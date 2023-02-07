Ban đầu tôi khá ấn tượng về vẻ ngoài bảnh bao và dáng người cao ráo của anh. Tôi và anh bắt đầu trò chuyện, anh chủ động mời tôi đi cà phê. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm của anh khiến tôi thực sự ấn tượng. Anh cũng có vẻ mến mộ tôi ngay từ những ngày đầu tiếp xúc.

Tình cảm của chúng tôi bắt nguồn từ cuộc mai mối của một người bạn học chung lớp với anh.

Cũng nhờ sự tác hợp của hai bên gia đình, chúng tôi nhanh chóng kết hôn sau gần 1 năm tìm hiểu. Dù cuộc sống không giàu sang phú quý nhưng vợ chồng tôi luôn trân trọng, yêu thương nhau.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là mẹ tôi và mẹ anh từng học chung lớp thời cấp 3. Dù chỉ học chung 1 năm do mẹ tôi chuyển trường nhưng khi nhắc đến mẹ anh, mẹ tôi vẫn nhớ. Sự tình cờ ấy càng khiến tôi tin, anh và tôi có duyên phận.

Hơn 6 năm kết hôn, lộc tới, chồng tôi phất lên như diều gặp gió. Công việc của anh thuận lợi. Anh không chỉ được thăng quan tiến chức còn mua được nhà mấy tỉ ở thành phố, ngõ rộng. Tôi tự hào về chồng, cảm thấy biết ơn anh vì luôn hết lòng với gia đình.

Thời gian trôi qua, biết chồng bận rộn công việc, tôi cũng không còn kìm kẹp anh chuyện về nhà ăn cơm hay đi làm về khuya. Thế nhưng, điều tôi thấy lạ là, dù chồng bận rộn tối ngày mà hôm nào anh cũng về sớm ăn cơm với vợ. Tôi có hỏi chồng thì anh cười bảo: “Trên đời có em là khác người đó, chồng về sớm mà không thích lại còn ý kiến. Thế mai anh đi cả đêm nhé”. Nghe chồng nói vậy, tôi rất vui vì nghĩ anh hết lòng vì gia đình.

Thế nhưng, cũng bắt đầu từ đó, anh có một thói quen lạ. Tối nào khi đi ngủ chồng cũng yêu cầu tôi mở cửa phòng - điều mà trước đây anh rất ghét. Anh kêu phòng bí, ngủ khó thở. Anh còn kê giường nhìn ra hướng cửa, ra đường với lý do nằm vậy cho dễ chịu. Tôi thấy việc kê giường như vậy là không hợp phong thủy nên ý kiến thì chồng phản bác.

Ảnh minh họa: Internet

Suốt 2 tháng, tối nào tôi cũng thấy chồng nằm trên giường, bấm điện thoại, xem đủ thứ nhưng không hề nói chuyện với vợ. Có những đêm, tôi ngủ được một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy chồng nằm nhìn ra ngoài cửa, mắt không chớp. Tôi thấy có điều gì lạ và bắt đầu nghi ngờ…

Một đêm, nằm giả vờ ngủ, tôi liếc mắt thấy chồng nhìn chằm chằm sang nhà đối diện, có cô gái rất xinh ngồi trước cửa sổ đang làm việc. Lòng tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Từ hôm đó, tôi theo dõi chồng và biết được anh thực sự đang có quan hệ mờ ám với người con gái đó. Anh đem lòng thích cô ta nên hôm nào khi cô ta đi làm, anh cũng đuổi theo xe phía sau để tán tỉnh.

Phải nói đó là người con gái quá xinh đẹp, chỉ nhìn dáng người phía sau cũng đủ khiến đàn ông điêu đứng.

Hiện cô ta đang ở một mình. Bố mẹ ở bên nước ngoài nên đã mua cho cô ta một căn nhà lớn. Để so sánh thì chồng tôi với cô ta cũng không kém nhau là mấy. Chồng tôi vừa cao ráo vừa đẹp trai lại là người "nhìn thôi đã biết có tiền". Tôi bắt đầu lo lắng nhưng muốn xác minh rõ ràng tâm tư của chồng.

Hôm rồi, tôi có nói với chồng về bà ngoại mấy ngày để đánh lạc hướng nhưng lại bất ngờ trở về nhà trong đêm. Bước chân vào nhà, tôi không thấy chồng đầu. Chạy lên phòng ngủ, nhìn sang cửa sổ nhà cô gái hàng xóm, tôi chết đứng thấy bóng hai người đang ôm ấp nhau. Chồng tôi mở cửa sổ để nhìn sang nhà, nghe ngóng các con. Tôi và anh đối diện nhau, mặt anh tái xanh không còn giọt máu còn tôi nước mắt tuôn rơi.

Anh chạy vội về nhà, quỳ gối xin lỗi tôi nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi lập tức dọn đồ, đưa hai con về nhà mẹ đẻ trong đêm đó. Đối với tôi, cuộc hôn nhân 6 năm đã đến hồi kết thúc. Nghèo thì yêu thương, giàu có thì thay lòng. Tôi thực sự không muốn tha thứ cho người đàn ông bạc tình bạc nghĩa này.