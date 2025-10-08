Ngày nhận tro cốt chồng mất ở nước ngoài, người vợ 'hận thấu xương' khi nhìn thấy tấm ảnh gắn kèm bình tro

Tâm sự 08/10/2025 22:44

Họ nói chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ. Vì chi phí để đưa xác về quá cao nên chúng tôi gửi giấy tờ sang bên đó, sau khi chồng tôi chỉ còn một nắm tro tàn, anh mới được gửi về Việt Nam.

Tôi vừa trở thành góa phụ mọi người ạ. Lấy chồng hơn 3 năm thì 2/3 thời gian này phải một mình sống và nuôi con. Tôi đã quá mệt mỏi với trách nhiệm trên đầu. Chồng tôi là người đàn ông mê cờ bạc, rượu chè. Cưới được một năm thì anh nợ 800 triệu. Lúc ấy chúng tôi chẳng biết phải kiếm tiền thế nào, lương công nhân thì được vài triệu bạc. 

Thế là chồng tôi nghe lời bạn bè, rủ đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Tôi một mình ở nhà, vừa lo chăm sóc con cái, vừa phải chiều lòng mẹ chồng khó tính. Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm, nhưng nghĩ đến chồng ở xa cũng đang làm quần quật kiếm tiền, tôi phải tự vực dậy tinh thần của mình.

Hơn một năm sau khi sang Nhật, chồng tôi đã trả gần hết nợ. Mỗi lần gọi về nhà, anh lại động viên tôi cố gắng, đợi anh thêm 2 năm nữa, khi đó có vốn, chúng tôi sẽ kinh doanh gì đó ở nhà. 

 

 

Ngày nhận tro cốt chồng mất ở nước ngoài, người vợ 'hận thấu xương' khi nhìn thấy tấm ảnh gắn kèm bình tro - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà gần một năm nay, chồng tôi không gửi về nhà đồng nào. Mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi tự gánh vác. Tôi hỏi tiền thì chồng bảo kinh tế khó khăn, giờ dịch bệnh nên công việc không kiếm được như trước. Bạn bè tôi nghe đều bảo khả năng chồng có người phụ nữ khác nên mới bỏ bê vợ con. Còn tôi thì vẫn tin chồng và nghĩ anh một lòng hướng về vợ con mà thôi. 

Thế rồi vào cái ngày định mệnh ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bên Nhật. Họ nói chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ. Vì chi phí để đưa xác về quá cao nên chúng tôi gửi giấy tờ sang bên đó, sau khi chồng tôi chỉ còn một nắm tro tàn, anh mới được gửi về Việt Nam.

Hôm ấy khi ra sân bay đón anh, tôi khóc nức nở, nghĩ mình đã đón được chồng về đến nhà rồi. Vậy mà khi trở về, lục balo của chồng, tôi sốc đến nỗi câm lặng, bên trong có rất nhiều ảnh mà chồng tôi chụp với người phụ nữ khác. Điều đó có nghĩa là thời gian qua, chồng tôi đã lừa dối vợ. Có lẽ khi cặp bồ, chồng tôi chu cấp cho cô ta nên mới không gửi tiền về cho vợ. Thú thật sau khi biết chuyện, tôi thấy hận chồng hơn là thương. Anh bắt tôi phải làm góa phụ khi quá trẻ, một mình nuôi con với 2 bàn tay trắng, tôi sẽ phải làm gì để gánh vác cả gia đình này đây? 

