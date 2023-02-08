Đêm tân hôn, khi ánh đèn vụt tắt, tôi khóc không thành tiếng khi người chồng lịch lãm mang lên giường cưới đồ vật lạ...

Tâm sự 08/02/2023 05:03

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Hiền nghe Kiệt nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được”...

Từ lần đầu gặp Kiệt, Hiền đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Kiệt có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Hiền gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Hiền dành cho Kiệt dần lớn lên lúc nào không hay.

Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Hiền liều mình ngã đầu vào vai Kiệt, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Kiệt mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Hiền là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Kiệt nói thì Hiền luôn tin tưởng tuyệt đối.

Hiền là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Kiệt giận ra mặt. Hiền nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kiềm nén khó khăn lắm.

Đêm tân hôn, khi ánh đèn vụt tắt, tôi khóc không thành tiếng khi người chồng lịch lãm mang lên giường cưới đồ vật lạ... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Kiệt ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Hiền đã bị Kiệt thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Hiền vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.

Hiền vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Hiền nghe Kiệt nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Hiền còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Kiệt lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.

Hiền vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Kiệt như một người hoàn toàn khác khiến Hiền đau đớn tột cùng. 

Sáng hôm sau, Kiệt lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Hiền đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình ban sáng lại trở thành một kẻ đáng sợ khi đêm xuống.

Đêm tân hôn, khi ánh đèn vụt tắt, tôi khóc không thành tiếng khi người chồng lịch lãm mang lên giường cưới đồ vật lạ... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Hiền ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau.

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Kiệt chết sững. Anh ta ào tới ôm Hiền rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Hiền đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. Dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?

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Đêm tân hôn tôi chẳng trông đợi lắm, vì vậy tôi đã lấy cớ muốn bóc phong bì mừng cưới luôn để “câu giờ”. Hai vợ chồng ngồi bóc phong bì từ bạn bè và người quen của hai đứa để sau này đi trả lại người ta.

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