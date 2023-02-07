Chị chia sẻ, ngày về làm dâu thì chị đã thai nghén 2 tháng. Bữa ăn đầu tiên vừa ngồi vào mâm thì chị đã ậm ọe vội chạy vụt vào toilet, vẫn kịp nghe cô em chồng nhấm nhẳng: "Khiếp quá, mới ngày đầu về nhà chồng đã khoe cho cả làng biết mình có bầu. Xấu hổ quá…". Cũng vì chuyện bầu bí trước cưới mà Như (cô em chồng chị Tuyết) khinh chị dâu ra mặt.

Chị Tuyết tính tình nhu mì, điềm đạm, nhưng khéo léo, đảm đang lại sinh cháu đích tôn đầu lòng dễ thương, kháu khỉnh nên ngày càng được lòng bố mẹ chồng. Còn Như vẫn đành hanh, ác khẩu coi thường chị dâu. Cũng mấy lần chị em va chạm nên Như có đỡ hơn, và bản tính chị Tuyết nhu mì, không cố chấp nên mọi chuyện đều nhanh chóng qua đi.

Chồng chị Tuyết thường vỗ về, an ủi vợ nhịn "bà cô" nông cạn cho êm chuyện vì bố mẹ chồng chiều Như lắm, nhất là mẹ chồng lúc nào cũng bênh chằm chặp. Thế nên cô em chồng được thể càng coi thường chị dâu.

Một hôm Tuyết đi làm về thấy cô em chồng đang khóc quỳ dưới chân bố chồng mặt đằng đằng sát khí. Mẹ chồng sụt sịt đứng bên cạnh năn nỉ xin "tha thứ". Chị Tuyết chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô em chồng đã nấc lên: "Con xin bố cho con sinh em bé rồi đi làm, con không bỏ thai được đâu…".

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra cô em chồng giờ lại "ăn cơm trước kẻng", còn bị gã sở khanh lừa hơn chục triệu đồng rồi một đi không trở lại. Lẽ ra Tuyết phải hả dạ khi em chồng rơi vào cảnh này, nhưng nhìn ánh mắt cô em chồng sợ hãi xen lẫn xấu hổ lại xót thương. Thấy bố chồng vẫn đang cơn thịnh nộ, Tuyết nhẹ nhàng nói:

- Hồi con có bầu bố con mắng con như tát nước, mẹ thì khóc mãi… May là chồng con yêu thương thật lòng, bố mẹ lại cho con về làm dâu. Cô Như không may mắn thế, nhưng giờ có nhiều việc phải lo lắng lắm, bố đừng trách mắng cô Như mà tội nghiệp.

Rồi chị Tuyết phân tích thêm là may gã sở khanh sớm lộ mặt, không lấy nhau về thì Như còn khổ hơn nữa, rồi bố mẹ càng xót xa hơn. Giờ chuyện đã thế này để cô Như tự lo. Tuy có nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân, nhưng gia đình luôn là mái ấm che chở cho Như, vợ chồng Tuyết cũng đỡ đần em gái lúc khó khăn chút tài chính.

Nghe Tuyết nói có tình, có lý, cả nhà im lặng. Tự dưng cô em chồng đành hanh ngày nào mắng nhiếc chị dâu bầu trước cưới bỗng òa khóc rưng rức... khiến mọi bức xúc, hiểu lầm trước đây tan biến hết.

Sau chuyện đó bố mẹ chồng giục vợ chồng chị Tuyết sinh thêm con thứ hai vì bố mẹ đang khỏe mạnh, chăm các cháu luôn một thể, đỡ đần cho các con làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ khi chị Tuyết sinh bé thứ hai mới một tháng thì Như phát hiện anh trai luôn chỉn chu, nghiêm túc của cô có bồ. Như đã hỏi thẳng anh trai về "tiểu tam", và anh trai thú nhận đó là đồng nghiệp, và bảo Như đừng cho chị dâu biết sợ chị bị tổn thương, và anh cũng không muốn làm to chuyện vì mất hết uy tín ở cơ quan, và vì "tiểu tam" đã dọa nếu anh trai bỏ rơi thì sẽ gửi những hình ảnh, clip yêu đương cho chị Tuyết biết.

Như nghe xong bảo anh trai đưa số điện thoại của "tiểu tam" để giải quyết tình cảm nhẹ nhàng.

Mấy ngày sau anh trai Như hỏi đã làm gì mà "tiểu tam" bỏ việc, cắt mọi liên lạc... dù trước đó đeo bám anh nhằng nhẵng. Như bảo chị dâu thì quá ngoan hiền, anh trai thì sợ mang tiếng nên "tiểu tam" mới được nước làm tới. Nhưng "tiểu tam" cũng là người có tự trọng nên tự rút lui trong im lặng. Rồi Như chìa cho anh trai xem tin nhắn cho "tiểu tam":

"Anh trai tôi đã kể về chuyện của anh chị. Tôi thấy chị quá trẻ, giỏi giang và chưa có gia đình… tương lai rộng mở với nhiều cơ hội kiếm được người chồng tốt hơn anh trai tôi. Anh trai tôi nhất thời hứa hẹn nhiều điều, nhưng không có ý định từ bỏ vai trò người chồng tốt, người cha có trách nhiệm, và con trai hiếu thảo của bố mẹ.

Chị xinh đẹp, trẻ trung, có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh cao nên hãy tìm hạnh phúc tốt hơn, không phải cúi đầu giấu giếm một mối quan hệ "thích thì đến, chán thì đi".

Chờ cho anh trai đọc xong, Như mới nói:

- Mọi việc đã khép lại rồi. Sau lần này anh hãy sống nghiêm túc, chân thành với vợ con.

Một thời gian rất dài chị Tuyết không hề biết câu chuyện "đánh ghen" lặng lẽ này, cho đến khi chồng hối lỗi thú nhận. Chị Tuyết cảm động lắm, không ngờ bên trong vẻ đành hanh của cô em chồng là tấm lòng đùm bọc yêu thương, và rất may mắn chị Tuyết được làm dâu trong ngôi nhà chồng ấm áp đó.