Nửa đêm chồng lén lút nghe điện thoại của em dâu, tôi lặng lẽ đứng phía sau run rẩy khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện

Tâm sự 01/04/2023 03:40

Tôi vội vã về giường nằm, nhắm mắt vờ ngủ say lắm nhưng trong lòng bộn bề suy nghĩ. Tôi nghĩ đến ngày trước, chồng từng có một mối tình sinh viên, lẽ nào lại là em dâu ư.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, thực ra lúc đầu tôi cũng tính ở riêng, nhưng nhà 4 tầng, bố mẹ bảo nhà rộng rãi, lại muốn gần con cháu nên muốn chúng tôi sống chung.

Dưới chồng tôi còn em chồng, kém anh 3 tuổi. Em chồng mới cưới cách đây gần 1 tháng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một lần đã rất khuya, tôi vô tình nghe được chuyện của chồng với em dâu:

- Em đang nói anh Tuấn chuyển ra ngoài sống.

- Thôi, vợ chồng em cứ ở đây, nếu phải đi thì anh chị đi.

- Em thấy khó xử quá, không ngờ có ngày gặp lại anh lại trong hoàn cảnh này.

- Chuyện qua rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Cứ coi như ngày trước chưa từng quen nhau là được.

- Em biết thế, nhưng thật sự khó quá, anh bảo làm sao em cố tỏ ra tự nhiên được..

Nửa đêm chồng lén lút nghe điện thoại của em dâu, tôi lặng lẽ đứng phía sau run rẩy khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội vã về giường nằm, nhắm mắt vờ ngủ say lắm nhưng trong lòng bộn bề suy nghĩ. Tôi nghĩ đến ngày trước, chồng từng có một mối tình sinh viên, lẽ nào lại là em dâu ư. Trời ơi, sao trái đất lại tròn thế này. Tôi bàng hoàng cả người.

Thật lòng giờ tôi thấy khó nghĩ quá. Chồng tôi có vẻ không còn tình cảm, nhưng dù sao cũng đã từng yêu nhau, có gì đảm bảo sau này sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tôi lo lắng lắm, tôi nên làm gì đây?

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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