Đêm tân hôn nồng nàn cùng chồng, nào ngờ vừa lật tấm lưng ra, tôi cay đắng phát hiện điều bất ngờ

Tâm sự 06/02/2023 13:50

Không chỉ tôi mà ngay cả bố mẹ tôi cũng thích anh. Bố tôi nói anh chững chạc, ăn nói đàng hoàng, sau này có thể là chỗ dựa cho tôi. Đến nhà tôi ăn giỗ, anh không ngại ngần xuống bếp nhặt rau, rửa bát. Thấy tôi hay bắt nạt anh, mẹ tôi còn mắng mỏ, bảo tôi đừng nghĩ được người yêu chiều chuộng mà làm trời làm đất, kẻo anh bỏ chạy mất thì tôi khổ. Tôi cười vì rất tin vào tình yêu của anh.

Tôi và Tân quen nhau qua mai mối của một người bạn. Tính anh hiền lành, dễ thương và nhiệt tình. Hồi mới quen, tôi còn thắc mắc vì sao anh hiền thế, suốt cả buổi mà chỉ nói mấy câu, còn lại toàn ngồi im, sau đó, càng tiếp xúc, tôi càng thích anh hơn. Anh không thể hiện tình cảm bằng lời nói mà chủ yếu bằng hành động. Ngày lễ, thay vì tặng hoa, tặng quà, anh sẽ chở tôi đi ăn, đi mua sắm.

Không chỉ tôi mà ngay cả bố mẹ tôi cũng thích anh. Tânố tôi nói anh chững chạc, ăn nói đàng hoàng, sau này có thể là chỗ dựa cho tôi. Đến nhà tôi ăn giỗ, anh không ngại ngần xuống bếp nhặt rau, rửa bát. Thấy tôi hay bắt nạt anh, mẹ tôi còn mắng mỏ, bảo tôi đừng nghĩ được người yêu chiều chuộng mà làm trời làm đất, kẻo anh bỏ chạy mất thì tôi khổ. Tôi cười vì rất tin vào tình yêu của anh.

Đêm tân hôn nồng nàn cùng chồng, nào ngờ vừa lật tấm lưng ra, tôi cay đắng phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi anh vừa cởi áo ra, tôi đã điêu đứng vì trên lưng anh là một hình xăm rất lớn. Hơn nữa, đó lại là hình một người con gái và dòng chữ: "Mãi yêu em". Thấy phản ứng của tôi, Tân nhanh chóng thanh minh rằng đó là hình người yêu cũ của anh. Hồi đó còn thanh niên, anh yêu và muốn chứng minh tình yêu nên mới đi xăm chân dung cô ấy lên lưng. Khi chia tay, anh tìm đến tiệm xăm với ý định xóa hình xăm đi nhưng vì hình xăm quá lớn nên họ không dám xóa.

Anh ôm tôi, khẳng định rằng hiện tại anh chỉ yêu một mình tôi thôi. Nếu tôi muốn, anh sẽ đi xóa hình xăm ấy đi dù có vấn đề gì xảy ra anh cũng sẽ chịu. Nhưng tôi rối tung. Cứ nghĩ đến cảnh chồng mình từng yêu một cô gái sâu đậm đến mức xăm chân dung cô ấy lên lưng, tim tôi lại tan nát. Qua hình xăm, tôi cũng thấy cô ấy đẹp hơn tôi nhiều.

Tôi mệt mỏi và chán chường. Đêm tân hôn hoàn toàn đi ngược với mộng tưởng của tôi. Chúng tôi hai người nằm hai góc giường. Tânan đầu anh còn ôm tôi nhưng thấy tôi cứ khóc mãi, anh cũng chán nản quay lưng lại mà ngủ.

Giờ tôi không biết phải làm gì nữa? Tôi tò mò về chuyện cũ của anh quá. Và có nên ép anh đi xóa hình xăm không mọi người? Liệu xóa hình xăm lớn trên lưng có để lại di chứng gì không?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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