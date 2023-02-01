Thương tình cho cô hàng xóm bị chồng đuổi giữa đêm, tôi cho tá túc ở nhà để rồi nhận một lời đề nghị choáng váng

Tâm sự 01/02/2023 07:16

Mấy hôm trước, khoảng 1 giờ đêm, lúc ấy tôi vẫn đang thức đêm làm việc thì bỗng nghe tiếng chửi mắng quát tháo bên phòng trọ đầu xóm. 

Tôi mở cửa ra xem thì vừa hay thấy anh chồng nhà đó sập cửa lại, cô vợ bần thần đứng bên ngoài với túi hành lý xộc xệch. Rồi cô ấy vừa đi vừa khóc thút thít. Cô hàng xóm nghỉ làm ở nhà mấy tháng nay, bị chồng đuổi đi thế này chắc cũng chẳng có tiền. 

Thấy cô ấy lầm lũi đi ra cổng, đêm hôm khuya khoắt, nghĩ thế nào tôi lại bước đến hỏi cô ấy có chỗ nào để đi chưa, có tiền trong người không. Nếu không thì tôi cho ít tiền mà ra nhà nghỉ ngủ. 

“Anh cho em ngủ nhờ một đêm, em không lấy tiền của anh đâu…”, cô hàng xóm tên Dung khóc nấc lên đưa ra một đề nghị khiến tôi hốt hoảng. Nhưng nói thế nào Dung cũng không chịu nhận tiền. Dung bảo một mình ra nhà nghỉ ngủ còn nguy hiểm hơn ngủ ở phòng tôi. Đã nói đến nước đó thì thôi tôi cũng tặc lưỡi chấp nhận. Dù gì tôi cũng chẳng có ý đồ gì đen tối với cô ấy cả.

Thương tình cho cô hàng xóm bị chồng đuổi giữa đêm, tôi cho tá túc ở nhà để rồi nhận một lời đề nghị choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dung vào phòng tôi ngủ, còn tôi ngồi làm việc. Đến 3 giờ sáng, tôi mệt quá định nằm ở sofa nghỉ một lát. Ai ngờ vừa tắt điện nằm xuống thì Dung bước ra từ phòng ngủ. Tôi bật dậy tưởng cô ấy có chuyện gì, không lường được Dung đột ngột ghé sát ôm lấy tôi rồi thủ thỉ một điều kinh hãi:

“Em hiện tại đang mang thai 3 tháng… Em đã xác định sẽ chia tay gã đàn ông đó… Anh… có thể trở thành bố con em không? 

Gần 2 năm sống chung xóm trọ, em biết anh là người tốt. Em đã chịu đủ khổ sở nhục nhã với người đàn ông tệ bạc ấy rồi, giờ đây chỉ muốn một người tử tế, bình thường, đối tốt với mình thôi… Nếu anh không chê…”.

Dung gạt nước mắt tâm sự. Cô ấy bảo chỉ cần tôi yêu thương mẹ con cô ấy, cả đời này tôi sẽ một lòng một dạ với tôi. Nhìn Dung khóc sướt mướt, lòng tôi mềm lại. 

Khách quan mà nói, Dung là một người phụ nữ khá có nhan sắc. Cô ấy cũng ngoan ngoãn, khéo léo, có điều bất hạnh vớ phải người chồng không ra gì. 

Thương tình cho cô hàng xóm bị chồng đuổi giữa đêm, tôi cho tá túc ở nhà để rồi nhận một lời đề nghị choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi 34 tuổi, ngoại hình bình thường, hiện tại vẫn độc thân. Ngày đi làm, tối về ở nhà cố gắng làm thêm. Nhà vẫn đi thuê, bố mẹ cũng không có điều kiện, yêu cô nào cũng bị chê bai. Bố mẹ tôi suốt ngày giục giã chuyện kết hôn của con trai nhưng khổ nỗi vẫn chưa đi đến đâu. Nói chung tôi thuộc hàng trai ế rồi, thêm vài năm nữa chắc càng khó tìm vợ. 

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Dung, tôi vừa cảm thông lại có chút động lòng. Thực sự tôi không ngại chuyện cô ấy đang mang thai, cũng giống như cưới một người vợ có con riêng mà thôi. Tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với đứa bé. Nếu cô ấy chịu toàn tâm toàn ý với mình thì xem ra ltôi còn hời lắm khi cưới được cô ấy. 

Song điều tôi băn khoăn là Dung có thật sự làm được như cô ấy hứa không. Hay bây giờ khó khăn cần người cưu mang thì cô ấy nói vậy, sau này lại trở mặt. Hiện tại đúng thật là Dung đã chia tay chồng, đến nhà người bạn ở nhờ và vẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi có nên đồng ý lời “cầu hôn” bất ngờ đáng kinh ngạc này?

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