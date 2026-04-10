Chiếc váy bốc cháy dữ dội, nữ vũ công hoảng loạn nhảy xuống sông khi đang biểu diễn màn vũ đạo mạo hiểm

Người phụ nữ đang biểu diễn điệu múa lửa buổi tối ở Nam Thông, một thành phố cảng ở Trung Quốc, cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ với một vòng lửa cháy quanh gấu váy. Nhưng màn trình diễn dần biến thành một cảnh tượng kinh hoàng khi ngọn lửa từ chiếc váy bắt đầu lan lên cơ thể người phụ nữ và mái tóc bồng bềnh của cô.

