Muốn sinh con khôi ngô, tuấn tú, tôi lập bẫy lừa cậu đồng nghiệp trẻ lên giường, nửa đêm canh cậu ấy ngủ say định cuốn đồ trốn đi thì hoảng hồn nghe tiếng cười man rợ

Tâm sự 28/08/2023 20:39

Hiện tại tôi đang có công việc tốt, là trưởng phòng nhân sự, có những người bạn thân thiết, có gia đình để yêu thương, thú thật tôi chẳng có nhu cầu gắn bó với một người đàn ông nào cả. Nhưng tôi lại rất yêu trẻ con và muốn có một đứa con của riêng mình.

Nói đâu xa như chị gái tôi, lúc độc thân sung sướng xinh đẹp bao nhiêu thì lấy chồng vài năm đã tàn tạ bấy nhiêu. Sau 5 năm chịu đựng cuộc hôn nhân bi kịch, chị quyết tâm ly hôn giải phóng bản thân. Ly hôn xong, chị lại phơi phới yêu đời và xinh đẹp, đủ thấy hôn nhân tàn phá người phụ nữ như thế nào. 

Hiện tại tôi đang có công việc tốt, là trưởng phòng nhân sự, có những người bạn thân thiết, có gia đình để yêu thương, thú thật tôi chẳng có nhu cầu gắn bó với một người đàn ông nào cả. Nhưng tôi lại rất yêu trẻ con và muốn có một đứa con của riêng mình. 

Muốn sinh con khôi ngô, tuấn tú, tôi lập bẫy lừa cậu đồng nghiệp trẻ lên giường, nửa đêm canh cậu ấy ngủ say định cuốn đồ trốn đi thì hoảng hồn nghe tiếng cười man rợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể suy nghĩ của tôi hơi nực cười nhưng tôi muốn “xin giống” của một người đàn ông có nhiều ưu điểm về cả ngoại hình và trí thông minh, để con tôi thông minh, sáng láng. Tôi không bao giờ xin bừa phứa, nhất là tránh xa đàn ông có gia đình. 

Nung nấu ý định trong lòng, càng ngắm tôi càng thấy ưng ý Tuấn - anh chàng đồng nghiệp ở phòng kế hoạch, kém tôi 2 tuổi và vẫn đang độc thân chưa có bạn gái. Anh chàng không quá đẹp trai nhưng rất chăm chỉ nỗ lực, cùng với năng lực trực tốt, tư duy nhạy bén, còn trẻ mà đã là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ trưởng phòng. 

Chỉ cần sau khi mang thai tôi lập tức chia tay, cắt đứt quan hệ thì sẽ chẳng ai biết được. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm phiền anh ta sau này, sẽ một mình chăm con thật tốt. Bản thân tôi đủ điều kiện để lo cho con cuộc sống không thiếu thốn thứ gì. 

Tôi bắt đầu nhắn tin làm thân với Tuấn. Cho đến tối đó cũng là ngày quan trọng dễ mang thai, tôi đến một quán rượu rồi giả vờ mình đã uống say, sau đó gọi cho Tuấn tới đón. Dù chẳng phải bạn gái hay quá thân thiết nhưng trong trường hợp đó thì người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ không từ chối.

Quả nhiên Tuấn có mặt, chuyện sau đó thì khá đơn giản. Tôi vin vào việc say rượu kéo Tuấn vào khách sạn, đẩy anh ta lên giường, chủ động hôn Tuấn. Tôi cũng đâu có xấu, vẫn được nhận xét là duyên dáng ưa nhìn. Mới đầu Tuấn còn bất ngờ nhưng sau đó cậu ta lập tức đáp lại nhiệt tình. 

Muốn sinh con khôi ngô, tuấn tú, tôi lập bẫy lừa cậu đồng nghiệp trẻ lên giường, nửa đêm canh cậu ấy ngủ say định cuốn đồ trốn đi thì hoảng hồn nghe tiếng cười man rợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai đứa quấn lấy nhau tới tận nửa đêm. Dù mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được. Nằm thêm khoảng một tiếng, tôi quyết định dậy ra về trước. Thấy Tuấn đã ngủ say bên cạnh, tôi sẽ nhẹ nhàng ngồi dậy mặc đồ, thu dọn túi xách. Ai ngờ vừa định bước đi thì cánh tay bị nắm lại rồi một tiếng cười vang lên sau lưng khiến tôi hoảng hồn:

- Ai cho chị bỏ về? Em nói cho chị biết là chị không chạy thoát được đâu. Nếu chị mang thai thì chắc chắn là con của em đấy nhé, em sẽ đến nhận con và bảo bố mẹ mang lễ đến hỏi cưới chị. 

Tôi đứng như trời trồng không thể tin nổi. Nghe giọng điệu của Tuấn thì rõ ràng đã biết hết về kế hoạch của tôi. Không hiểu tại sao cậu ta lại biết được? 

Dụ cậu đồng nghiệp qua đêm để 'xin giống', xong xuôi nửa đêm canh cậu ấy ngủ say tôi định cuốn đồ trốn đi thì hoảng hồn nghe tiếng cười man rợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn bảo nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với bạn thân ở lối đi cầu thang bộ. Tôi sững người, công ty tôi ở tầng 12, do vậy cầu thang bộ rất ít người qua lại, có lần tôi đã đứng nói chuyện với bạn ở đó. Không ngờ Tuấn lại nghe được.

- Thực ra em thích chị từ lâu rồi, muốn đợi khi nào lên chức trưởng phòng, có tư cách sánh ngang với chị thì mới tỏ tình. Ai ngờ được…

Tuấn bật cười thú nhận khiến tôi đờ đẫn. Mọi chuyện nằm ngoài tất cả dự đoán của tôi. Và đêm đó tôi thất bại trong kế hoạch bỏ về. Tuấn ra Tuấn đưa tôi đi ăn, sau đó mới đồng ý thả cho tôi về rồi. 

Mấy ngày sau, ngày nào Tuấn cũng hỏi thăm tôi thấy thế nào trong người. Còn tôi thì rối bời không biết phải làm sao. Tất nhiên nếu mang thai thì tôi sẽ không bao giờ bỏ con song phải xử lý thế nào trong tình cảnh này? Tuấn là một người đàn ông tốt nhưng cậu ta kém hơn tôi 2 tuổi, hơn nữa tôi vẫn còn đang sợ hôn nhân lắm đây này!

Đi công tác về sớm để gây bất ngờ cho vợ, vừa vào phòng đã lao ngay vào em cho thoả nỗi nhớ mong, ngỡ có đêm gần gũi nồng nhiệt, nào ngờ...

Đi công tác về sớm để gây bất ngờ cho vợ, vừa vào phòng đã lao ngay vào em cho thoả nỗi nhớ mong, ngỡ có đêm gần gũi nồng nhiệt, nào ngờ...

Một năm trước, tôi nhận quyết định công tác xa nhà. Sau lần công tác này, tôi sẽ được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng. Dù tôi và vợ chỉ mới lấy nhau, vẫn còn trong thời gian vợ chồng son, nhưng vì tương lai của cả hai, tôi đành phải tạm xa vợ một năm dài.

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