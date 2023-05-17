Nhớ 'hôn sâu' vào 3 vị trí này khi gần gũi với chồng, các anh không những 'điên đảo' mà còn 'nài nỉ' xin tha không ngừng

Thật sự, đàn ông rất thích bạn tình hôn và âu yếm cậu nhỏ. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đây là vùng cực điểm cảm xúc. Chỉ cần một sự va chạm nhẹ cũng có thể khiến "bạn nhỏ thức giấc" rồi. Và càng sung sướng hơn khi được đối phương quan hệ bằng miệng cho mình. Nhiều anh còn thú nhận rằng bản thân thích oralsex hơn cả quan hệ truyền thống. Và đây cũng là gia vị không thể thiếu cho màn dạo đầu hoàn hảo.

Khi được hôn, chàng không chỉ cảm thấy khoái cảm cao độ mà còn xen lẫn cả một sự xúc động vì được bạn đời yêu thương, chiều chuộng như vậy.

Nhiều bạn gái sẽ tỏ ra hoài nghi trước đáp án này bởi vùng rốn có thể khiến con trai bật cười vì nhột. Nhưng sự thật chúng là một nơi tuyệt vời để khơi gợi cảm xúc chàng đấy.

Bạn có thể thăm dò xem liệu anh ấy có thích được hôn vùng này không bằng cách dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh rốn. Nếu chàng có biểu hiện thích thú thì còn chần chừ gì mà không thử đặt một nụ hôn lên vị trí siêu kích thích này. Có thể chàng sẽ có chút bất ngờ vì cảm giác mới lạ nhưng sau đó sẽ nhanh chóng trở nên hưng phấn và muốn được hôn nhiều hơn.

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Môi

Trong màn dạo đầu, nam giới thường rất thích bắt đầu bằng những nụ hôn ở môi, hôn say đắm. Đôi môi mềm mại, ướt át của phụ nữ sẽ giúp nam giới tăng ham muốn hơn.

Trong suốt cuộc yêu, nam giới cũng có thể nhiều lần hôn môi bạn tình và hôn thật sâu. Điều này sẽ giúp nam giới bày tỏ tình cảm đối với người yêu, giúp cuộc yêu trở nên nồng cháy hơn.

Tạm ngưng các hoạt động để hôn cũng là một cách giúp kéo dài cuộc yêu, giúp nam giới không bị xuất tinh sớm.

Chính vì những lý do trên, nữ giới cần chăm chút một đôi môi mềm mại, hồng hào và căng mọng để hấp dẫn hơn trong mắt người tình. Bên cạnh đó, nam giới cũng cần đầu tư vào nụ hôn để giúp màn dạo đầu trở nên tuyệt vời hơn, giúp lứa đôi có những khoảnh khắc thú vị bên nhau.