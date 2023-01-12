Tôi với Hoàng yêu nhau 2 năm. Chuyện tình cảm của tôi ban đầu thì êm đẹp nhưng càng về sau càng có quá nhiều mâu thuẫn. Hoàng hay ghen tuông, hay giận hờn. Anh cấm tôi trò chuyện với bạn trai, đồng nghiệp nam. Anh cấm tôi mặc đẹp, cấm tôi trang điểm . Hoàng sợ tôi ngoại tình nhưng sau cùng, anh lại là người làm chuyện đáng xấu hổ đó.

Tôi không định vạch áo cho người xem lưng nhưng chuyện người yêu cũ đê tiện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vì vậy, mong được mọi người tư vấn.

Trong thời gian yêu nhau, người yêu không đánh tôi nhưng cũng không ít lần mắng chửi, đẩy tôi ngã. Tới giờ, tôi vẫn không hiểu mình lấy động lực gì để yêu anh tới tận 2 năm trời. Và tôi càng bất ngờ hơn nữa trước những gì anh làm sau khi chúng tôi quyết định đường ai nấy đi.

Thời gian đầu, chúng tôi yêu xa nên không tốn tiền. Thời gian sau, chúng tôi cùng ra thành phố làm việc. Anh làm công nhân, tôi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị. Hoàng cũng mua bánh, mua trà sữa cho tôi.

Tôi nhận được quà từ anh thì cũng mua quà đáp lễ chứ không ăn không của anh cái gì bao giờ. Anh mời tôi đi ăn ở quán thì tôi cũng mời anh đi uống nước. Tôi từng bảo chia đôi hóa đơn nhưng anh thường giành trả.

Thời gian anh nghỉ việc do công ty cắt giảm lao động, tôi cũng trả tiền cho những bữa ăn chúng tôi ăn cùng nhau. Biết anh khó khăn, không có tiền gửi về quê, tôi còn hỗ trợ anh một chút. Từng ở bên anh những lúc khó khăn nhất, tôi cứ nghĩ Hoàng sẽ mãi một lòng một dạ với tôi. Nhưng tôi đã lầm.

Thời gian gần đây, Hoàng xin vào làm ở một xưởng cơ khí và nhanh chóng bắt cặp ngay với một chị gái làm kế toán ở xưởng, vốn là con gái của ông chủ xưởng. Chị gái này già hơn Hoàng đến 10 tuổi, đã ly dị và có con riêng. Tôi sớm phát hiện ra chuyện nên đã quyết định dừng lại. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện người mình từng rất yêu lại phản bội mình.

Ban đầu, Hoàng cũng đồng ý chia tay. Nhưng một thời gian sau, dường như chuyện tình cảm của anh với chị gái kia không được như ý nên họ đã cắt đứt. Hoàng quay về van xin, lạy lụt tôi quay lại. Dù còn yêu nhưng tôi không muốn phải chịu đựng cảm giác bị phản bội thêm lần nữa nên tôi nhất quyết không đồng ý.

Thấy vậy, Hoàng liệt kê một hàng dài tình phí của tôi với anh suốt 2 năm qua. Anh bảo tình phí của tôi với anh 2 năm qua rơi vào khoảng 100 triệu. Tôi với anh mỗi người 50 triệu. Hoàng liệt kê chi tiết tiền đi mua bánh, mua trà sữa, đi nhà nghỉ, tiền mua bao cao su... khiến tôi khóc thét.

Tôi nói với Hoàng rằng tôi đi làm chưa lâu, chưa tích lũy được nhiều nên không có tiền trả. Hơn nữa, anh mời tôi cái này thì tôi cũng mời anh cái kia chứ không ăn không của anh cái gì. Người yêu cũ ra yêu cầu nếu tôi không trả được anh tiền thì phải...yêu tiếp để "trừ nợ". Nếu sau này tôi với anh cưới nhau thì anh sẽ chính thức "xóa nợ" cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi nhất quyết không đồng ý trả số tiền đó, Hoàng liền gửi cho tôi mấy tấm ảnh nóng và video "giường chiếu". Anh ta dọa rằng sẽ gửi "mớ tài liệu" này cho bất cứ người nào đến gần tôi để tôi hết đường lấy chồng.

Tôi tưởng chuyện này chỉ có trong phim, trên mạng thôi. Không ngờ, chính tôi lại gặp phải câu chuyện éo le như thế. Giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh nên không biết phải làm sao. Xin mỗi người cho lời khuyên. Ngày nào anh ta cũng nhắn tin dọa nạt khiến tôi khiếp sợ, không thể tập trung làm việc gì.