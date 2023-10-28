Nhẫn nhịn suốt nhiều năm yêu đương, đến đêm động phòng, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật kinh hoàng này khi vén áo vợ lên

Tâm sự 28/10/2023 14:54

Đêm nào cũng vậy, tôi dần trở nên sợ thức giấc nửa chừng phải chứng kiến chồng một mình nghiên cứu cảnh phòng the. Cứ như là tôi đang bị phản bội vậy.

Đêm tân hôn - cái đêm cả đời này tôi không bao giờ quên vì anh ép tôi bằng được nói ra đã quan hệ với ai. Đau đớn, tôi phải dựng lên 1 câu chuyện cho anh vừa lòng rằng đã trao trinh tiết cho người yêu đầu tiên.

Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi cưới. Anh 36 tuổi và tôi 22 tuổi. Lúc yêu, chúng tôi đã có những thời gian cũng được cho là tạm hạnh phúc. Tạm bởi vì tôi luôn là người phải chờ đợi mỗi khi hai đứa lên kế hoạch đi đâu. Và ngày lễ hay sinh nhật tôi, chúng tôi đều bị lỡ vì lý do anh bận.

 

Anh là người có tài, giờ anh đã có công ty riêng. Tôi cưới anh về cũng không phải lo gì, trừ việc lo làm thế nào để vượt qua những cơn tức giận của chồng khi gặp áp lực.

Nhẫn nhịn suốt nhiều năm yêu đương, đến đêm động phòng, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật kinh hoàng này khi vén áo vợ lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết làm gì khi cơ thể tôi luôn đòi hỏi chuyện ấy. Nhưng tôi cũng không thể vượt qua được ý nghĩ nếu quan hệ với đàn ông trước hôn nhân thì tôi không xứng đáng với bố mẹ tôi. Nên tôi đã không quan hệ với người đàn ông nào và tự thủ dâm để thỏa mãn nhu cầu cơ thể mình.

Chồng tôi 36 tuổi mới kết hôn bởi anh lo làm việc. Anh cũng có tìm hiểu và yêu nhiều cô gái nhưng có lẽ vì sự nóng tính, gia trưởng của anh nên không ai chịu được. Trước khi lấy nhau tôi đã biết anh là người cũng như tôi, anh cũng thủ dâm để thỏa mãn mình. Thời gian anh thủ dâm có lẽ kéo dài 10 năm trời.

Thật ra khi chúng tôi làm việc ấy là vì chúng tôi cần giải tỏa bản thân chứ không hề có gì là thích khám phá mọi thứ mới. Trước khi cưới, anh đòi quan hệ tôi không đồng ý. Bởi tôi cũng không biết khi thủ dâm tôi đã mất trinh chưa. Tôi nửa nghĩ vẫn còn nửa nghĩ không còn và tôi đã nói hết tất cả điều ấy với anh.

Nhưng anh không tin, nghĩ tôi vẫn còn trinh và cưới tôi. Đến đêm tân hôn thì anh phát hiện tôi không còn. Anh nói với tôi rằng anh có cảm giác gần 1 năm trời chờ đợi tôi để đến tân hôn anh bị lừa rằng tôi không còn trinh tiết. Tôi không biết phải làm gì bởi trước khi cưới tôi đã nói hết với anh.

Chồng tôi sốc và nói không tin tôi. Anh ấy hỏi tôi đã cho ai trinh tiết hãy nói đi và anh ấy sẽ cố gắng bỏ qua. Tôi đau đớn nước mắt không ngừng rơi, trái tim tôi tan nát.

Tôi đau lắm vì yêu và cho anh tất cả. Anh là người đầu tiên tôi quan hệ vậy mà anh không tin. Đêm tân hôn - cái đêm cả đời này tôi không bao giờ quên, anh ép tôi bằng được nói ra đã quan hệ với ai. Đau đớn tôi phải dựng lên 1 câu chuyện cho anh vừa lòng rằng đã cho trinh tiết cho người yêu đầu tiên.

Tôi cười rơi nước mắt về điều này. Lấy nhau về anh dần thay đổi. Lòng tôi như ngàn nhát dao đâm. Anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi, vậy mà giờ anh cứ như người xa lạ.

Lấy nhau rồi anh không đáp ứng nhu cầu cho tôi. Chúng tôi lên giường chưa có bước đầu anh đã bắt kết thúc. Anh lên giường với tôi cứ cho vào là xong, chẳng cần tôi để ý gì. Nhiều khi tôi vẫn phải tự thủ dâm vì chồng không đủ thỏa mãn cho tôi. Nhưng bản thân tôi không bao giờ có ý nghĩ đi cặp bồ.

 

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