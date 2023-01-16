Nửa đêm nghe tiếng la thất thanh của người phụ nữ bên dưới lầu, mở cánh cửa phòng tôi đứng tim trước cơ thể đầy máu của chị dâu trên giường

Tâm sự 16/01/2023 21:20

Đáng nói nhất là trên chiếc ga trải giường của anh chị xuất hiện mấy vệt máu đỏ. Đêm nay rõ ràng không phải đêm tân hôn nên sự xuất hiện của mấy vết máu này thật sự quá bất thường, thậm chí còn ẩn chứa sự nguy hiểm.

Anh trai tôi vừa cưới vợ được 3 tháng. Anh ấy và vợ quen nhau qua mai mối khi cả hai người đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, anh tôi 32 tuổi còn chị dâu cũng vừa bước sang tuổi 30. Anh chị đều là những người hiền lành, có công việc đàng hoàng và lối sống chuẩn mực, đôi bên gia đình tin tưởng rằng anh chị sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc với nhau.

Hiện tại vợ chồng anh chị vẫn ở chung với bố mẹ tôi. Tôi là con gái của bố mẹ, sau này cũng sẽ về nhà chồng, chỉ có anh chị ở lại chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ tôi mà thôi. Do đó trong cuộc sống hàng ngày, gia đình tôi đều cố gắng đối xử hòa nhã và cởi mở với chị dâu. Không thấy chị phàn nàn gì về chồng, chúng tôi đều nghĩ mối quan hệ vợ chồng của anh chị khá hòa hợp. Hiện giờ bố mẹ tôi chỉ mong có đứa cháu để ẵm bồng, trông nom mà thôi. 

Mọi chuyện cứ thế cho đến đêm hôm qua, cả nhà tôi đang ngủ say thì chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét đầy đau đớn và khổ sở của chị dâu. Tất cả vội vàng bật dậy lao nhanh sang gõ cửa phòng anh trai. Chắc chắn đã có chuyện gì đó kinh khủng đang diễn ra trong phòng anh chị. Nếu không chị dâu đã chẳng đến mức hét thất thanh giữa đêm như vậy.

Một lát sau cánh cửa phòng mới bật mở. Anh trai tôi xuất hiện với bộ mặt hầm hầm tức giận. Tôi lao nhanh vào xem chị dâu có vấn đề gì không thì cả nhà tôi phải chết sững trước cảnh tượng trên giường. Chị dâu mặc trên người chiếc váy ngủ đã rách toạc nhiều chỗ. Chị chôn mặt vào đầu gối và khóc nức nở, không ngẩng lên nhìn ai cả. 

Nửa đêm nghe tiếng la thất thanh của người phụ nữ bên dưới lầu, mở cánh cửa phòng tôi đứng tim trước cơ thể đầy máu của chị dâu trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Đáng nói nhất là trên chiếc ga trải giường của anh chị xuất hiện mấy vệt máu đỏ. Đêm nay rõ ràng không phải đêm tân hôn nên sự xuất hiện của mấy vết máu này thật sự quá bất thường, thậm chí còn ẩn chứa sự nguy hiểm.

Bố tôi thấy vậy thì nhanh chóng ra khỏi phòng, kéo theo anh trai tôi để 3 người phụ nữ ngồi lại tâm sự. Lúc ấy chị dâu mới khóc thút thít kể lại cho mẹ chồng và em chồng mọi chuyện. Hóa ra anh trai tôi nhìn bên ngoài là người hiền lành, ít nói nhưng thực chất lại có nhu cầu tình dục rất cao. Đêm nào anh cũng đòi hỏi chị dâu mấy lần liền khiến chị không thể ngủ ngon để sáng ra có sức khỏe đi làm. Hơn nữa nhu cầu sinh lý của chị cũng không thể đáp ứng được những đòi hỏi quá mức ấy từ chồng.

Ban đầu chị dâu còn cố gắng chiều theo chồng thì mọi chuyện vẫn được êm ả. Nhưng dạo gần đây vì quá sức chịu đựng nên chị bắt đầu từ chối anh, khiến anh tôi bất mãn và tức giận. Tối nay anh lại tiếp tục đòi hỏi vợ, chị dâu thấy mỏi mệt trong người và từ chối. Anh tôi nổi điên đã gần như cưỡng hiếp chị, xé toạc váy ngủ, cư xử thô bạo đến mức làm tổn thương cơ thể vợ. Điều đó giải thích cho việc tại sao trên ga trải giường của anh chị lại xuất hiện vài vết máu.

Tôi nghe mà sợ hãi, lập tức đưa chị dâu đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần chị tĩnh dưỡng nghỉ ngơi và kiêng quan hệ tình dục là được. Nói về anh trai tôi, chị dâu bảo ngoại trừ vấn đề kia thì bình thường anh vẫn là một người đàn ông tốt. Do đó chị không có ý định ly hôn mà mong gia đình tôi  khuyên bảo thêm để anh thay đổi cách cư xử với vợ.

Gia đình tôi đã có cuộc nói chuyện riêng với anh trai nhưng anh bảo nhu cầu sinh lý của anh như vậy, nếu chị dâu không đáp ứng đủ thì anh chỉ còn cách ra ngoài “bóc bánh”. Bố mẹ tôi tức giận vô cùng nhưng tôi là một người trẻ tuổi, tôi hiểu nhu cầu tình dục có sự khác nhau ở mỗi người. Tình hình thực tế cho thấy rõ ràng anh trai và chị dâu tôi không hòa hợp trong chuyện đó. Nếu anh chị không thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất thì sớm muộn cũng có vấn đề nảy sinh.

Tôi biết khuyên anh trai và chị dâu thế nào đây? Chị dâu không bao giờ chấp nhận cho chồng giải tỏa nhu cầu bên ngoài, anh tôi cũng không chấp nhận chịu nhún nhường vì vợ, vậy lẽ nào hai người chỉ còn cách ly hôn hay sao?

Đêm tân hôn nồng cháy đến 3h sáng khiến tôi chợt thiếp đi một giấc sâu, tỉnh dậy tôi hét thật to khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình

Đêm tân hôn nồng cháy đến 3h sáng khiến tôi chợt thiếp đi một giấc sâu, tỉnh dậy tôi hét thật to khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình

Đêm tân hôn tất nhiên cũng là lần đầu tiên giữa tôi và Hiếu. Tôi mệt mỏi cả ngày nên sớm vào phòng tân hôn nghỉ ngơi trước. Còn Hiếu thì vẫn tiếp đón mấy người bà con ở xa đến.

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