Mặc bạn trai yêu say đắm, tôi cố tình ‘gài bẫy’ trai đẹp, thu nhập 100 triệu về làm vợ, đêm động phòng chạm vào ‘thứ ấy’, tôi tá hỏa hét lên đến lạc giọng

Hôm ấy do anh ta say quá chẳng làm chủ được bản thân mình. Tôi đưa anh ấy vào khách sạn, để Huy nằm xuống, cởi áo anh ấy ra còn mình thì không mảnh vải trên người nằm bên cạnh để tạo hiện trường giả. Ước muốn lấy được 1 người đàn ông giàu sang đã khiến tôi trở thành một người con gái xấu xa, sẵn sàng giẫm đạp lên tình yêu 5 năm với người bạn trai đã tính tới chuyện cưới xin của mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Huy rối rít xin lỗi tôi và bảo anh say không biết gì. Tôi e thẹn như một con thỏ non ngây thơ và nói rằng đêm qua anh đã lấy đi đời con gái của tôi. Tôi giả vờ đau khổ khóc lóc, Huy an ủi và nói sẽ có trách nhiệm với tôi.

Tới lúc này thì bạn trai tôi cũng lờ mờ đoán được và tôi cũng không chối cãi. Tôi thành thật nói với anh ta suy nghĩ của mình: “Em xin lỗi, em không thể lấy anh được. Con trai bây giờ mà vẫn đi xe số trông nghèo và bẩn lắm anh ạ. Chỉ có anh ấy mới có thể mang lại hạnh phúc cho em thôi”.

Tôi kiên quyết chia tay mặc bạn trai níu kéo. Tròn 1 tháng quen và yêu nhau tôi lên xe hoa với Huy. Đám cưới diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, đón dâu bằng dàn siêu xe đắt tiền, tôi hạnh phúc trong sự chúc mừng của bạn bè, dù tôi biết cũng có nhiều người đang nguyền rủa mình là một kẻ bội bạc, hám tiền. Nhưng mà thực sự là thân con gái ai chẳng muốn tìm được một người chồng là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình cơ chứ.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là mặc ai nói gì thì nói tôi vẫn cười tươi hạnh phúc sánh bước bên chồng. Và đêm tân hôn mới là đêm tôi mong chờ nhất. Bước vào căn buồng tân hôn bên trong căn biệt thự lãng mạng tôi đã phải dừng lại mất 2 phút để lấy bình tĩnh vì vẻ đẹp choáng ngợp của nó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình có thể tân hôn trong căn phòng đẹp tới mức như vậy.

Căn phòng lãng mạn khiến tôi rạo rực trong người nhưng Huy lại tỏ vẻ điềm tĩnh hơn. Anh bắt đầu đi tắm và phải mất 30 phút sau mới trở ra. Tôi đợi chồng mà thấy suốt ruột, người đã nóng ra. Thực ra đêm nay mới là đêm đầu tiên của tôi với chồng còn hôm ở nhà nghỉ chỉ là tôi bày hiện trường giả mà thôi.

Huy bước ra từ nhà tắm với thân hình vạm vỡ khiến tôi càng mê đắm. Đèn điện phụt tắt, tôi nhắm mắt chờ đợi chồng và 3 phút sau, cơ thể chồng đã áp sát người tôi trong tiếng thở gấp gáp. Tôi quờ tay ôm ấy tấm lưng của anh và vô tình chạm vào “chỗ kín” của chồng. Nhưng rồi chỉ 2 giây sau tôi đã choáng váng hoảng hốt tột độ đẩy vội chồng ra.

- “Cái đó” của anh đâu sao em không thấy?

- À, anh quên chưa nói cho em biết, anh là người chuyển giới mà. “Chỗ đó” của anh chưa được phẫu thuật, anh định sang năm sẽ làm.

- Anh… anh lừa tôi sao? Sao ngay từ đầu anh không nói anh là người chuyển giới. Trời ơi không thể nào…

- Ơ, anh tưởng lần ở nhà nghỉ đó em biết cả rồi chứ. Anh nghĩ em biết mà vẫn đồng ý lấy anh làm anh cảm động c.hết được.

- Anh… tôi…

- Giờ thì không biết ai lừa ai đâu cô bé. Tôi biết em ham tài sản của tôi nên em bày ra chuyện trong nhà nghỉ đó. Nhưng tôi thích em nên tôi vẫn cưới. Cái gì cũng có giá của nó mà.

Tôi choáng váng cứ ngỡ màn kịch mình dựng lên hoàn hảo không ngờ giờ đây chính mình lại là nạn nhân. Giờ tôi biết phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây?