 7 tháng, mà giờ đứa trẻ đã chào đời thì không phải con của tôi thì của ai?

Sau ly hôn, tá hỏa khi nghe vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi lao thẳng đến nhà cô ấy để nhìn mặt thì sự thật rụng rời khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
 Tôi nghe mà không tin vào tai mình nhưng cũng không thể kiềm lòng mong mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ vợ giấu mình sinh con, giờ con của mình không có cha là tôi không chịu nổi. Tôi liền đến thẳng nhà vợ cũ để nhìn mặt con. Dù tôi và vợ không thể sống chung nhưng đứa trẻ cùng huyết thống với tôi. Tôi sẽ nhận hết trách nhiệm nuôi dạy con, tôi không thể biết mà làm ngơ trước sự tồn tại của đứa trẻ này.

Thấy tôi đến, vợ tôi mặt buồn rười rượi rồi thở dài nói với tôi:

“Em ước là nó là con của anh. Nhưng không phải, thật sự không phải. Là em có lỗi với anh”.

Tôi nhìn đứa trẻ mới sinh có khuôn mặt giống hệt tôi mà không hiểu vì sao vợ cũ lại nói như thế. Tôi càng tỏ ra tức giận, thật không nghĩ cô ấy cứ vô tình vô nghĩa với mình như thế. Vợ cũ thấy tôi như thế thì đ.ánh thú thật:

“Nó là con của anh Quốc”.

Sau ly hôn, tá hỏa khi nghe vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi lao thẳng đến nhà cô ấy để nhìn mặt thì sự thật rụng rời khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Không thể lừa dối tôi thêm, cô ấy đành viết đơn ly hôn, vợ cũ còn cúi đầu xin lỗi tôi, mong tôi giữ kín bí mật này - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật rụng rời khiến tôi chết lặng, Quốc là anh trai của tôi. Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi, cả hai thường bị nhận nhầm là anh em sinh đôi. Đây chính là nguyên do đứa trẻ này trông giống tôi đến thế.

3 năm sống cùng vợ, chúng tôi không hề có tin tức con cái. Dù có thăm khám cũng không tìm được nguyên do. Đến cùng, vợ tôi là người viết đơn ly hôn. Cũng trong thời gian đó, Quốc chuyển công tác xa nhà. Tôi cứ không hiểu vì sao anh trai lại đi xa làm việc như thế. Hóa ra là vì anh trai tôi đã có quan hệ không đứng đắn với em dâu.

Vợ cũ của tôi còn đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, đứa trẻ này không có quan hệ cha con với tôi. Cô ấy nói lúc biết tin mang thai, cô ấy đã biết chắc đó là con của Quốc. Không thể lừa dối tôi thêm, cô ấy đành viết đơn ly hôn. Vợ cũ còn cúi đầu xin lỗi tôi, mong tôi giữ kín bí mật này.

 

Nhìn người vợ từng chung chăn gối bao năm, cùng đứa nhỏ mới sinh đỏ hỏn nằm nôi, tôi thấy lòng mình ngổn ngang. Tôi từng ao ước có con biết bao, cuối cùng lại chỉ được nhìn thấy con của vợ cũ sinh cho anh trai mình. Tôi lại nghĩ phải làm sao với đứa trẻ này đây? Chẳng lẽ để nó cả đời không có cha, dù sao thì nó cũng là cháu tôi. Tôi phải làm sao đây?

Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, thấy tôi vợ cũ kinh ngạc đánh rơi cả túi thức ăn, sự thật sau đó mà cô ấy tiết lộ càng đẩy tôi vào tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn

Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, thấy tôi vợ cũ kinh ngạc đánh rơi cả túi thức ăn, sự thật sau đó mà cô ấy tiết lộ càng đẩy tôi vào tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn

Đến trước nhà cô ấy, tôi bất ngờ vì căn nhà nhỏ xíu, mái tôn. Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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