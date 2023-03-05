Nhắm mắt lấy chồng gần 50 tuổi, đêm tân hôn ăn diện bốc lửa để có 'kỷ niệm' khó quên, nào ngờ vừa lên giường anh đã làm điều này khiến tôi ngán ngẩm vô cùng

Tâm sự 05/03/2023 23:53

Chồng hiện tại cũng là sếp của tôi, dù anh đã qua một đời vợ và cũng gần 50 rồi nhưng vẫn vô cùng phong độ. Vì thế mà tôi vô cùng trông đợi vào đêm tân hôn của mình.

Tôi 29 tuổi, thanh xuân phơi phới, xinh đẹp rạng ngời và rất năng động, "tự chủ trong chuyện ấy". Tôi có 3 mối tình với những người đàn ông thanh niên, trai trẻ và cũng hừng hực sức xuân nhưng tôi lại không thích kết hôn với họ. Tôi nghĩ nếu lấy chồng cũng đẹp trai, cũng khá giả như mình thì phải lo giữ chồng, mệt mỏi lắm. Thế là tôi quyết định làm vợ một người đàn ông U50, là sếp của tôi, từng qua một đời vợ nhưng nhìn vẫn cực kì phong độ.

Nhắm mắt lấy chồng gần 50 tuổi, đêm tân hôn ăn diện bốc lửa để có 'kỷ niệm' khó quên, nào ngờ vừa lên giường anh đã làm điều này khiến tôi ngán ngẩm vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu nhau 2 tháng rồi mới tiến đến hôn nhân. Mọi người đừng vội nghĩ chúng tôi tìm hiểu nhau quá ít. Thật ra thì tôi là "cánh tay phải" của sếp, cùng sếp "xông pha" rất nhiều phi vụ ký kết hợp đồng nên đã quá thân thiết với nhau rồi. Nhưng tính thời gian chính thức yêu nhau thì hơi ngắn ngủi nên chuyện giường chiếu cũng chưa xảy ra.

Đêm tân hôn, tôi đã chuẩn bị một bộ váy thật quyến rũ, hương nước hoa nồng nàn. Tôi đinh ninh mình sẽ có một đêm đáng nhớ. Nhưng khi tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn chồng U50 đang nằm trên giường mà tôi muốn bật ngửa. Chồng tôi vẫn đang ngồi đếm phong bì mừng cưới rồi ghi ghi chép chép lại danh sách vào một cuốn sổ đen.

Thấy tôi, anh hào hứng vẫy gọi tôi lại rồi bảo tôi giúp anh. Chúng tôi tổ chức tiệc chỉ 5 mâm cỗ, chưa tới 60 người nhưng vì chồng tôi là sếp lớn nên dù không mời, nhân viên công ty, đối tác, người quen biết cũng tự giác gửi tiền mừng đến.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì, kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi "chốt sổ" số tiền mừng đã là hơn 12 giờ khuya. Tôi định mời gọi chồng "làm tí", ai dè anh ôm tôi một lúc đã ngáy khò khò, ngủ ngon ơ. Tôi nhìn chồng mà khóc không ra nước mắt.

Nhắm mắt lấy chồng gần 50 tuổi, đêm tân hôn ăn diện bốc lửa để có 'kỷ niệm' khó quên, nào ngờ vừa lên giường anh đã làm điều này khiến tôi ngán ngẩm vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã thế, hai ngày nay, chồng tôi vẫn không đụng vào vợ. Anh nói anh già rồi, "chuyện ấy" đâu còn sung sức nữa nên khi nào cần, anh phải uống thuốc bổ trợ. Mà uống thuốc đó hoài thì không đảm bảo sức khỏe. Nghe chồng nói, tôi lại muốn khóc lần hai. Chẳng lẽ tôi phải sống như góa phụ cả đời sao? Dù tiền nhiều, nhà cao cửa rộng, xe sang các kiểu mà bắt tôi sống như vậy, tôi sợ mình làm không nổi. Mà chẳng lẽ lại ly hôn khi mới cưới mấy ngày. Tôi phải làm sao bây giờ?

Lấy nhau 3 tháng mới được chồng cho 'động phòng', sau một đêm quần nhau kiệt sức, anh vội mặc lại quần áo rồi đưa tôi vài tờ tiền để 'trả công đêm qua'

Lấy nhau 3 tháng mới được chồng cho 'động phòng', sau một đêm quần nhau kiệt sức, anh vội mặc lại quần áo rồi đưa tôi vài tờ tiền để 'trả công đêm qua'

Tôi cứ ngỡ nỗ lực trong suốt thời gian qua của mình đã lấy được trái tim anh. Nào ngờ sau đêm đầu bên nhau, anh đã khiến tôi đau đớn đến như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 46 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 7 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường