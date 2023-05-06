Mệt rã rời sau đêm tân hôn, chồng bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chừng chừng, vợ 'tá hỏa' khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự 06/05/2023 15:15

Đến đêm tân hôn, chị nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với chị. Thấy thế, chị vì ngại ngùng mà run run tay kéo áo chồng thì nghe anh quát lớn.

Chị và anh là hàng xóm từ thuở nhỏ, hai bên gia đình cũng quen biết thân thiết với nhau. Từ nhỏ anh và chị đã cùng nhau học hành và lớn lên. Với anh, chị như một cô em gái yếu ớt cần bảo vệ. Vì vậy mà anh lúc nào cũng chở che, chiều chuộng chị hết lòng. Nhưng chị lại khác, chị đã luôn rất thích anh từ khi là một đứa trẻ chưa biết gì. Tình cảm đó cứ dần lớn lên theo năm tháng rồi hóa thành tình yêu tự lúc nào không hay. Chỉ là anh chưa từng xem, cũng như không muốn hiểu tình cảm của chị. Mặc cho gia đình hai bên cũng rất mong hai người thành đôi nhưng anh một lần cũng không lên tiếng. Chị thì vẫn kiên trì yêu anh, mỗi ngày lại càng được ba mẹ anh yêu quý.

Chị dốc công tìm hiểu thì mới biết người yêu của anh chỉ là người dân tỉnh, học thức lại không hề bằng anh. Chị biết nhà anh rất trọng môn đăng hộ đối, chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý. Chị cứ thế mà kể hết chuyện cho mẹ anh nghe. Mẹ anh đương nhiên tin lời chị, lại muốn chị là con dâu nên càng phản đối quyết liệt chuyện tình cảm của anh. Chị lại tỏ ra rất ngây thơ và vui vẻ trước mặt anh, như chưa biết gì.

 

Một thời gian sau, anh mặc phản đối của ba mẹ mà đưa người yêu về xin cưới. Mẹ anh vẫn không đồng ý, bà chỉ muốn chị là con dâu. Chị còn chính mắt thấy bà vì giận quá mà hất cả bát cạnh cô ta nấu. Chị lại càng chăm dầu vào lửa, dù anh và người phụ nữ kia kiên trì bên nhau thế nào. Nhưng đến lúc mẹ anh ngất xỉu, lên cơn đau tim khi anh không chịu cưới chị thì anh bỏ cuộc. Chị biết rõ, anh là người con hiếu thảo, anh sẽ không bao giờ làm điều quá đáng với cha mẹ mình.

Cuối cùng, mọi chuyện như chị mong muốn, hai người chia tay. Anh sau đó cũng đồng ý cưới chị theo ý nguyện lúc trên giường bệnh của mẹ mình. Dù rằng, suốt lễ cưới, anh vẫn im lìm không nở lấy một nụ cười. Nhưng chị cũng không mấy để ý, chị hạnh phúc quá, ngày này chị đã đợi chờ bao lâu nay.

Mệt rã rời sau đêm tân hôn, chồng bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chừng chừng, vợ 'tá hỏa' khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, chị nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với chị. Thấy thế, chị vì ngại ngùng mà run run tay kéo áo chồng thì nghe anh quát lớn: “Mệt xác! Để tôi ngủ!”. Chỉ thảng thốt, chưa khi nào chị thấy anh tức giận đến như thế. Ngày trước anh từng dịu dàng với chị biết bao, tự lúc nào lại tỏ ra căm ghét chị đến thế? Nước mắt chị cứ thế mà tuôn rơi.

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chọ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim chị: “Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì. Nhưng dù có phải cưới cô thì cả đời này cũng không yêu cô. Mãi mãi không yêu cô!”

Vừa nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, tiếng sập cửa như đập mạnh vào tim chị. Suốt bao năm yêu thương anh, đây lại là lúc chị thấy tuyệt vọng nhất. Chị đã từng nghĩ mình là người thắng cuộc khi giành được anh từ người phụ nữ kia. Nhưng chị không biết, chị thua rồi, là thua anh. Chị mãi mãi không bao giờ có được trái tim anh. Đến bây giờ, chị lại thấy thà anh xem chị như em gái vẫn hơn như lúc này. Chị hối hận rồi, chị sai rồi. Chính chị đã đẩy mình vào con đường cùng này. Đây là cái kết chị nhận lấy khi cứ nắm bằng được điều không thuộc về mình.

Chồng qua đời hơn một tháng, tôi kinh ngạc được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ 'sốc phát khóc'

Chồng qua đời hơn một tháng, tôi kinh ngạc được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ 'sốc phát khóc'

Thấy chồng làm ở chỗ này không thể thăng tiến, tôi nói khéo với chồng thử tìm chỗ khác tốt hơn. Nhưng anh nghe thế lại giận đùng đùng, cho rằng tôi cư xử vô ơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng