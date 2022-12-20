Mẹ chồng luôn ghét bỏ con dâu suốt ngày, bỗng dưng chỉ một câu nói đã tặng ngay căn nhà tiền tỷ

Suốt 15 năm nay, gia đình con trai sống chung với tôi. Dù con cháu đối xử rất tốt với tôi nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ thay đổi nội dung bản di chúc.

Cả đời chồng tôi vất vả kiếm tiền và mua được ngôi nhà mà hiện tại chúng tôi đang sống. Trước khi mất, chồng tôi sợ con cái đối xử không tốt với tôi nên đã khuyên không được sang sổ đỏ cho đứa nào. Tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn đó trong lòng và cất kỹ tờ di chúc của chồng để lại trong tủ. Trong tờ giấy đó, chồng tôi viết là sau khi tôi mất, ngôi nhà sẽ chia cho con trai hai phần, con gái một phần. Con trai lấy nhà thì sẽ phải bỏ tiền ra trả cho con gái. Suốt 16 năm nay, gia đình con trai sống chung với tôi. Dù con cháu đối xử rất tốt với tôi nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ thay đổi nội dung bản di chúc. Tôi luôn cho rằng lời dặn dò của chồng đúng, không thể làm khác được. 1 năm nay, mắt tôi bị mờ dần, nhiều lần con dâu hối thúc đi khám nhưng tôi tiếc tiền nên không muốn đi. Đến khi vợ chồng con trai đồng ý bỏ tiền ra chữa thì tôi mới chịu đi. Nhưng khi mổ mắt xong, tôi đã trả lại đầy đủ tiền cho các con.

Trong suốt thời gian nằm viện, tôi để ý thấy vợ chồng con gái chỉ đến thăm mẹ có một lần, không chăm sóc được ngày nào. Còn vợ chồng con trai thì tất bật công việc, con cái và chăm sóc mẹ trong viện. Từ sau lần đó tôi mới dần ngộ ra một điều, lúc về già tôi chỉ có thể dựa dẫm vào vợ chồng con trai. Ảnh minh họa: Internet Mấy hôm trước, tôi đang nằm trong giường, bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của các con. Con trai càu nhàu chuyện tháng vừa rồi vợ tiêu hết quá nhiều tiền.

Con dâu nói từ sau đợt mổ mắt, tôi ăn uống kém đi. Con dâu bảo tôi già rồi, cơ thể đau nhức, sức yếu nên phải âm thầm mua đồ bổ về ninh canh cho tôi uống. Kể cả mấy hũ yến tôi ăn mỗi ngày cũng là do con dâu mua cho. Thế nên tiền ăn tăng lên gấp đôi. Nghe vợ giải thích, con trai tôi liền xin lỗi vợ rồi hai vợ chồng ngồi tính toán lại chi tiêu, cắt giảm các khoản khác. Tôi nằm nghe mà nước mắt ứa ra vì cảm động. Không ngờ tôi lại có được cô con dâu hiểu chuyện, luôn nghĩ cho mẹ chồng. Tôi rất muốn cho vợ chồng con trai cả ngôi nhà nhưng lại vướng tờ di chúc của chồng để lại. Tôi biết theo giá trị hiện tại, nếu phải trả cho con gái 1/3 số tiền căn nhà thì đó cũng là tiền tỷ, vợ chồng con trai sẽ không thể trả nổi. Tôi nên làm thế nào đây?

Bỗng dưng được nhiều 'trai lạ' tán tỉnh, thậm chí rủ 'tình một đêm' ở khách sạn, vợ choáng váng khi danh tính người lập ra 'âm mưu' này Mặc cho tôi giải thích, chồng tôi không chịu, anh ấy dọn đồ ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ ly hôn. Anh ấy cũng gửi hết những bức ảnh đó cho gia đình hai bên xem, làm tôi mất mặt, bị chỉ trích rất nhiều mà không biết bày tỏ cùng ai.

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