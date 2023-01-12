Người yêu nhẫn tâm phản bội, lên giường cùng con gái của ông chủ, đến khi bị phát hiện, tôi yêu cầu chia tay thì anh ta quyết đòi lại 'tình phí'

Tâm sự 12/01/2023 14:22

Sau khi lên thành phố, tôi và người yêu làm hai công việc khác nhau nhưng vẫn luôn bên nhau như trước giờ. Nhưng sự thật nghiệt ngã, tôi không hề tin được bản thân lại bị người mình yêu hết lòng phản bội.

Tôi không định vạch áo cho người xem lưng nhưng chuyện người yêu cũ đê tiện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vì vậy, mong được mọi người tư vấn.

Tôi với Hoàng yêu nhau 2 năm. Chuyện tình cảm của tôi ban đầu thì êm đẹp nhưng càng về sau càng có quá nhiều mâu thuẫn. Hoàng hay ghen tuông, hay giận hờn. Anh cấm tôi trò chuyện với bạn trai, đồng nghiệp nam. Anh cấm tôi mặc đẹp, cấm tôi trang điểm. Hoàng sợ tôi ngoại tình nhưng sau cùng, anh lại là người làm chuyện đáng xấu hổ đó.

Trong thời gian yêu nhau, người yêu không đánh tôi nhưng cũng không ít lần mắng chửi, đẩy tôi ngã. Tới giờ, tôi vẫn không hiểu mình lấy động lực gì để yêu anh tới tận 2 năm trời. Và tôi càng bất ngờ hơn nữa trước những gì anh làm sau khi chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. 

Người yêu nhẫn tâm phản bội, lên giường cùng con gái của ông chủ, đến khi bị phát hiện, tôi yêu cầu chia tay thì anh ta quyết đòi lại 'tình phí' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian đầu, chúng tôi yêu xa nên không tốn tiền. Thời gian sau, chúng tôi cùng ra thành phố làm việc. Anh làm công nhân, tôi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị. Hoàng cũng mua bánh, mua trà sữa cho tôi.

Tôi nhận được quà từ anh thì cũng mua quà đáp lễ chứ không ăn không của anh cái gì bao giờ. Anh mời tôi đi ăn ở quán thì tôi cũng mời anh đi uống nước. Tôi từng bảo chia đôi hóa đơn nhưng anh thường giành trả.

 

Thời gian anh nghỉ việc do công ty cắt giảm lao động, tôi cũng trả tiền cho những bữa ăn chúng tôi ăn cùng nhau. Biết anh khó khăn, không có tiền gửi về quê, tôi còn hỗ trợ anh một chút. Từng ở bên anh những lúc khó khăn nhất, tôi cứ nghĩ Hoàng sẽ mãi một lòng một dạ với tôi. Nhưng tôi đã lầm.

Thời gian gần đây, Hoàng xin vào làm ở một xưởng cơ khí và nhanh chóng bắt cặp ngay với một chị gái làm kế toán ở xưởng, vốn là con gái của ông chủ xưởng. Chị gái này già hơn Hoàng đến 10 tuổi, đã ly dị và có con riêng. Tôi sớm phát hiện ra chuyện nên đã quyết định dừng lại. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện người mình từng rất yêu lại phản bội mình. 

Ban đầu, Hoàng cũng đồng ý chia tay. Nhưng một thời gian sau, dường như chuyện tình cảm của anh với chị gái kia không được như ý nên họ đã cắt đứt. Hoàng quay về van xin, lạy lụt tôi quay lại. Dù còn yêu nhưng tôi không muốn phải chịu đựng cảm giác bị phản bội thêm lần nữa nên tôi nhất quyết không đồng ý.

Thấy vậy, Hoàng liệt kê một hàng dài tình phí của tôi với anh suốt 2 năm qua. Anh bảo tình phí của tôi với anh 2 năm qua rơi vào khoảng 100 triệu. Tôi với anh mỗi người 50 triệu. Hoàng liệt kê chi tiết tiền đi mua bánh, mua trà sữa, đi nhà nghỉ, tiền mua bao cao su... khiến tôi khóc thét.

Tôi nói với Hoàng rằng tôi đi làm chưa lâu, chưa tích lũy được nhiều nên không có tiền trả. Hơn nữa, anh mời tôi cái này thì tôi cũng mời anh cái kia chứ không ăn không của anh cái gì. Người yêu cũ ra yêu cầu nếu tôi không trả được anh tiền thì phải...yêu tiếp để "trừ nợ". Nếu sau này tôi với anh cưới nhau thì anh sẽ chính thức "xóa nợ" cho tôi.

Người yêu nhẫn tâm phản bội, lên giường cùng con gái của ông chủ, đến khi bị phát hiện, tôi yêu cầu chia tay thì anh ta quyết đòi lại 'tình phí' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thấy tôi nhất quyết không đồng ý trả số tiền đó, Hoàng liền gửi cho tôi mấy tấm ảnh nóng và video "giường chiếu". Anh ta dọa rằng sẽ gửi "mớ tài liệu" này cho bất cứ người nào đến gần tôi để tôi hết đường lấy chồng.

Tôi tưởng chuyện này chỉ có trong phim, trên mạng thôi. Không ngờ, chính tôi lại gặp phải câu chuyện éo le như thế. Giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh nên không biết phải làm sao. Xin mỗi người cho lời khuyên. Ngày nào anh ta cũng nhắn tin dọa nạt khiến tôi khiếp sợ, không thể tập trung làm việc gì.

Đưa 'rau sạch' vào khách sạn để đổi gió, khi ra tính tiền tôi hãi hùng với tờ hóa đơn trước mắt và lời nói rành mạch từ người lễ tân

Đưa 'rau sạch' vào khách sạn để đổi gió, khi ra tính tiền tôi hãi hùng với tờ hóa đơn trước mắt và lời nói rành mạch từ người lễ tân

Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi lấy được vợ vừa xinh lại vừa giàu nên luôn thầm nghĩ sẽ đối tốt với cô ấy. Tuy nhiên, đàn ông ai chẳng trăng hoa, tôi cũng không ngoại lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 53 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 38 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng