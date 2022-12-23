Thuê 'osin nam' về nhà chăm sóc vợ bầu trong thời gian chồng không có nhà, 3 tháng sau tôi cay đắng đặt bút ký đơn ly hôn

Tâm sự 23/12/2022 14:07

Điều mà Hải không bao giờ ngờ tới là 3 tháng sau khi osin nam trẻ đến làm, vợ anh lại viết đơn ly hôn. Hải hết sức sửng sốt. Sau một thời gian dài thuyết phục cũng không có tác dụng gì, cuối cùng không còn cách nào khác anh đành tiến hành thủ tục ly hôn.

Yến và Hải quen nhau khi tham gia chung một câu lạc bộ nghệ thuật ở trường đại học. Đều có cảm tình với bên kia nên họ đến với nhau nhanh chóng. Sau tốt nghiệp, hai người làm việc trong cùng một thành phố.

Quê Hải ở thành phố này, vì vậy bố mẹ đã lo cho anh một công việc văn phòng, không bận bịu mà lương lại khá cao. Nhưng Yến xuất thân nông thôn, kiếm việc khắp thành phố, cũng chỉ tìm được vài việc lặt vặt.

Hải nhiều lần muốn vợ nghỉ việc nhưng Yến đều từ chối một cách lịch sự. Kết hôn được nửa năm thì Hải phát hiện vợ có bầu, nhân cơ hội này thủ thỉ bảo vợ xin nghỉ, chỉ cần ở nhà dưỡng thai. Lần này Yến mới đồng ý. Kể từ đó, cứ hết giờ làm việc là Hải chạy thẳng về nhà, muốn ở bên vợ nhiều hơn, chăm sóc cô thật cẩn thận.

Nhưng dù sao Hải vẫn phải ở cơ quan 8 tiếng, tới chiều muộn mới về đến nhà nên anh tính chuyện thuê osin. Nghe nói bây giờ osin nam bây giờ làm việc rất tốt nhưng giá cả cũng đắt. Nhờ người tìm được một osin nam có giá cao, trong những ngày người này làm việc, Hải đều chú ý quan sát thấy tay chân thoăn thoắt, đặc biệt nhanh nhẹn nên an tâm lắm.

Thuê 'osin nam' về nhà chăm sóc vợ bầu trong thời gian chồng không có nhà, 3 tháng sau tôi cay đắng đặt bút ký đơn ly hôn - Ảnh 1
Cứ hết giờ làm việc là Hải chạy thẳng về nhà, muốn ở bên vợ nhiều hơn, chăm sóc cô thật cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Điều mà Hải không bao giờ ngờ tới là 3 tháng sau khi osin nam trẻ đến làm, vợ anh lại viết đơn ly hôn. Hải tra vấn vợ: “Tại sao? Anh đẹp trai hơn anh ta, giàu có hơn anh ta và đối tốt với em. Tại sao em lại chọn anh ta thay vì anh?”

Yến chỉ nói một câu: “Anh ấy dành nhiều thời gian cho em hơn anh, anh ấy cũng hiểu em hơn. Vì vậy, em đã phá thai và chọn anh ấy”. Hải hết sức sửng sốt. Sau một thời gian dài thuyết phục cũng không có tác dụng gì, cuối cùng không còn cách nào khác anh đành tiến hành thủ tục ly hôn.

Một tuần sau ly hôn, Yến kết hôn với osin nam khiến Hải thất vọng vô cùng, gần như không tin vào tình yêu nữa.

Thuê 'osin nam' về nhà chăm sóc vợ bầu trong thời gian chồng không có nhà, 3 tháng sau tôi cay đắng đặt bút ký đơn ly hôn - Ảnh 2
Hải thất vọng vô cùng, gần như không tin vào tình yêu nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sau 6 tháng chống chọi với bạo bệnh, cuối cùng Yến cũng dần bình phục nên quyết định đi tìm Hải để giải thích sự thật ban đầu. Hải nghe xong không giận mà tha thứ cho vợ, hai người bắt đầu lại cuộc hôn nhân còn dang dở.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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