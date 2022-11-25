Tuy nhiên sau khi sinh đứa con thứ 2, anh thấy vợ có sự thay đổi nhanh chóng trong tính cách. Từ một người phụ nữ dịu dàng chị trở nên cáu bẳn và đôi khi tỏ ra gay gắt. Giờ nghĩ lại anh mới nhận ra một mình vợ anh vừa phải chăm hai con, rồi việc nhà, việc công ty nhiều như vậy vợ thay đổi tính tình cũng không có gì là lạ.

Anh phải thừa nhận rằng vợ mình là người phụ nữ đảm đang, vun vén cho gia đình rất tốt. Anh là người đàn ông chỉ biết đến công việc, về đến nhà tất cả đã có vợ phục vụ sẵn sàng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh bắt đầu để ý tới Liên - cô nhân viên mới của công ty. Liên 26 tuổi và đã có một cậu con trai 5 tuổi. Vẻ đẹp mặn mà của gái một con làm anh chết mê chết mệt. Cách nói chuyện của Liên thì vô cùng ngọt ngào, một dạ hai vâng, anh ơi anh à nghe như rót mật vào lòng.

Nhưng rất tiếc vào thời điểm ấy, anh lại không hề nhận ra. Anh không những không thông cảm với vợ mà phát khùng lên trước tính khí thất thường của chị. Hai vợ chồng khục khặc liên tục, mỗi lần như thế anh lại bỏ ra ngoài bù khú với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Anh chán vợ...

Sau mỗi buổi làm anh không về nhà ngay mà tạt vào chỗ Liên ở. Căn phòng ấm cúng được dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy, nhà cũng có trẻ con nhưng đồ chơi không hề vứt bừa bãi dưới sàn. Rồi những bữa cơm với ba người anh ăn thấy vô cùng ngon miệng. Trong đầu anh thầm nghĩ đây mới là gia đình mình mơ ước.

Về nhà, anh cảm thấy phát chán khi nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối, già đi trước tuổi. Đồ chơi của con tung tóe dưới sàn nhà, thậm chí cái quần bẩn con tè ra vợ vẫn chưa thèm dọn. Trong bữa ăn con khóc lóc đòi này nọ, còn vợ thì la mắng trách phạt. Cùng là phụ nữ, tại sao vợ anh không biết dạy con ngoan ngoãn, nề nếp như Liên?

Có những bữa con mè nheo, nghịch ngợm quá khiến anh phát bực hất tung cả mâm cơm rồi hằm hằm bỏ đi khiến ba mẹ con mặt mày nhợt nhạt vì sợ hãi. Những lúc ấy anh lại tìm đến nhà Liên.

Nửa năm qua lại với Liên, anh đã chán ngấy về nhà. Anh quyết ly hôn bằng mọi giá. Anh dằn vặt vợ con suốt mấy tháng trời và kết quả đúng như anh mong muốn, anh được tự do. Thế nhưng khi bước chân vào nhà Liên anh mới nhận ra sự thật phũ phàng. Liên chẳng hề yêu thương gì anh cả, cô ấy chỉ coi như anh là người đến sống nhờ.

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Nếu như ở nhà anh được vợ cơm bưng nước rót đến tận nơi thì ở đây tự nhiên anh trở thành người phục vụ cho hai mẹ con người tình. Lương hàng tháng vừa mới nhận chưa để nóng ví, Liên đã tịch thu sạch và chỉ để lại cho anh một số tiền nhất định đủ để chi tiêu. Không chỉ dừng lại ở đó Liên còn liên tục chê bai, so sánh anh với hết người này với người nọ.

Một tháng trước anh còn phát hiện Liên có người khác, anh và cô ấy cãi nhau rất to. Anh không ngờ Liên còn nói đang cho anh sống nhờ mà anh không biết điều, nếu anh không thích thì cút ra khỏi nhà cho khuất mắt mẹ con cô ấy. Đến lúc này anh mới bừng tỉnh. Anh dọn quần áo ra ngoài thuê nhà sống riêng. Những ngày cô đơn trong căn phòng trọ, anh mới ân hận vì ngày trước đã nhẫn tâm bỏ vợ con theo cô ta.

Một lần anh định qua trường đón con thì vợ đã đến đón rồi. Nhìn dáng vợ cũ tất tả đón con về rồi lại lo cơm nước, tắm giặt cho hai đứa anh muốn làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Anh muốn chị tha thứ và cho anh một cơ hội để làm lại. Nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào bây giờ?