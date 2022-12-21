Mở món quà cưới người cũ gửi tặng chồng trong đêm tân hôn, tôi điếng người đến mức xỉu lên xỉu xuống phải nhập viện

Tâm sự 21/12/2022 11:14

Lúc anh đang trong nhà tắm, tôi mở ra trước để xem món quà là gì trong ngày cưới của chúng tôi, nhưng vừa mở ra, nhìn món đồ bên trong mà tôi sững sờ.

Tôi và Hùng yêu nhau gần 1 năm thì cưới, hai đứa vốn trái tính trái nết chẳng bao giờ nói chuyện hòa nhã được trong suốt buổi gặp mặt. Bởi vốn chúng tôi chỉ là bạn của bạn, hai đứa cùng chơi chung với vài người bạn, qua đó mới gặp gỡ nhau.

Biết anh có quá khứ yêu đương khá dày dặn và kinh nghiệm nên từ đầu tôi xác định tránh xa, vì thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người đã có vài chục cô gọi là tình cũ, dù có người nói đó là quá khứ đi chăng nữa.

Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vào 1 ngày đông se lạnh khi đi chơi cùng nhóm bạn anh đưa tôi chiếc khăn quàng vì hôm đó tôi quên mang, tôi bỗng ấn tượng khá tốt về độ ga lăng của anh.

Mở món quà cưới người cũ gửi tặng chồng trong đêm tân hôn, tôi điếng người đến mức xỉu lên xỉu xuống phải nhập viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói Hùng bảnh trai ưa nhìn và có tài ăn nói đó là lý do mà nhiều em theo đuổi, nhưng nghe đồn Hùng chỉ yêu thật lòng vài em nhưng đã chia tay còn đâu chỉ là vui đùa. Biết là thế nhưng dần dần tôi chẳng cưỡng lại được sự cám dỗ từ nụ cười chết người ấy.

Thế rồi chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới, khi biết hai đứa thành 1 đôi bạn bè đã vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chúc mừng vô cùng khi tôi tìm được bến đỗ và Hùng tìm được người tâm đầu ý hợp.

Phải nói hai đứa khá hợp nhau trong khoản ăn uống còn nói chuyện có trái ngược nhưng có lẽ đó là lý do hút chúng tôi lại gần hơn. Tôi mong và đã nghĩ rằng anh sẽ thay đổi sẽ chung tình khi có gia đình và chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Mở món quà cưới người cũ gửi tặng chồng trong đêm tân hôn, tôi điếng người đến mức xỉu lên xỉu xuống phải nhập viện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chẳng ngờ mọi chuyện còn chưa kịp bắt đầu thì đêm tân hôn khi anh đi tắm, tôi tò mò háo hức mở quà trước, thấy chiếc hộp khá bắt mắt và đầy bí ẩn khi tông nền màu đen lại có hình thêu, tôi mở ra.

Thật chẳng thể ngờ trong đó là hình ảnh siêu âm của người nào đó lúc mang thai, giấy xác nhận hút thai khi 8 tuần tuổi, kèm theo đó là hình ảnh của anh và cô bồ cũ đó lúc còn mặn nồng và cả lúc anh đưa cô ta đi phá cái thai đó. Tôi biết anh trăng hoa nhưng chẳng thể nghĩ anh chơi qua đường rồi sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm.

Tôi hụt hẫng đau khổ khóc tới mức ngất lên ngất xuống, khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, có lẽ Hùng hiểu vì sao tôi lại như vậy chúng tôi còn chưa nói chuyện gì với nhau - giờ tôi nên làm sao đây??

 

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Anh đến gần tôi rồi nói bên tai, đừng lo vì anh luôn tôn trọng mình. Nhớ lại những ngày trước đó bị ép kết hôn tôi lại đau đớn.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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