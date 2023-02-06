Giật mình vì thường xuyên quấn quýt vợ cũ, tôi tá hoả trước cảnh tượng đầy cay đắng sau nhiều ngày ‘ân ái’

Tâm sự 06/02/2023 22:26

Cứ như thế, tôi và vợ cũ quấn nhau như cơm bữa, cho đến một ngày sự tình ấy xảy ra thì...

Tôi gặp Thùy, vợ cũ trong một lần về quê thăm người họ hàng. Trái tim tôi loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp gỡ đối phương. Em là hàng xóm của ông chú họ tôi, thường xuyên tạt qua nhà trò chuyện cùng chú. Vẻ đẹp e ấp và mơn mởn của cô thôn nữ khiến gã trai tôi đây thầm thương trộm nhớ. Qua sự tích cực mối lái của người chú họ, chúng tôi nên duyên vợ chồng sau hơn một năm tìm hiểu.

Cuộc sống sau hôn nhân khiến tôi càng yêu thương Thùy hơn bao giờ hết. Phải thú thật khía cạnh ái ân hòa hợp khiến chất lượng cuộc sống của vợ chồng trẻ thăng hoa và ngây ngất trong hạnh phúc. Sau khi con nhỏ cứng cáp, tôi định hướng cho Thùy học lên trung cấp kế toán. Thời điểm ấy tôi mới đứng ra làm ăn riêng, và mong có người giữ sổ sách giấy tờ là người vợ thân cận bên mình để đạt tới sự an tâm tuyệt đối.

Giật mình vì thường xuyên quấn quýt vợ cũ, tôi tá hoả trước cảnh tượng đầy cay đắng sau nhiều ngày ‘ân ái’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ mới đi vào vận hành được một thời gian thì xảy ra chuyện. Những thâm hụt trong việc thống kê khoản lời cuối tháng khiến tôi dù không muốn cũng phải để tâm mối nghi ngờ vào chính vợ mình. Tôi đã có buổi trò chuyện thẳng thắn với Thùy. Trước mặt tôi, cô ấy khóc thú nhận đã tìm cách thâm hụt khoản lời phát sinh của công ty, dùng vào mục đích cá nhân.

Bố mẹ vợ ở quê bị vỡ hụi và đứng trước khoản nợ khổng lồ. Không muốn chứng kiến những người thân yêu nhất ngày đêm sống trong sợ hãi vì sự đe dọa của xã hội đen, Thùy đành đánh mất lý trí, lẹm cả vào tiền làm ăn của hai vợ chồng.

Tôi giận sôi người. Bị người ngoài chơi khăm đã đành, đằng này chính người vợ chung lưng đấu cật lại cho tôi một cú trời giáng như vậy. Không nén nổi nỗi đau vì niềm tin bị phản bội, tôi cay đắng đưa ra quyết định ly hôn. Mặc cho Thùy khóc lóc van xin, nhưng một khi lòng đã nguội, chỉ có cách giải phóng cho nhau mới khiến tôi nguôi ngoai nỗi đau thương trường đứt đoạn vì chính tay người nhà.

Sau khi gia đình ly tán, tôi cũng không có tâm sức nào để mở lòng cho những mối quan hệ mới. Tôi lao vào làm ăn để quên đi những tổn thương do vợ cũ gây ra. Nhưng lạ thay, lòng tôi lúc nào cũng không thôi day dứt về cô ấy.

Giật mình vì thường xuyên quấn quýt vợ cũ, tôi tá hoả trước cảnh tượng đầy cay đắng sau nhiều ngày ‘ân ái’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu mình đã quá vội vàng khi đưa ra quyết định như vậy. Lẽ ra nếu thấu đáo hơn, tôi đã có thể nắm bắt được những khó khăn mà thời điểm đó bố mẹ vợ cũ đang đối diện, và chung tay góp sức được phần nào. Còn đây do mải mê thương trường mà tôi để vợ và gia đình em phải tự xoay xở với những tai ương bất ngờ ập đến.

Tôi tìm về với vợ cũ nhiều hơn. Em cũng chưa có người mới sau hai năm ly hôn. Cảm xúc xưa cũ tràn về, những thói quen ái ân ân nồng đượm ngày xưa, chúng tôi lại ngã vào nhau như chưa từng có chuyện đứt đoạn xảy ra. Nhưng để mở lòng một lần nữa và cho cô ấy cơ hội quay về thì tôi lại không thể.

Có thể nhiều người sẽ ném đá lên án tôi, cho rằng tôi là gã đàn ông ích kỷ thực dụng. Nhưng quả thật lòng người nhiều khi là những ngả rẽ bất ngờ mà chính họ không lý giải nổi. Tôi đã tìm đến với vợ cũ nhiều hơn chỉ vì hòa hợp khía cạnh tình dục. Đến nay chúng tôi qua lại đã được một năm, và ân ái cùng nhau như một thói quen khó bỏ. Tôi biết trong thời gian đó, vợ cũ vẫn hy vọng tôi nghĩ lại để mong em và con có cơ hội quay về đoàn tụ.

Tôi biết mình cố chấp và ích kỷ. Thùy khi mà sự gian dối của em ngày xưa vẫn đang ám ảnh tôi thì bản thân sợ rằng, nó sẽ như con quái vật nuốt chửng hôn nhân một lần nữa. Càng dùng dằng qua lại và gieo cho em hạt mầm hy vọng thì tôi khổ tâm vô cùng. Tôi phải làm sao để đối diện với chính mình?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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