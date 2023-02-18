Đến năm thứ 4, Nga mang thai. Lần này Minh trở thành người chồng hết lòng lo cho vợ. Anh lúc nào cũng hớn hở vui mừng, yêu chiều vợ con hết mực. Tất cả là vì bác sĩ bảo Nga mang thai con trai. Minh mừng lắm, cuối cùng mong ước bao ngày của anh cũng thành sự thật.

Minh và Nga lấy nhau cũng hơn 4 năm rồi. Hai người nên duyên vợ chồng nhờ quen biết của gia đình hai bên. Tìm hiểu được vài tháng thì cả hai tiến tới hôn nhân Thời gian đó Nga cũng chưa muốn lập gia đình sớm, vì Nga nghĩ hôn nhân vội vàng, không đủ tình cảm sẽ không lâu bền. Nhưng lúc đó, mẹ Nga lại bệnh nặng, tâm nguyện của bà cũng chỉ là con có nơi nương tựa để bà yên lòng. Nga cũng thấy Minh hiền lành, chịu thương chịu khó, lại thương mẹ nên Nga gật đầu về làm vợ Minh. Nhưng bản chất hiền lành của Minh dần biến mất sau 3 năm lấy Nga. Minh dần trở thành người chồng vô tâm, hay quát nạt vợ. Nguyên nhân cho sự thay đổi này chính là vì Nga vẫn chưa sinh được con trai cho Minh. Cứ thấy hai con gái nhỏ quấy khóc là Minh tức giận bỏ ra ngoài. Không ít lần Nga nghe Minh than thở, nhà toàn con gái chẳng được tích sự gì. Nga nghe mà đau lòng, nước mắt chảy ra không dứt. Thấy bạn bè cứ khoe sinh được con trai, Minh uất lắm. Minh quyết phải kiếm được một thằng cu cho nở mày nở mặt với bạn bè, họ hàng. Thế là Minh chẳng màng vợ một mình chăm hai con gái, cặp kè bên ngoài để kiếm con trai.

Ảnh minh họa: Internet Đến năm thứ 4, Nga mang thai. Lần này Minh trở thành người chồng hết lòng lo cho vợ. Anh lúc nào cũng hớn hở vui mừng, yêu chiều vợ con hết mực. Tất cả là vì bác sĩ bảo Nga mang thai con trai. Minh mừng lắm, cuối cùng mong ước bao ngày của anh cũng thành sự thật. Thấy chồng thay đổi tích cực, Nga cũng bỏ qua hết, cô cũng chỉ mong nhà cửa yên ấm thế này. Ngày Nga sinh, Minh bận việc ở công ty không về kịp. Anh vẫn gọi liên tục để hỏi thăm tình hình vợ sinh nở thế nào. Minh đang hồi họp đợi tin con trai chào đời thì nghe em vợ bảo Nga sinh con gái. Vừa nghe tin đó thôi là Minh giận dữ, chả thèm hỏi vợ thế nào. Xong việc Minh cũng chẳng thèm đến thăm vợ trong viện, anh về thẳng nhà, cuốn quần áo quyết định sang nhà bồ ở. Vì vừa khi biết vợ sinh con gái thì cô bồ của anh cũng thông báo mang thai con trai. Nga tỉnh dậy sau giờ phút thập tử nhất sinh, nghe chồng bỏ vợ con theo bồ, con mới sinh lại khóc oe oe cạnh bên, cô cứ khóc rấm rức vì tủi thân.

Minh đi cũng gần 2 năm mới quay về. Cô bồ đúng là mang thai con trai nhưng Minh lại phát hiện mình bị cắm sừng, đó đâu phải con của anh. Lúc đó Minh mới nhớ tới Nga và gia đình nhỏ của mình. Ít ra Nga cũng vẫn còn là vợ của Minh, anh tin Nga sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Minh nghĩ thôi thì cứ quay về trước đã, rồi từ từ có con trai cũng chưa muộn. Vừa về đến cổng nhà thì Minh thấy Nga đang bồng đứa con trai khoảng 2 tuổi. Biết chắc đó là con mình, Minh mừng rỡ. Nhưng chưa kịp bước vào nhà thì em trai của Nga đã chặn ngay cửa: - Anh cút đi đi. Chị tôi ký đơn rồi. Thứ đàn ông tệ như anh đừng lại gần chị tôi. Đừng hòng bước vào nhà này nữa ! - Đừng đừng…Để tôi bế con trai. Tôi thề là không bao giờ bỏ vợ con nữa. Tôi thề! Ảnh minh họa: Internet Thề thốt gì cũng đã quá muộn rồi. Em trai Nga khóa luôn cửa nhà. Minh đưa mắt cầu cứu Nga nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng quay đi lạnh lùng của anh. Lúc vợ khổ sở sinh con thì Minh lại vì chuyện con trai con gái mà bỏ rơi gia đình. Giờ thì anh lấy tư cách gì để trở về ? Giờ Minh chỉ là kẻ trắng tay, là cái giá mà anh phải trả cho những gì mình gây ra. Con trai hay con gái có quan trọng tới mức đó không để mất cả vợ hiền con ngoan, cả đời hối hận ?

Trải qua đêm say tình với cô bồ trẻ nóng bỏng, choàng tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi nghe một đoạn ghi âm kinh hoàng Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước. Vậy nhưng cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai cả.

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