Thấy vợ có thái độ lạ với anh hàng xóm, hôm đi làm về muộn, tôi kinh hãi phát hiện vợ đang làm chuyện ấy

Tâm sự 06/02/2023 16:00

Thế rồi lúc về nhà, tôi phát hiện cơm canh lạnh ngắt, tìm vợ xem như thế nào, tôi hoảng hốt thấy cô ấy đang ngồi cạnh anh hàng xóm.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã ngót nghét 15 năm. Chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Trải qua nhiều khó khăn, chúng tôi giờ đã có nhà cửa ổn định. Công việc của hai vợ chồng cũng cho thu nhập tốt.

Trước vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ tôi nên cũng có nhiều mâu thuẫn. Tôi thương vợ nên quyết đưa mấy mẹ con ra ngoài ở riêng. Dạo gần đây, do ở riêng nên mối quan hệ của vợ với gia đình tôi dần cải thiện. Bố mẹ tôi cũng nhận ra ưu điểm, thành ý của vợ tôi nên không còn xét nét vợ tôi nữa.

 

Vợ chồng tôi có tính cách, quan điểm sống phù hợp nên ít cãi vã, mâu thuẫn. Tôi không rượu chè, cờ bạc, rất yêu chiều vợ, thương các con. Có điều gì không nên không phải, vợ thường góp ý và tôi cũng mau chóng sửa đổi. Tôi đã cố gắng hết sức để vun vén hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy chuyện tình cảm của vợ chồng tôi đang có vấn đề các bạn ạ.

Thấy vợ có thái độ lạ với anh hàng xóm, hôm đi làm về muộn, tôi kinh hãi phát hiện vợ đang làm chuyện ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng dưng vợ lười ân ái

Dạo này, tôi cảm thấy chán nản, buồn bã vì vợ không có nhu cầu gần gũi với chồng. Em cũng không thiết tha gì chuyện ôm hôn, âu yếm tôi nữa. Mỗi lần ân ái, tôi đều phải chủ động, vợ tôi chỉ miễn cưỡng đáp ứng thôi. Nói ra các bạn lại cười chứ vợ tôi chỉ nằm im thin thít khi ân ái, chẳng hề có chút phản ứng nào cả.

Vợ tôi tìm ra hàng loạt lý do để tránh né chuyện gần gũi với tôi. Ví dụ như: "Hôm nay em mệt quá", "Em bị đau lưng", "Em phải dạy con học.", "Em phải cho con đi ngủ." Không những thế, mỗi lần tôi chủ động khơi gợi thì vợ tôi thường né tránh. Chuyện ái ân của chúng tôi thường tính theo tháng. Khi gần gũi, vợ tôi cũng không thích động chạm, vuốt ve vì cho rằng như vậy rất nhột.

Vậy là chuyện ái ân của chúng tôi giống như ăn cơm nguội vậy. Tôi chỉ cho vào miệng nhai trệu trạo rồi nuốt chứ chẳng cảm nhận được vị ngon. Tôi thật sự cảm thấy buồn phiền và bất mãn lắm. Bạn bè cũng có lần rủ tôi đi bóc bánh trả tiền nhưng tôi yêu vợ, lại muốn giữ đạo đức nên không làm thế.

Thấy vợ có thái độ lạ với anh hàng xóm, hôm đi làm về muộn, tôi kinh hãi phát hiện vợ đang làm chuyện ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dạo gần đây, tôi thấy vợ tôi chơi thân với gã Khoa hàng xóm. Gã này mới ly dị vợ, một mình nuôi con gái năm nay cũng học lớp 7 và 1 con trai học lớp 5. Nghe vợ tôi kể, hoàn cảnh của gã cũng khá bi đát. Vợ gã ngoại tình, bỏ gã lại hắn với 2 đứa con.

Thương gã một mình gà trống nuôi con vất vả nên vợ tôi thỉnh thoảng cũng sang bên nhà giúp đỡ. Thấy vợ hay chat chit với gã hàng xóm, tôi chỉ làu bàu: "Chồng mình, con mình em chẳng lo. Em còn định lo cho chồng, con ai?"

Vợ có thái độ lạ với gã hàng xóm

Nghe vậy, vợ tôi cãi lại xơi xơi: "Bố con anh chẳng một tay em chăm lo thì ai lo. Anh xem em lo cơm nước, giặt giũ cho bố con anh có thiếu bữa nào không?". Cái tôi cần ở vợ đâu chỉ là cơm nước, giặt giũ!

Hôm đó, tôi đi làm về muộn. Về đến nhà, tôi thấy cơm canh trên bàn lạnh tanh. Tôi sang bên hàng xóm thì thấy vợ tôi đang tám chuyện say sưa với gã hàng xóm. Thấy tôi tỏ ý ra cáu kỉnh, vợ tôi lại cãi: "Tối đến, các con đi học thêm, em chờ anh về ăn cơm thì buồn nên sang hàng xóm nói chuyện thôi. Ngồi tám chuyện không cười thì chẳng lẽ lại khóc?"

Dạo này, tôi buồn chán chuyện vợ chồng không hòa hợp, lại thêm căng thẳng chuyện công việc ở công ty nên quyết định ra Tết sẽ xin nghỉ việc. Biết vậy, vợ tôi lại nổi đóa. Cô ấy bảo tôi ngoài 40 tuổi rồi, công việc đang tốt vậy, nghỉ việc thì biết đi đâu làm?

Nghe vợ nói vậy, tôi buồn mà chẳng biết nói sao cho vợ hiểu đây. Tôi muốn vợ chồng thường xuyên ái ân, gần gũi là sai hay sao mà cô ấy lại thường xuyên né tránh tôi vậy? Hay là cô ấy đã có tư tình với gã hàng xóm kia? Tôi buồn bã và băn khoăn quá.

 

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