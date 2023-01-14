Nhân tình của chồng khóc lóc nức nở trước mặt, đưa một tờ giấy khiến tôi rơi vào trầm tư ngay tức khắc

Tâm sự 14/01/2023 14:55

Tôi phát hiện ra chồng mình có nhân tình cách đây gần một năm. Tôi không cảm thấy ghen mà chỉ uất ức trong lòng. Vốn dĩ cuộc sống của vợ chồng tôi không hạnh phúc từ lâu nhưng không thể ly hôn vì ràng buộc từ nhiều phía.

Suốt 15 năm qua, chúng tôi sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng" không có một chút hòa hợp nào về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đến với chồng không phải vì tình yêu mà qua sự mai mối của gia đình hai bên.

Nhà chồng tôi vốn rất giàu có, chồng tôi thành đạt trong sự nghiệp. Tôi sinh cho chồng hai đứa con, một trai một gái dễ thương ngoan ngoãn. Anh lấy tôi chỉ vì thất tình khi bị người cũ bỏ rơi, nghe theo lời ba mẹ để được sang tên công ty riêng.

[Người tình của chồng khóc lóc, đưa một tờ giấy khiến tôi suy nghĩ - Ảnh 1.]

Hình minh họa

Dù cuộc sống không thiếu thốn về kinh tế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc bên người chồng lạnh lùng vô cảm. Anh chưa bao giờ quan tâm tôi nghĩ gì, muốn gì, đi về như một cái bóng. Sau khi sinh đứa con thứ hai, chúng tôi không còn ngủ chung và sinh hoạt chăn gối nữa. Tôi xác định sẽ không ly hôn vì muốn đảm bảo tương lai đầy đủ cho các con.

Tôi tự tìm các niềm vui khác cho mình, không còn suy nghĩ nhiều về cuộc sống hôn nhân. Tưởng như thế, tôi sẽ bình thản khi biết chồng có người khác nhưng không, tôi lại thấy lo lắng. Nếu như mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức quan hệ giường chiếu thì chẳng ảnh hưởng gì, tôi chỉ sợ người tình của chồng sẽ tìm cách có con để củng cố địa vị, chiếm đoạt tài sản của các con tôi. Bởi thế, dù không ghen nhưng tôi tìm mọi cách để quấy phá mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Tôi nhận thấy anh yêu người phụ nữ này thực sự chứ không phải mối quan hệ qua đường.

 

Theo tìm hiểu, người kia làm mẹ đơn thân, có một cô con gái, chồng qua đời vì ung thư đã nhiều năm. Cô ta mở một tiệm gội đầu, về nhan sắc cũng mặn mà, thu hút. Khi phát hiện ra chồng qua lại với cô ta, tôi đã thuê người đến dằn mặt, phá hoại cửa hàng.

Nhân tình của chồng khóc lóc nức nở trước mặt, đưa một tờ giấy khiến tôi rơi vào trầm tư ngay tức khắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng biết rõ tôi không yêu anh nhưng quấy rối vì mục đích khác. Dù vậy, anh rất sợ ba mẹ, sợ tôi làm rùm beng lên sẽ mất danh dự nên có ý định từ bỏ mối quan hệ đó. Tuy nhiên, người phụ nữ kia luôn tìm cách níu kéo, thậm chí tìm gặp tôi để thương lượng. Chị ta bảo, mình biết rõ tình trạng hiện tại của gia đình tôi và hiểu nỗi lo lắng của tôi.

 

Chị cầu xin tôi cho mình được ở bên cạnh chồng để chăm sóc mà không đòi hỏi bất cứ điều gì khác. Giữa họ có tình yêu, không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, vật chất. Để chứng minh điều đó, người tình của chồng đưa tờ giấy của bác sĩ ghi rõ mình đã triệt sản, không thể nào có con được nữa. Tôi hoàn toàn có thể yên tâm giữa họ sẽ không có con, các con tôi sẽ không bị tranh giành tài sản.

Khi nghe thế, tôi lại thấy mủi lòng, rõ ràng nỗi lo của tôi không còn, tài sản của các con vẫn đảm bảo. Nhưng bạn bè tôi khuyên đừng tin vào "nước mắt cá sấu" của kẻ phá hoại gia đình người khác.

Có thể chị ta làm giấy giả để tôi chủ quan, không gây sự để tiếp tục qua lại với chồng tôi, sau đó mới tìm cách thâu tóm tài sản. Tôi không biết mình có nên "bỏ qua" mối quan hệ này của chồng để tiếp tục vui sống hay tìm cách phá đến cùng. Quả thật, nhìn chồng ngày đêm buồn bã, khóc lóc vì nhớ người tình, tôi thấy mệt mỏi, chỉ sợ các con biết lại ảnh hưởng.

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Lúc tối muộn, tôi định đưa Hương về nhà nhưng Hương bảo buồn chán nên không muốn về. Tôi biết ý nên đã đưa Hương vào nhà nghỉ. Đêm đó, chúng tôi có những giây phút cuồng nhiệt bên nhau.

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