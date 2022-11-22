Khẩn khoản xin đi học lái xe, chồng về nhà lại có vết xước như ‘mèo cào’, sinh nghi theo dõi, hóa ra anh vào nhà nhân tình rồi làm chuyện không dám tưởng tượng

Tâm sự 22/11/2022 22:59

Kế hoạch của anh đã bại lộ. Hàng ngày 'cộp mác' yêu vợ thương con hóa ra lại dối trá. Chứng kiến anh quấn quýt bên nhân tình khiến tôi không thể thở.

Chồng tôi vốn là người hiền lành và biết lo toan cho vợ con. Đẻ con xong tôi lại trẻ đẹp ra trông thấy, thân hình nuột nà nên chồng sợ mất tôi lắm. Đi đâu anh cũng kè kè bên tôi, đăng hình vợ chồng tình cảm nên mạng xã hội để khẳng định chủ quyền.

Vợ chồng tích cóp được gần 700 triệu, chúng tôi quyết định mua xe ô tô cho anh chạy dịch vụ, chuyển nghề. Chưa có bằng, chồng tôi phải đi học lái xe rồi mới tính đến chuyện mua xe được. Vừa đi làm văn phòng, vừa đi học lái xe, chồng khá bận bịu. Nhưng hễ cứ về nhà cái là lao vào bếp nấu nướng giúp vợ, chăm vợ từng tí một khiến tôi hạnh phúc lắm.

Khẩn khoản xin đi học lái xe, chồng về nhà lại có vết xước như ‘mèo cào’, sinh nghi theo dõi, hóa ra anh vào nhà nhân tình rồi làm chuyện không dám tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có điều kỳ lạ là sau mỗi lần chồng đi học lái xe về người anh xuất hiện những vết trầy xước như bị mèo cào. Tôi hỏi thì chồng trả lời ậm ừ do ở chỗ lái xe có con mèo hoang, nó cứ thấy anh là lao vào cào cấu dù có cố thế nào cũng không tránh được.

Chồng càng giải thích tôi lại càng thấy nghi, tại sao một người khỏe mạnh, nhanh nhẹn như chồng lại không tránh được một con mèo? Bao nhiêu người nó không cắn lại cắn mỗi mình anh cơ chứ? Tần suất chồng bị mèo cào tăng dần lên khiến tôi sinh nghi và quyết định lén tới chỗ học lái xe theo dõi chồng xem sự thể thế nào.

Tới đó, họ nói một tuần chỉ học 2 buổi, còn chuyện mèo hoang thì không rõ lắm vì sân tập rất rộng. Vậy là tôi biết chồng nói dối tuần học 4 buổi, 2 buổi còn lại anh đi đâu? Sinh nghi, hôm sau chồng vừa ra khỏi nhà tôi bám theo sau xem thế nào. Thật không ngờ, chồng lại học "bổ túc" kiến thức lái xe ở nhà một cô gái chừng bằng tuổi tôi. Vừa gặp nhau, họ đã lôi nhau vào trong nhà.

Thì ra vết "mèo cào" đó là đến từ con mèo hoang biết giúp chồng nhân giống này ư? Người chồng sợ mất vợ lại lén lút cắm sừng sau lưng tôi một cách hèn hạ thế này sao? Cảm giác sốc, buồn, hụt hẫng, giận dữ chồng giờ đây hội tụ trong tôi cả. Phút giây này tôi dặn lòng phải giữ bình tĩnh, có đánh ghen cũng phải văn minh, tử tế để cho đôi gian phu dâm phụ kia sợ hãi.

Ngồi hàng nước gần nhà cô ta tìm hiểu, tôi mới biết ả vẫn còn độc thân, bố mất sớm, mẹ thì bị bệnh nặng nằm điều trị trong viện mấy tháng nay rồi. Biết được điểm yếu của cô ta, tôi liền chạy đến gần trước cửa nhà lấy điện thoại gọi cho chồng nói mình đã biết hết rồi, tôi bắt anh mở loa ngoài để tôi nói chuyện với cô ả.

Dọa cô ta tôi sẽ đem chuyện này nói với mẹ, xem bà có chịu đựng được sự nhục nhã khi con gái đi giật chồng và bị bắt tận tay thế này không. Thấy tôi nhắc đến "mẹ", từ giọng điệu vênh váo, thách thức cô ta liền hoảng hốt, run sợ cầu xin tôi đừng làm thế. Mẹ cô ta đang yếu, biết tin này bà sẽ thất vọng, tức chết mất.

Khẩn khoản xin đi học lái xe, chồng về nhà lại có vết xước như ‘mèo cào’, sinh nghi theo dõi, hóa ra anh vào nhà nhân tình rồi làm chuyện không dám tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta thương lượng với tôi, chỉ cần tôi bỏ qua chuyện này, đừng động đến mẹ mình thì sẽ trả chồng cho tôi, không có liên hệ nào nữa. Tôi đồng ý vì cũng chỉ muốn dọa thôi chứ chẳng muốn làm chuyện đó, nhỡ bà cụ có mệnh hệ gì tôi cũng hối hận.

Chồng toát mồ hôi hột bước ra nhìn tôi run cầm cập, anh nhận mình sai, xin lỗi tôi. Anh phân trần rằng mình cảm nắng bồ nhất thời, mối quan hệ này mới bắt đầu được hơn một tháng thôi. Bồ nói muốn xin đứa con nên chồng đồng ý và rồi cứ qua lại với ả thường xuyên thế này.

Không chấp nhận tha thứ cũng chẳng oán trách chồng nửa lời, tôi cứ im lặng, chiến tranh lạnh với anh kể từ ngày đó đến giờ cũng 2 tháng rồi. Chỉ cần tôi nói bóng gió về chuyện ngoại tình chồng đã run sợ, luống cuống hết cả. Nhưng dù như vậy tôi vẫn giận anh lắm. Theo mọi người tôi có nên tha thứ cho chồng hay vẫn hành hạ chồng bằng sự im lặng của tôi nữa không?

Chồng đi công tác liên miên, đến một ngày lại dắt theo đứa trẻ tay trong tay như khuôn đúc, đáng nói sự thật đã giấu kín suốt nhiều năm

Chồng đi công tác liên miên, đến một ngày lại dắt theo đứa trẻ tay trong tay như khuôn đúc, đáng nói sự thật đã giấu kín suốt nhiều năm

Bỗng một ngày đẹp trời bắt gặp chồng ở nhà đồng nghiệp, đứa con giống bố sau đó càng khiến tôi hoảng loạn.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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