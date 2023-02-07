Buồn chồng còn vấn vương tình cũ, tôi đi uống say tới 2h đêm, sáng tỉnh dậy, tôi choáng váng khi người đàn ông nằm cạnh

Tâm sự 07/02/2023 15:50

Tôi buồn quá nên suốt đêm lang thang, tôi còn uống rượu đến say khướt, nào ngờ tôi tỉnh dậy trong cơn mê, choáng váng...

Cưới một người đàn ông vẫn còn vương vấn tình cũ thật sự quá đau đớn và tủi thân. Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Thấy anh cũng bảnh bao, có công ăn việc làm tử tế, lại là con nhà đàng hoàng. Anh khá ga lăng và chu đáo với tôi, nhiều quan điểm và suy nghĩ của chúng tôi rất hợp nhau. Chính vì thế tôi đã nhanh chóng gật đầu về làm vợ anh.

Ai ngờ đâu về chung sống thì tôi mới biết hóa ra trong lòng chồng tôi vẫn còn đau đáu về người tình cũ. Bố mẹ anh phản đối chị ta, không cho hai người tiến đến hôn nhân, anh buộc lòng phải chia tay người yêu để làm vui lòng cha mẹ. Anh lấy tôi nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai hình bóng người cũ.

Còn gì đau đớn hơn việc chồng mình thường xuyên vào Facebook người cũ ngắm ảnh chị ta cơ chứ? Hễ chị ta gặp chuyện buồn trong hôn nhân và tìm chồng tôi tâm sự là anh lại cuống cả lên, lo lắng cho chị ta lắm. Tôi trách móc, ghen tuông thì chồng bảo giữa hai người họ hiện tại chỉ là bạn bè trong sáng. Thậm chí họ còn không hề gặp nhau thì tôi ghen tuông vì lẽ gì?

Buồn chồng còn vấn vương tình cũ, tôi đi uống say tới 2h đêm, sáng tỉnh dậy, tôi choáng váng khi người đàn ông nằm cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác xa nhà mấy ngày. Đang chán chồng nên khi cô bạn thân rủ đi uống rượu nghe nhạc, tôi đã đồng ý ngay. Khi tôi về nhà thì cũng khoảng 2 giờ đêm.

Một đêm ngủ say không mộng mị. Sáng hôm sau là cuối tuần nên tôi dậy khá muộn. Nằm trên giường, mở mắt ra và nhìn xung quanh phòng ngủ, tôi giật mình hoảng hốt khi đập vào mắt là một cảnh tượng lạ lẫm. Đây không phải là phòng ngủ của tôi, suy nghĩ ấy thực sự khiến tôi hoảng sợ.

Khi quay người nhìn sang bên cạnh, tôi choáng váng muốn ngất đi khi nhìn thấy nằm cạnh mình là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Mà cũng không hẳn xa lạ vì người đàn ông đó chính là anh hàng xóm ở đối diện căn hộ của vợ chồng tôi.

Tôi theo phản xạ lật chăn kiểm tra bản thân thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn mặc quần áo đầy đủ, như tối qua trước khi ra khỏi nhà. Anh hàng xóm cũng đang mặc đồ kín đáo. Cơ thể tôi không thấy dấu hiệu gì lạ lẫm, nên tôi có thể đoán chắc giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì.

Buồn chồng còn vấn vương tình cũ, tôi đi uống say tới 2h đêm, sáng tỉnh dậy, tôi choáng váng khi người đàn ông nằm cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh hàng xóm thấy tôi tỉnh giấc thì cũng ngồi dậy rồi cười với tôi, một nụ cười rất dịu dàng và quyến rũ. Qua lời anh kể, tôi mới biết hôm qua tôi mở cửa nhầm căn hộ của anh. Thấy có động tĩnh bên ngoài, anh mở cửa ra và nhìn thấy tôi. Tôi lúc ấy hoa mắt chóng mặt, không còn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cứ nghĩ mình đã mở được cửa nhà. Thế là tôi hồn nhiên đi vào phòng ngủ rồi đánh một giấc như thể đang ở nhà mình. Cũng bởi vì các căn hộ của khu nhà này đều có kết cấu giống nhau, tôi mới dễ dàng tìm được phòng ngủ của anh hàng xóm.

Về lý do anh ấy nằm cạnh tôi, anh bảo thực ra anh đã có tình cảm với tôi từ lâu rồi. Đêm qua anh chỉ muốn nằm ngắm tôi một lát nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất. Anh bảo thấy tôi sống không hạnh phúc, nhiều lần gặp tôi lén lau nước mắt mà anh rất đau lòng. Sau đó anh bỗng nắm chặt tay tôi thủ thỉ, nếu chồng tôi không thể mang lại hạnh phúc cho tôi thì hãy ly hôn đi, anh sẽ không bao giờ khiến tôi phải khóc như thế cả.

 

Nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt đầy trìu mến, dịu dàng của anh hàng xóm mà tôi thấy hoảng hốt trong lòng. Đang chán chồng và có một người đàn ông ưu tú như anh hàng xóm tỏ tình, quả thật tôi đã bị lung lay. Nhất là hành động quân tử của anh ấy đêm qua, không hề lợi dụng lúc tôi say rượu để làm điều quá giới hạn. Chỉ chi tiết đó cũng cho thấy anh ấy thực sự trân trọng tôi và là một người đàn ông tốt.

Kể cả không có lời tỏ tình bất ngờ của anh hàng xóm thì tôi cũng đã chán ngấy người chồng đồng sàng dị mộng, thân xác ở bên tôi nhưng tâm hồn và trái tim luôn hướng về người yêu cũ của anh ta rồi. Nhưng liệu anh hàng xóm có thật lòng với tôi không nhỉ? Tôi làm thế nào để kiểm chứng lời anh ấy nói đây? Nhỡ anh ấy chỉ muốn chơi đùa với tôi thì sao? Tôi ly hôn rồi liệu có được hạnh phúc khi ở bên anh ấy hay không?

Rời khỏi nhà anh hàng xóm mà những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên ly hôn chồng và bắt đầu mối quan hệ với anh hàng xóm không hả mọi người?

'Tình một đêm' với trai nghèo ngây ngô, sáng tỉnh dậy, tôi choáng váng đầu óc khi thấy thứ anh để trên giường tiết lộ điều khủng khiếp

'Tình một đêm' với trai nghèo ngây ngô, sáng tỉnh dậy, tôi choáng váng đầu óc khi thấy thứ anh để trên giường tiết lộ điều khủng khiếp

Lúc tỉnh dậy, tôi vẫn còn hơi mơ hồ nhưng chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Nào ngờ, lúc nhặt thứ gã bỏ quên trên giường thì...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt