Nhìn thấy vật 'to chình ình' ngay trong phòng thay đồ của chồng, tôi liền nổi đóa đòi ly hôn, rồi bật khóc nức nở

Hơn 1 năm đằng đẵng động viên mẹ, cuối cùng chúng tôi cũng được chấp thuận. Chỉ là, trong lòng tôi cũng có chút mặc cảm vì chưa thực sự được mẹ anh coi như con cái trong nhà. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình sống tốt, mẹ sẽ yêu quý tôi. Dù làm dâu nhưng tôi luôn tâm niệm phải coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ của mình. Chưa bao giờ tôi phân biệt bên nội bên ngoại, có gì tôi cũng phải công bằng đôi bên. Bố mẹ anh ốm đau, tôi chạy đôn chạy đáo lo lắng đủ thứ khiến anh cũng được an lòng. Cũng nhờ vậy mà vợ chồng càng trân quý nhau hơn.

Nhưng có một điều khiến chúng tôi đau đáu đó là hơn 4 năm lấy nhau, chúng tôi mãi chưa có con. Đi khám, bác sĩ có nói do cả hai cùng có vấn đề nên việc có con thực sự rất khó khăn, cần phải có chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý cộng thêm việc thuốc thang chạy chữa. Cũng thời gian dài kiên trì nhưng chưa có kết quả, lâu dần anh đâm chán nản. Chỉ là, anh luôn động viên tôi cố gắng, nói rằng công việc của anh cũng đang ổn thậm chí còn được thăng quan tiến chức nên tôi không cần phải lo lắng gì. Anh an ủi tôi phải mạnh mẽ, phải giữ sức khỏe mới hi vọng có con cái cũng làm tôi bớt đi âu lo.

Chồng tôi lên trưởng phòng, lương cao, có tiền có quyền hơn nhưng điều đó không khiến tôi vui mà còn làm tôi áp lực hơn nhiều. Một người đàn ông có nhiều mối quan hệ bên ngoài lại bị mẹ giục giã chuyện con cái trong khi tôi và anh đều khó khăn thực sự đã khiến tôi đau đầu.