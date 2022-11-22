Nửa đêm check camera phát hiện chồng và người giúp việc đi cùng một hướng, lúc về chồng làm rơi ‘quần màu đỏ’ còn osin thì quần áo xộc xệch khỏi phải nói

Hiện tại thì tôi đang bầu đứa thứ 3 được 5 tháng, bố mẹ chồng cũng lớn tuổi, nhà thì rộng nên vợ chồng tôi quyết định tìm người giúp việc. Được trung tâm giới thiệu, tôi thuê một em gái ngoài 30 đến làm giúp việc, nhà tôi nuôi ăn ở luôn. Em ấy hiện đã có 2 cháu ở quê và ly hôn chồng 4 năm trước rồi.

Chồng tôi là con một, nhà cũng neo người nên trước khi cưới vợ chồng tôi thống nhất ở cùng với bố mẹ chồng để tiện chăm sóc ông bà. Từ ngày đó đến giờ tôi sống chung với mẹ chồng cũng đã được 13 năm rồi. Thật may mẹ chồng thương tôi, tôi cũng coi bà như mẹ đẻ nên không có mâu thuẫn hay hậm hực gì nhau cả.

Mọi chuyện chẳng có gì biến động cho đến buổi tối tuần trước. Khoảng gần 2h sáng đang ngủ ngon bỗng mẹ chồng tôi tri hô trộm ầm ĩ lên, tôi cũng vội dậy, vác gậy xuống nhà rình bắt trộm xem thế nào. Cả nhà tôi truy lùng khắp nhà, khắp vườn không thấy đâu. Tôi soi đèn pin ngó thử góc vườn sau nhà thì chết sững thấy chiếc quần short giống của chồng tôi ở gốc cây bưởi.

Th. - giúp việc nhà tôi là người nhanh nhẹn, hoạt bát nên tôi khá yên tâm. Chồng tôi cũng hết lời khen ngợi cô ấy làm được việc, nấu cơm ngon. Nói chung từ ngày Th. đến nhà tôi không có vấn đề gì, ai cũng thoải mái và chưa bao giờ coi cô ấy là người giúp việc mà quát mắng, khinh thường.

Thử ra lấy xem thì đúng là quần của chồng tôi thật. Lúc tối đi ngủ anh vẫn còn mặc cái quần short này đi ngủ cơ mà, sao giờ nó lại ở đây, mà lúc tôi dậy bắt trộm cũng không thấy chồng nằm bên? Kỳ lạ, tôi cầm quần chồng vào thì giật mình thấy anh đã mặc quần khác vẻ mặt tái mét còn Th. cố tình lảng tránh tôi đi vào phòng.

Thấy nghi vấn, tôi bảo chồng lên phòng và check camera xem nhà có trộm thật không, trộm vào hướng nào. Chồng gia sức ngăn cản tôi check camera với đủ lý do khiến tôi nghi ngờ hơn mà làm bằng được.

Camera không quay được phía góc vườn chỗ cây bưởi, nhưng ghi được hình chồng và giúp việc cùng đi ra hướng đó. Đặc biệt là lúc chồng ra vườn thì mặc quần màu đỏ, lúc vào nhà thì không kịp mặc quần do vội chạy vào nhà sợ bị phát hiện, trong khi đó quần áo của Th. lại xộc xệch.

Vậy là mọi thứ đã rõ, chồng ngoại tình với ô sin ngay tại nhà. Có bằng chứng, chồng và Th. không cãi được. Hai người quỳ lạy xin lỗi, bố mẹ chồng tôi thì cứ mắng chửi trách con trai ngu dốt. Bà cũng đay nghiến Th. là loại đàn bà chẳng ra gì.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đến đột ngột, bất ngờ tôi cũng sốc mà chẳng biết xử lý sao khi chồng khai do tôi bầu bí, kiêng chuyện chăn gối mà anh là người nhu cầu cao, trong khi đó Th. lại gợi mở chuyện đó nên chồng đã đi quá giới hạn, phản bội vợ. Anh bảo chỉ qua lại với giúp việc vì nhu cầu sinh lý chứ không có tình cảm gì. Càng nghe tôi càng thấy đau mà không còn lời gì để nói.

Mẹ chồng thấy tôi ngồi đơ người, không nói câu gì vì giận chồng, bà thẳng thừng đuổi Th. ra khỏi nhà ngay trong đêm, còn bắt chồng tôi viết bản cam kết không bao giờ ngoại tình, nếu có sẽ phải đền bù cho tôi một cái giá xứng đáng. Tôi cũng chẳng quan tâm tới việc mẹ xử lý hai người đó như thế nào mà bỏ lên phòng nằm khóc vì thất vọng.

Vài ngày sau, mẹ chồng đưa một bác giúp việc ngoài 50 về nhà làm. Còn tôi thì vẫn không ý kiến gì, chiến tranh lạnh với chồng, nửa câu cũng không nói với anh. Chồng phản bội khi đang bầu bí khiến tôi sốc, chán nản vô cùng. Tôi không biết gắng gượng, tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này được đến bao giờ nữa. Chẳng lẽ, đàn ông có vợ chửa đẻ là ngoại tình với lý do nhu cầu sinh lý ư?