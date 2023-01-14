Một lần lấy đồ đi giặt, tôi 'hóa đá' vì những vật dụng chẳng thể ngờ bỏ quên trong túi áo của chồng

Tâm sự 14/01/2023 06:56

Còn 20 ngày nữa là đến hẹn dự sinh, tôi tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đón em bé ra đời. Thấy áo khoác của chồng treo trên móc, tiện thể tôi đem giặt luôn cho sạch sẽ.

Suốt mấy năm học cấp III ở trường huyện, tôi và Đông luôn chung tổ, chung bàn. Đông học giỏi mấy môn toán, lí, hóa còn tôi lúc nào cũng đạt điểm cao môn văn và ngoại ngữ nên chúng tôi giúp nhau có hiệu quả cho đến ngày cả hai cùng thi đỗ vào trường đại học.

Đông học ở trường Bách khoa còn tôi học ở khoa tiếng Anh ở trường Ngoại ngữ, nhưng không vì khoảng cách địa lí mà chúng tôi xa nhau. Kì nghỉ hè hết năm thứ nhất, trên chuyến tàu về quê Đông đã chủ động nói lời yêu tôi.

Nghĩ hai đứa đã có tình bạn đẹp, đã hiểu nhau qua những tháng năm chung trường, chung lớp, vả lại thực lòng tôi cũng dành cho Đông sự cảm mến bấy lâu, nên tôi vui vẻ gật đầu ưng thuận.

Bố mẹ đôi bên rồi anh trai tôi và chị gái của Đông cũng hết lòng ủng hộ mối quan hệ gắn bó của chúng tôi. Để rồi sau khi tôi và Đông tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, gia đình hai bên đã tổ chức một đám cưới đầm ấm, đủ đầy cho chúng tôi.

Vợ chồng trẻ, kinh tế chưa cho phép có nhà riêng, tuy vậy với căn hộ khép kín thuê được ngay gần công ty tôi làm việc, cũng khiến sinh hoạt của chúng tôi thuận lợi thoải mái. Tôi là nhân viên đảm nhiệm việc dịch tài liệu tiếng Anh ra tiếng Việt và ngược lại cho công ty, còn Đông là kĩ sư về thiết bị điện máy cho siêu thị.

Một lần lấy đồ đi giặt, tôi 'hóa đá' vì những vật dụng chẳng thể ngờ bỏ quên trong túi áo của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi làm theo giờ hành chính còn Đông phụ thuộc vào hàng hóa nhập về của siêu thị, nên chuyện Đông vắng nhà không làm tôi phải lo lắng hay thắc mắc gì. Thỉnh thoảng có dịp về quê tôi cũng nghe bố mẹ chồng nhẹ nhàng gần, xa nhắc chuyện sớm cho bố mẹ có cháu đích tôn.

Nhưng tôi và Đông nghĩ vợ chồng còn ít tuổi, kinh tế chưa tích lũy được bao nhiêu, nên chúng tôi đồng lòng hứa hẹn để bố mẹ yên tâm, chứ thực ra hai vợ chồng nghiêm túc thực hiện kế hoạch để vài năm nữa mới sinh em bé.

Giấu gia đình chuyện hoãn mang bầu được gần một năm thì không may bố chồng tôi bệnh nặng, Đông sợ bố không qua khỏi nên giục tôi có con để bố được lên chức ông nội cho ông an lòng.

Trời thương, nhờ thầy, nhờ thuốc bố chồng tôi, còn tôi cũng có tin vui để báo cho Đông và đôi bên gia đình khi tôi mang bầu được 3 tháng. Những ngày đầu thấy tôi mệt mỏi vì nghén Đông tỏ ra xót xa, quan tâm hết sức đến vợ. Đi làm thì thôi, chứ về tới nhà mọi việc Đông đều làm hết chỉ để tôi có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Thế nhưng cái bầu ngày càng lớn thì tôi cảm nhận Đông càng ít ở nhà, anh luôn có việc khi làm thêm kiếm thu nhập để lo cho con, khi siêu thị mới nhập loại máy mới cần anh kiểm định chất lượng…Chuyện quan hệ tế nhị giữa vợ chồng dứt hẳn với lí do sợ…ảnh hưởng đến con?

Còn 20 ngày nữa là đến hẹn dự sinh, tôi tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đón em bé ra đời. Thấy áo khoác của chồng treo trên móc, tiện thể tôi đem giặt luôn cho sạch sẽ.

Tôi thật sự choáng váng vì khi lục túi áo để bỏ mấy thứ lặt vặt của chồng trước khi cho vào máy giặt, tôi thấy có đến 4,5 vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp cùng cả hộp bao cao su, mà ngày vợ chồng mặn nồng chúng tôi không bao giờ phải dùng vì tôi uống thuốc tránh thai theo tháng…Nếu chồng tôi không ngoại tình thì những thứ này chồng trữ để làm gì?

Chồng say khướt không biết gì, tò mò xem lén điện thoại, vợ suy sụp khi biết sự thật của chồng với nhóm bạn thân

Chồng say khướt không biết gì, tò mò xem lén điện thoại, vợ suy sụp khi biết sự thật của chồng với nhóm bạn thân

Được vợ tin tưởng nên chồng tôi đã bộc lộ sơ hở, trong lần chồng nhậu say về khuya và ngủ mê mệt, tôi lén lấy điện thoại của chồng để kiểm tra. Tôi choáng váng khi vào nhóm bạn thân của anh ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 22 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 47 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả