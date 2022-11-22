Chồng đi công tác liên miên, đến một ngày lại dắt theo đứa trẻ tay trong tay như khuôn đúc, đáng nói sự thật đã giấu kín suốt nhiều năm

Tâm sự 22/11/2022 22:43

Bỗng một ngày đẹp trời bắt gặp chồng ở nhà đồng nghiệp, đứa con giống bố sau đó càng khiến tôi hoảng loạn.

Thời gian gần đây chồng đi công tác liên miên, công việc của anh đòi hỏi như vậy. Tuy bận rộn với những chuyến đi xa, khi thì vài ngay, cũng có khi anh đi hết cả tuần mới về nhưng lần nào về anh cũng có quà cho 3 mẹ con tôi.

Lúc vui vẻ anh vẫn thường đùa với các con rằng: "Bố đẹp trai nhất nhà rồi, nên nhiệm vụ chăm sóc ba người phụ nữ là niềm vui và hạnh phúc của bố!". Cả cơ quan ai cũng mừng cho tôi, bởi vừa có những đứa con ngoan, học giỏi, lại vừa được chồng cưng chiều. Tôi luôn mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó!

Chồng đi công tác liên miên, đến một ngày lại dắt theo đứa trẻ tay trong tay như khuôn đúc, đáng nói sự thật đã giấu kín suốt nhiều năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng thứ sáu vừa rồi, vừa đến cơ quan, tôi đã gặp ngay chị Chủ tịch công đoàn kéo tay nói: "Tâm ơi, chiều nay Ban chấp hành công đoàn đi hỏi thăm cái Hảo nhé. Nó đi mổ cắt ruột thừa mấy hôm rồi mà chị em mình chưa đến thăm nó, hôm nay cuối tuần rồi, đi nhé!". Tôi gật đầu đồng ý liền.

Cuối giờ chiều, mấy chị em đến nhà Hảo. Khu chung cư nhà Hảo tuy khá xa nhà tôi nhưng lại gần cơ quan, nên khoảng 15’ chúng tôi đã có mặt tại đó. Các chị em đã vào thang máy để lên nhà Hảo hết cả, tôi do gửi xe chậm nên lùi lại đi chuyến sau.

Bỗng tôi giật mình sửng sốt khi thấy chồng mình đang dắt trong tay một đứa bé trai tầm 6 tuổi đi ra phía ngoài nhà đổ rác. Chắc có chuyện gì vui vẻ lắm, hai người vừa đi vừa trò chuyện thân mật đến mức không nhận ra tôi đang đứng ngay gần đó. Không khó để nhận ra thằng bé giống anh như đúc!

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đây là con riêng của chồng, người cha mẫu mực trong gia đình tôi đây ư? Tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh! Đây là toà nhà cái Hảo đang ở cơ mà, làm ầm ĩ lên không có lợi. Tôi quyết định điện cho chị Chủ tịch công đoàn báo lên nhà Hảo chậm một chút. Tôi muốn gặp lại, xem có đúng đấy là chồng tôi không, rồi mới lên nhà Hảo cùng với mọi người.

Chồng đi công tác liên miên, đến một ngày lại dắt theo đứa trẻ tay trong tay như khuôn đúc, đáng nói sự thật đã giấu kín suốt nhiều năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng chỉ 5’ sau, chồng tôi xuất hiện. Đúng anh thật rồi. Anh đứng như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy tôi. Sau giây phút bàng hoàng, anh nói khẽ với thằng bé: "Con lên nhà trước đi, bố sẽ lên sau". Khi thằng bé đã đi vào thang máy cũng là lúc tôi hiểu tất cả. Chồng tôi ngập ngừng định nói gì đó, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nói: "Anh về đi, tối mình nói chuyện. Bây giờ em phải lên thăm cái Hảo cùng mọi người đã". Nói xong, tôi bước vội đến thang máy vì chỉ sợ mình khóc oà ngay tại lúc đó!

Chiều ấy như là một thời điểm khắc nghiệt nhất đời tôi. Tôi sẽ nói gì với anh tối nay khi về nhà? Ly dị ư? Anh yêu thương ba mẹ con chúng tôi đến thế kia mà! Chấp nhận anh cùng đứa con riêng kia ư? Sao có thể vậy được? Tôi sẽ nói gì với hai con tôi về người cha bội bạc ấy?

Tôi cứ trăn trở, dùng dằng chưa quyết định được điều gì. Mấy ngày nay, tôi chỉ giữ thái độ câm lặng và chiến tranh lạnh với chồng, chồng tôi cứ định nói điều gì, tôi đều gạt phắt đi vì không muốn nghe lời giải thích khi đã quá muộn! Tôi phải làm sao đây, rất mong các anh chị tư vấn giúp ạ!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 30 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau