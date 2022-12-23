Đêm tân hôn vợ cố tình chuốc say chồng để tránh 'động phòng', tôi giả vờ say xỉn rồi đi ngủ, nào ngờ nghe cuộc điện thoại của vợ, sáng hôm sau tôi nộp đơn ly hôn

Tâm sự 23/12/2022 13:46

Vợ Tùng thấy anh đã ngủ, cô định đi thì bỗng điện thoại di động reo. Tùng nghe thấy người gọi đến là bạn trai cũ của vợ.

Tùng là một người ít nói, anh không có nhiều bạn bè, cũng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Bố mẹ Tùng khá lo lắng về việc lập gia thất của Tùng, vậy nên anh đã nhờ các đồng nghiệp giới thiệu mình với người thích hợp. Về đối tượng, Tùng không có nhiều đòi hỏi, miễn là anh có thể sống tốt cùng người ấy.

Khổ nỗi, bản thân Tùng thậm chí cũng không còn nhớ rõ anh đã hẹn hò xem mắt bao nhiêu lần nhưng đều không thành công. Tùng nghĩ, về phương diện tình cảm, mình đúng là một kẻ thấ bại. Dẫu vậy, anh vẫn luôn tin một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với mình.

Đúng như Tùng mong đợi, trong một buổi xem mặt, anh đã gặp được người vợ tương lai rất xinh đẹp và hiểu biết. Thành thật mà nói, Tùng khá “cao số” trong chuyện tình cảm. Những tưởng người kia sẽ coi thường mình nhưng mọi chuyện luôn khó lường, cô ấy lại có ấn tượng rất tốt về anh. Họ thân nhau từ từ, Tùng chăm sóc người kia rất chu đáo, có thể thấy người kia cũng rất hạnh phúc, cô ấy rất thích cách đối xử này của anh. Hẹn hò một thời gian, hai người bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Lúc đó vợ Tùng có vẻ hơi lưỡng lự nhưng sau nhiều lần Tùng nhiệt tình năn nỉ, cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

Đêm tân hôn vợ cố tình chuốc say chồng để tránh 'động phòng', tôi giả vờ say xỉn rồi đi ngủ, nào ngờ nghe cuộc điện thoại của vợ, sáng hôm sau tôi nộp đơn ly hôn - Ảnh 1
 Sau nhiều lần Tùng nhiệt tình năn nỉ, cô ấy cũng gật đầu đồng ý - Ảnh minh họa: Internet

Vào đêm tân hôn, vợ Tùng nói cô ấy sẽ uống rượu cùng anh để chúc mừng chuyện họ kết hôn. Tất nhiên là Tùng sẽ không từ chối, nhưng bởi vì vợ cứ tiếp tục chuốc rượu nên Tùng lại giả vờ say để ngủ. Vợ Tùng thấy anh đã ngủ, cô định đi thì bỗng điện thoại di động reo.

Tùng nghe thấy người gọi đến là bạn trai cũ của vợ, dường như muốn đến tìm cô ấy. Khi trước, người này vì tiền mà bỏ rơi vợ Tùng, cô ấy vì buồn bã chuyện này nên mới hẹn hò với anh. Bây giờ bạn trai cũ quay lại, muốn hàn gắn, vợ anh đã do dự. Vì vậy đêm tân hôn mới cố tình chuốc say Tùng để không phải “động phòng” với anh. Nghe được tất cả những điều này nhưng Tùng vẫn bình tĩnh, tiếp tục giả vờ ngủ và không nói gì.

Sáng hôm sau, Tùng thẳng thắn nói với vợ rằng anh đã biết chuyện của cô ấy với bạn trai cũ và đồng ý ly hôn với cô. Nhưng vợ lại xin lỗi anh và nói rằng cô không thể ly hôn được, cô đã hoàn toàn quên bạn trai cũ của mình. Vợ Tùng muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên Tùng, chỉ là đêm qua cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý và cầu xin Tùng tha thứ cho mình. Một người vợ tốt như vậy, Tùng chắc chắn tha thứ cho cô, miễn là vợ chồng hạnh phúc, ngày nào cũng có thể là đêm tân hôn, vậy thì sao phải bận tâm về đêm hôm đó.

Đêm tân hôn vợ cố tình chuốc say chồng để tránh 'động phòng', tôi giả vờ say xỉn rồi đi ngủ, nào ngờ nghe cuộc điện thoại của vợ, sáng hôm sau tôi nộp đơn ly hôn - Ảnh 2
Vợ xin lỗi anh và nói rằng cô không thể ly hôn được, cô đã hoàn toàn quên bạn trai cũ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong câu chuyện này, Tùng đã cư xử rất đàn ông khi không làm “căng” chuyện vợ và bạn trai cũ. Anh cũng sẵn sàng để cô đến với người cô muốn, không để việc kết hôn ràng buộc trái tim cô ấy, bởi anh biết trong chuyện tình cảm, nếu đã không yêu thì cố níu kéo cũng chẳng ích gì.

Về phía vợ Tùng, cô ấy cũng là người rất thẳng thắn, biết nhận lỗi và nói thẳng tâm tư của mình để chồng hiểu. Tóm lại, bởi cả hai người đều sống tử tế nên hẳn nhiên họ sẽ nhận được một cái kết đẹp.

Mặc kệ 'lời ra tiếng vào' tôi quyết lấy người vợ câm, đêm tân hôn, vừa bước ra từ nhà tắm tôi vỡ òa hạnh phúc khi nghe vợ bập bẹ nói vỏn vẹn 3 chữ

Mặc kệ 'lời ra tiếng vào' tôi quyết lấy người vợ câm, đêm tân hôn, vừa bước ra từ nhà tắm tôi vỡ òa hạnh phúc khi nghe vợ bập bẹ nói vỏn vẹn 3 chữ

Đến giờ này, tôi vẫn bàng hoàng không tin vào những gì mình đã trải qua. Tôi và Ly vừa kết hôn được hai ngày. Có thể nói, chúng tôi đã bất chấp và đánh đổi rất nhiều mới có thể đi đến hôn nhân.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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