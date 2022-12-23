Tôi cứ cảm thấy bất an nên mò vào điện thoại của chồng thì phát hiện gần đây tháng nào chồng cũng chuyển cho một số tài khoản lạ 10 triệu đồng, nội dung lại ghi “tiền chu cấp”.

Một ngày làm việc của tôi kết thúc như thường lệ. Tan sở thì lao vội vào chợ mua thức ăn rồi đi đón con. Vội lắm mà bà bán gà lại một lần nữa kéo vào hỏi tôi có bầy hay sao mà ngày nào cũng thấy mẹ chồng tôi mua gà ác? Lúc này chỉ cười cho qua chuyện chứ có biết gì đâu mà trả lời. Đón 2 đứa con gái về, tắm rửa, cơm nước, dọn dẹp, tất tần tật mọi việc đều do tôi làm hết. Chồng tôi chẳng động tay chân vào việc gì. Mẹ chồng cũng mặc kệ không ngó ngàng gì tới. Dọn dẹp bếp núc xong, bỗng dưng tôi nhớ ra câu chuyện con gà ác của bà bán gà. Ở nhà không hề xuất hiện vết tích gì liên quan đến con gà đó. Thế thì mẹ chồng tôi mua cho ai nhỉ? Dạo này cũng lạ, bà dậy sớm lắm, chả biết đi đâu. Tối thế này cũng vậy, bình thường mẹ chồng tôi toàn ở nhà, ghét ra đường lắm vì nóng bức.

ôi cứ cảm thấy bất an làm sao ấy nên mò vào điện thoại của chồng thì phát hiện gần đây tháng nào chồng cũng chuyển cho một số tài khoản lạ 10 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet Ngày nghỉ, nghe được tin cô hàng xóm góa chồng có bầu. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm nhưng lại có người nói đến tai tôi rằng mẹ chồng tôi thường xuyên mang gà ác đã hầm sang cho cô ấy ăn. Chuyện của mẹ chồng, kể cả có kì lạ, băn khoăn tôi cũng chẳng buồn hỏi. Mối quan hệ vốn dĩ đã không tốt, giờ nói ra để càng ghét bỏ nhau hơn à.

Nhưng cũng thấy lạ nên tôi kể cho chồng. Thái độ của anh khi nhắc đến chuyện này có vẻ lạ, mặt cứ tái đi, còn muốn lấp liếm: “Bà thích đối xử tốt với ai thì kệ bà, mình thắc mắc làm gì”. Tôi thắc mắc làm gì, thấy lạ thì tôi hỏi thôi. Gớm, hai cháu nội kia bà còn chưa bao giờ tốt đến thế. Đến kì lương nhưng chồng tôi vẫn chậm trễ không chịu đưa tiền sinh hoạt. Anh bảo chậm lương với có nhiều khoản phải chi tiêu nên nợ. Tôi cứ cảm thấy bất an làm sao ấy nên mò vào điện thoại của chồng thì phát hiện gần đây tháng nào chồng cũng chuyển cho một số tài khoản lạ 10 triệu đồng, nội dung lại ghi “tiền chu cấp”. Tôi điên quá, gọi mẹ chồng và chồng ngồi đối chất, chồng tôi chỉ cúi gằm mặt xuống thừa nhận - Ảnh minh họa: Internet Tôi chẳng hiểu sao nghĩ ngay đến cô hàng xóm. Hôm sau tôi còn cố tình nhờ cô hàng xóm chuyển hộ tiền để xác thực số tài khoản, không ngờ đúng là cô ta. Tôi điên quá, gọi mẹ chồng và chồng ngồi đối chất. Chồng tôi chỉ cúi gằm mặt xuống thừa nhận. Mẹ chồng thì thẳng thừng thừa nhận còn bảo: “Cháu nội tôi thì tôi chăm, cô có quyền gì cấm cản”. Uất quá mọi người ạ! Giờ chỉ muốn ly hôn quách đi cho rảnh nợ nhưng nghĩ lại khổ cho hai đứa con. Tôi phải làm thế nào với chiếc sừng dài ngoằng này đây?

Sau 3 năm ly hôn, tình cờ gặp lại vợ cũ thiếu tiền mua sắm, định mở ví ra oai thanh toán giúp thì chết lặng khi bên cạnh cô ấy xuất hiện một nhân vật quyền lực này Tôi đứng chết lặng giữa siêu thị, không nói thành lời. Đúng, tôi từng nghe vợ nói về mối tình đầu nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương của người đàn ông kia. Cô ấy chọn tôi vì nghĩ rằng tôi chính là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

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