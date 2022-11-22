Chồng đi công tác liên miên, đến một ngày lại dắt theo đứa trẻ tay trong tay như khuôn đúc, đáng nói sự thật đã giấu kín suốt nhiều năm

Lúc vui vẻ anh vẫn thường đùa với các con rằng: "Bố đẹp trai nhất nhà rồi, nên nhiệm vụ chăm sóc ba người phụ nữ là niềm vui và hạnh phúc của bố!". Cả cơ quan ai cũng mừng cho tôi, bởi vừa có những đứa con ngoan, học giỏi, lại vừa được chồng cưng chiều. Tôi luôn mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó!

Thời gian gần đây chồng đi công tác liên miên, công việc của anh đòi hỏi như vậy. Tuy bận rộn với những chuyến đi xa, khi thì vài ngay, cũng có khi anh đi hết cả tuần mới về nhưng lần nào về anh cũng có quà cho 3 mẹ con tôi.

Cuối giờ chiều, mấy chị em đến nhà Hảo. Khu chung cư nhà Hảo tuy khá xa nhà tôi nhưng lại gần cơ quan, nên khoảng 15’ chúng tôi đã có mặt tại đó. Các chị em đã vào thang máy để lên nhà Hảo hết cả, tôi do gửi xe chậm nên lùi lại đi chuyến sau.

Sáng thứ sáu vừa rồi, vừa đến cơ quan, tôi đã gặp ngay chị Chủ tịch công đoàn kéo tay nói: "Tâm ơi, chiều nay Ban chấp hành công đoàn đi hỏi thăm cái Hảo nhé. Nó đi mổ cắt ruột thừa mấy hôm rồi mà chị em mình chưa đến thăm nó, hôm nay cuối tuần rồi, đi nhé!". Tôi gật đầu đồng ý liền.

Bỗng tôi giật mình sửng sốt khi thấy chồng mình đang dắt trong tay một đứa bé trai tầm 6 tuổi đi ra phía ngoài nhà đổ rác. Chắc có chuyện gì vui vẻ lắm, hai người vừa đi vừa trò chuyện thân mật đến mức không nhận ra tôi đang đứng ngay gần đó. Không khó để nhận ra thằng bé giống anh như đúc!

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đây là con riêng của chồng, người cha mẫu mực trong gia đình tôi đây ư? Tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh! Đây là toà nhà cái Hảo đang ở cơ mà, làm ầm ĩ lên không có lợi. Tôi quyết định điện cho chị Chủ tịch công đoàn báo lên nhà Hảo chậm một chút. Tôi muốn gặp lại, xem có đúng đấy là chồng tôi không, rồi mới lên nhà Hảo cùng với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng chỉ 5’ sau, chồng tôi xuất hiện. Đúng anh thật rồi. Anh đứng như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy tôi. Sau giây phút bàng hoàng, anh nói khẽ với thằng bé: "Con lên nhà trước đi, bố sẽ lên sau". Khi thằng bé đã đi vào thang máy cũng là lúc tôi hiểu tất cả. Chồng tôi ngập ngừng định nói gì đó, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nói: "Anh về đi, tối mình nói chuyện. Bây giờ em phải lên thăm cái Hảo cùng mọi người đã". Nói xong, tôi bước vội đến thang máy vì chỉ sợ mình khóc oà ngay tại lúc đó!

Chiều ấy như là một thời điểm khắc nghiệt nhất đời tôi. Tôi sẽ nói gì với anh tối nay khi về nhà? Ly dị ư? Anh yêu thương ba mẹ con chúng tôi đến thế kia mà! Chấp nhận anh cùng đứa con riêng kia ư? Sao có thể vậy được? Tôi sẽ nói gì với hai con tôi về người cha bội bạc ấy?

Tôi cứ trăn trở, dùng dằng chưa quyết định được điều gì. Mấy ngày nay, tôi chỉ giữ thái độ câm lặng và chiến tranh lạnh với chồng, chồng tôi cứ định nói điều gì, tôi đều gạt phắt đi vì không muốn nghe lời giải thích khi đã quá muộn! Tôi phải làm sao đây, rất mong các anh chị tư vấn giúp ạ!