Mãi mới tìm được 'nửa kia' để kết hôn, sắp làm lễ cưới thì tôi tá hỏa phát hiện sự thật bẽ bàng về anh ta

Có rất nhiều chuyện mắt nhìn thấy, lòng ghi nhớ nhưng em không nói ra. Sở dĩ có quá nhiều thứ để trong lòng, không muốn tranh luận, cũng không muốn so đo thiệt hơn với người khác là bởi vì em tôn trọng những người xung quanh em, hy vọng có thể cư xử hòa hợp với tất cả mọi người.

Em không hề xuất sắc, nhưng trên thế gian này chẳng thể có người thứ hai nào giống như em. Tuy là không thông minh, nhưng em đều có thể hiểu hết được. Nhiều lúc, em có thể nhìn thấu nhưng em không nói ra. Những người xung quanh ai đối xử tốt với em, trong lòng em đều biết, ai thật lòng đối với em, tự em cũng hiểu cả.

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ ta có thể nhìn thấu nhưng không muốn nói toạc ra, em không nói, không có nghĩa là em ngu ngốc. Quãng đời về sau, em chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn, chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc trải qua từng ngày, có chuyện gì thì nói chứ sẽ không giấu trong lòng nữa.

Trong cuộc sống, chỉ muốn sống thành thật một chút, không muốn có quá nhiều những thứ giả tình giả nghĩa, cũng không muốn tranh đấu giành giật với ai. Thế nên ai thật lòng với em, em sẽ trân trọng, nâng niu, ai giả tình giả nghĩa thì em sẽ lựa chọn tránh xa.

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Tình cảm cũng giản đơn hơn một chút, thích thì bên nhau, không yêu nữa thì chia tay. Tuy là rất bình thường, nhưng cũng rất đặc biệt Sống cuộc sống của một người bình thường, chân thành là thái độ làm người của em, còn thật tâm thật lòng là tiêu chuẩn đối nhân xử thế của em.

Con người em như thế có người thích, cũng sẽ có người ghét, cho dù ánh mắt người đời nhìn em ra sao thì em vẫn cứ sẽ làm chính mình. Cho dù không được xuất chúng như người ta, em vẫn có thể sống tự tin, cho dù không đủ ưu tú nhưng em vẫn sẽ luôn cố gắng.

Những gì không thuộc về cuộc sống của em, em sẽ không miễn cưỡng hòa vào, vì nếu cứ miễn cưỡng bản thân thì sẽ chỉ khiến chính mình trở nên mệt mỏi, rối rắm và thê thảm hơn thôi. Em chỉ muốn làm một người bình thường, không đi nịnh bợ người khác, cũng không muốn nói những lời nói xu nịnh giả tạo.

Những người không thích em không cần cố gắng lấy lòng họ, những người yêu mến em, em sẽ thật lòng trân trọng họ.

Gặp phải những người ghét mình, ta chẳng cần phải hùa theo sở thích của họ, cũng không cần giả vờ hòa nhập vào với họ. Em là em, không hoàn hảo cũng không giả tạo.

Em không phải là người tốt nhất, nhưng em cũng là người đặc biệt, em có thái độ sống và cách đối nhân xử thế của riêng mình.

Sẽ không vì nình bợ người khác mà luồn cúi, cầu toàn, cũng sẽ không vì để người khác thích mình mà phải giả tạo lấy lòng họ.

Làm một người bình thường nhưng đặc biệt, sống giản đơn, làm chính mình.

Em không phải là tuyệt nhất, nhưng em là duy nhất