Cả buổi hôm ấy, tôi rất tức giận, không còn tâm trí nào làm việc nữa, buổi chiều tôi đã xin nghỉ vài buổi về giải quyết việc gia đình.

Mấy năm nay, do công việc của tôi vất vả, ngoại hình thì ngày càng già đi. Vợ tôi thì ăn mặc lại ngày càng đẹp, thường xuyên đi spa nên luôn giữ được vóc dáng trẻ trung khiến tôi hay nghĩ đến chuyện bị vợ cắm sừng. Tôi là dân công trình, thường xuyên phải làm xa nhà, mỗi tháng chỉ ở nhà có vài ngày. Chính vì thế, tôi không yên tâm về sự thủy chung của vợ nên đã lắp trong nhà khá nhiều camera. Ngoài 2 cái chính vợ tôi biết, còn có 5 cái khác mà tôi giấu kín.

Tôi có thể không biết ở bên ngoài vợ làm gì hay đi với ai nhưng mỗi khi vợ ra khỏi nhà mặc bộ đồ đẹp là tôi đoán được cô ấy sẽ có một cuộc hẹn hò. Sau đó tôi hỏi vợ đi đâu và làm gì, dựa vào câu trả lời và ánh mắt của vợ mà tôi biết được đang nói thật hay nói dối. Hôm thứ 4 vừa rồi, trong lúc ngồi rảnh rỗi, tôi bật camera lên và xem xét hoạt động mấy ngày vừa rồi của 3 mẹ con. Tôi thật sự choáng váng khi nhìn thấy cảnh vợ đang ngồi trong phòng ngủ một mình và đếm từng xấp tiền. Không hiểu tiền của vợ ở đâu ra nhiều thế? Phải chăng vợ đã cặp kè với người đàn ông giàu có nào và được người ta cho nhiều tiền thế.

Cả buổi hôm ấy, tôi rất tức giận, không còn tâm trí nào làm việc nữa, buổi chiều tôi đã xin nghỉ vài buổi về giải quyết việc gia đình. Thấy chồng trở về đột ngột vợ rất ngạc nhiên và mừng rỡ, cô ấy đã xin nghỉ buổi sáng để đón tiếp tôi. Thấy vợ rất nhiệt tình và không thấy dấu hiệu phản bội khiến tôi bắt đầu băn khoăn. Phải chăng tôi hiểu nhầm vợ, vậy những xấp tiền kia vợ kiếm ở đâu mà nhiều thế? Ảnh minh họa: Internet Lúc nằm ôm vợ trên giường, tôi bắt đầu thăm dò về khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trong 15 năm nay được bao nhiêu? Vợ trợn tròn mắt nhìn tôi: “Chưa bao giờ anh quan tâm đến tiền tiết kiệm, đây là lần đầu tiên thấy anh hỏi đó. Tại sao vậy?”. Tôi bịa ra chuyện muốn đầu tư tiền với bạn để ra làm ăn riêng. Ngay lập tức vợ gạt phắt đi, nói tôi lớn tuổi rồi, cứ làm công ty cho ổn định. Với lại lương ở công ty cũng rất cao, nhiều người mơ chẳng được sao tôi lại muốn bỏ. Tôi bảo không muốn đi làm xa nữa, muốn được gần vợ để quản, sợ vợ xinh đẹp lại có người khác cướp mất. Vợ trách tôi là không bao giờ tin tưởng cô ấy. Sau đó vợ lấy trong tủ ra một chiếc túi đựng đầy tiền nói là mới bán một mảnh đất được 5 tỷ. Đó là số tiền dưỡng già của hai vợ chồng. Vợ bảo nhờ tiền lương của chồng mà mấy năm trước cô ấy mua được một suất đất. Năm nay có con đường chạy xuyên qua đó nên bán đi và thu tiền về để gửi ngân hàng. Tôi đã nghĩ sai cho vợ, ngay sau đó tôi đã lén tháo hết những camera giấu kín. Từ nay tôi sẽ tin tưởng vợ tuyệt đối, bởi cô ấy luôn sống hết mình vì gia đình này.

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh' Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-ngo-vo-ngoai-tinh-qua-camera-giau-kin-toi-choang-vang-that-than-khi-phat-hien-ra-bi-mat-dong-troi-nay-548292.html